David Kimelfeld : "Avec Pierre Oliver, il y a un grand fossé qui sera difficile à combler"

Lundi, Yann Cucherat a lancé l'idée d'une alliance pour 2026 avec Pierre Oliver et David Kimelfeld. Mais ce dernier n'est pas tellement emballé : "Les alliances ne se décrètent pas sur les plateaux TV, elles se travaillent en amont sur le terrain". L'ancien président de la Métropole veut des alliés "en capacité de faire des propositions et sortir de l'opposition systématique".

"Avec Yann Cucherat, il n'y a pas de souci majeur pour se rassembler", tempère-t-il.

Par contre, avec le maire LR du 2e arrondissement, "il y a un grand fossé qui sera difficile à combler. (...) Je travaille à une gauche de gouvernement pour les années qui viennent, pas pour muscler l'aile gauche de Laurent Wauquiez".

David Kimelfeld n'oublie pas de critiquer les écologistes : "Ils font ce qu'on aurait fait, mais en moins bien et parfois en plus cher, parfois trop vite et sans réellement consulter".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Alliance pour battre les Verts ?

01:49 Taper sur les écologistes

03:26 Métropole ou Ville ?

04:05 Voies Lyonnaises

07:06 Audit vidéosurveillance

08:22 Mineurs non accompagnés

09:43 Euronews

10:32 Projet pour les seniors

11:10 Réforme des retraites