Lyon Politiques

Lyon Politiques : David Kimelfeld, Jean-Michel Aulas et législatives anticipées - 10/10/25

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : David Kimelfeld, Jean-Michel Aulas et législatives anticipées - 10/10/25
Lyon Politiques : David Kimelfeld, Jean-Michel Aulas et législatives anticipées - 10/10/25 - LyonMag

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le conseiller municipal de La Mulatière Maxime Bost et le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa interviennent sur les sujets suivants :

- David Kimelfeld jette l'éponge : quelles conséquences pour la campagne ?
- Jean-Michel Aulas a disparu depuis son meeting : une stratégie logique ou étrange ?
- Une législative anticipée rebattrait-elle les cartes dans le Rhône ? Quid des alliances aux municipales ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

00:00 Introduction/Sommaire
00:40 David Kimelfeld
09:38 Stratégie de Jean-Michel Aulas
23:13 Législatives anticipées

X

Tags :

Lyon Politiques

David Kimelfeld

Jean-Michel Aulas

municipales 2026 à Lyon

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Pfuiiii le 10/10/2025 à 19:25

On pourrait presque parler d'élections "nécropolitaines", tant le contexte est peu excitant...

Signaler Répondre
avatar
La vérité qui fache…. le 10/10/2025 à 18:37

Ah bon…. LFI baisse dans tous les sondages, dixit les chroniqueurs!!!
Eh bien notre pote LFI 69 va devoir faire une cure de lexical!!!

Signaler Répondre
avatar
Je suis d'accord le 10/10/2025 à 17:56

C'est clair qu'Aulas a pris une longueur d'avance. Mais bon la course est encore longue avant le second tour des municipales.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.