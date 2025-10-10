Lyon Politiques : David Kimelfeld, Jean-Michel Aulas et législatives anticipées - 10/10/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le conseiller municipal de La Mulatière Maxime Bost et le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa interviennent sur les sujets suivants :

- David Kimelfeld jette l'éponge : quelles conséquences pour la campagne ?

- Jean-Michel Aulas a disparu depuis son meeting : une stratégie logique ou étrange ?

- Une législative anticipée rebattrait-elle les cartes dans le Rhône ? Quid des alliances aux municipales ?

00:00 Introduction/Sommaire

00:40 David Kimelfeld

09:38 Stratégie de Jean-Michel Aulas

23:13 Législatives anticipées