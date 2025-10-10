Lyon Politiques : David Kimelfeld, Jean-Michel Aulas et législatives anticipées - 10/10/25

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le conseiller municipal de La Mulatière Maxime Bost et le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa interviennent sur les sujets suivants :
- David Kimelfeld jette l'éponge : quelles conséquences pour la campagne ?
- Jean-Michel Aulas a disparu depuis son meeting : une stratégie logique ou étrange ?
- Une législative anticipée rebattrait-elle les cartes dans le Rhône ? Quid des alliances aux municipales ?
Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.
00:00 Introduction/Sommaire
00:40 David Kimelfeld
09:38 Stratégie de Jean-Michel Aulas
23:13 Législatives anticipées
On pourrait presque parler d'élections "nécropolitaines", tant le contexte est peu excitant...Signaler Répondre
Ah bon…. LFI baisse dans tous les sondages, dixit les chroniqueurs!!!Signaler Répondre
Eh bien notre pote LFI 69 va devoir faire une cure de lexical!!!
C'est clair qu'Aulas a pris une longueur d'avance. Mais bon la course est encore longue avant le second tour des municipales.Signaler Répondre