Mission d’information sur la sécurité à Lyon : l’opposition dénonce les méthodes des Verts

En septembre 2022, une vingtaine d’élus municipaux d’opposition demandait au maire Grégory Doucet de créer une Mission d’Information et d’Evaluation (MIE) sur la sécurité à Lyon. Une mission qui “pourra aborder tous les thèmes que sont la tranquillité publique, la lutte contre les rodéos, l’accidentologie, la prévention et les relations avec les partenaires que sont l’Etat ou la Métropole”, précisait le courrier adressé au maire à cette époque.

Aujourd’hui, tous veulent mettre en lumière les dysfonctionnements constatés au cours de cette mission et dénoncer le manque de rigueur de la majorité écologiste.

Six mois pour rien

La mission était composée de plusieurs visites d’organismes œuvrant à la sécurité de la ville et de six journées d’audition, durant lesquelles les membres de la majorité et de l’opposition ont pu interroger différents intervenants et invités spécialistes du sujet sécuritaire.

Petit problème, ces derniers auraient notamment été triés sur le volet par la majorité. La demande de l’opposition d’interroger Alexandre Vincendet, député et ancien maire de Rillieux-la-Pape, a été rejetée. Les élus écologistes ont préféré convier un chercheur grenoblois notoirement hostile à l’usage de caméras de vidéo-surveillance, raconte l’opposition, scandalisée par les multiples refus d’audition prononcés par la majorité.

D’autres acteurs pertinents en matière de sécurité n’ont pas été auditionnés malgré des requêtes répétées de l’opposition. C’est le cas du maire de Montpellier ou de l’adjoint au maire de Villeurbanne chargé de la Sécurité.

L’Etat, acteur principal du maintien de la sécurité dans les villes à travers l’action des préfectures, a également refusé de répondre aux questions des élus en mettant en avant son “devoir de réserve et de neutralité”. Un signe, selon nos protagonistes, que l’état de la relation entre la Ville de Lyon et les organes régaliens est au plus bas.

Un peu plus de six mois après la demande de création d’une MIE par l’opposition et alors que le rapport devrait être présenté en commission de sûreté le 9 juin et devant le conseil municipal le 29 juin, les chefs de file de l’opposition sont médusés. Les trois groupes, aux opinions et sensibilités différentes, partagent le même constat. “La majorité n’a pas pris au sérieux cette mission et l’a plutôt perçu comme une contrainte et un risque politique”, se désole Béatrice de Montille, élue LR du troisième arrondissement et présidente de cette MIE.

De plus, les élus regrettent qu’une mission consacrée à la sécurité se soit transformée en “sujet de forme plutôt que de fond” et dénoncent les embûches mises sur leur route par la majorité, visiblement peu préoccupée par le thème et embarrassée par cette inspection impromptue.

Fautes d’orthographes et pratiques “dignes de l’Union Soviétique”

“Nous n’avons rien appris avec cette MIE”, déclare Pierre Oliver, président du groupe “Droite, Centre & Indépendants”. Le maire du 2ème arrondissement note une “méconnaissance profonde du système par les écologistes”, qui auraient écoulé petit à petit le temps de la mission en posant des questions basiques et en nivelant le niveau des auditions vers le bas. “Nous avions des élus qui demandaient en audition : “quel est le rôle du maire en matière de sécurité ?”. On en était là !”, lance Pierre Oliver, exaspéré. “L’exécutif envoie les mauvais messages en matière de sécurité. Pour eux, ce n’est pas essentiel”, a-t-il ajouté.

David Kimelfeld, clairement remonté, est allé plus loin dans les accusations. “Nous avons constaté (chez les Verts, ndlr) une volonté de ne rien bouger et de cadenasser le débat”, remarque l’ancien président de la Métropole, qui décrit des techniques de “commissaires politiques, dignes de l’Union Soviétique” lors des sessions d’audition. Une remarque qui n’a pas manqué de faire apparaître des sourires approbateurs et gênés sur le visage de ses collègues.

Georges Kepenekian, l’ancien maire de Lyon, est lui aussi monté au créneau pour dénoncer le manque de pertinence du “rapport d’auto-satisfaction” de la MIE que la majorité est sur le point de dévoiler. Le rapport, dont la version finale devait être discutée de manière collégiale avant sa diffusion, présentait notamment une cinquantaine de fautes d’orthographe et n’avait pas été relu avant d’être remis aux différents membres de la mission, raconte l’opposition.

Des propositions pour rendre Lyon plus sûre

Si les différents groupes d’opposition sont déçus par cette mission qu’ils jugeaient nécessaire, ils n’en demeurent pas moins force de proposition et invitent le maire de Lyon à “adopter un plan d’action pour les trois années qu’il lui reste”. Chaque groupe a communiqué à la presse une liste de propositions qui pourraient rendre, selon eux, les dispositifs de sécurité plus efficaces.

Certaines idées sont prédominantes, bien que les suggestions de chaque groupe sont différentes les unes des autres. Les trois groupes s’accordent pour appeler à une relation plus étroite de la Ville avec l’Etat et la Métropole en matière de sécurité, notamment à travers la mise en place de nouveaux canaux de communication entre les polices nationale et municipale.

L’accent est également placé par l’opposition sur l’importance du développement du parc de caméras de vidéo-surveillance fixes et nomades dans les zones qui ne sont pas encore pourvues, comme le 4e et 5e arrondissements.

Georges Kepenekian et David Kimelfeld, quant à eux, s’accordent sur l’idée d’une revalorisation des postes de la police municipale. “Pour Lyon” propose notamment de “privilégier l’avancement en interne (...) au recrutement externe” et “Progressistes & Républicains” envisage une “mise à disposition de logements sociaux (...) pour rendre les postes plus attractifs”, ainsi qu’un “renforcement de la politique de formation et d’évolution tout au long de la carrière des agents”.

J.B.