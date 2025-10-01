Georges Képénékian : "Je suis le candidat ni Aulas, ni Doucet"

Il l'annonce, il sera "candidat jusqu'au bout". Et se présente même comme le candidat "ni Aulas, ni Doucet" car "il y a aujourd'hui des Lyonnais qui ne voteront ni pour l'un, ni pour l'autre".
Georges Képénékian entend exister entre les deux principaux candidats des municipales lyonnaises car "Lyon a besoin d'un vrai débat, d'enjeux politiques, de vraies propositions". Et l'ancien maire se dit "totalement libre de prendre les décisions pour les Lyonnais. Mon parti c'est Lyon".
Il a lancé la semaine dernière un site de contributions pour les Lyonnais pour co-construire son programme. Parmi ses idées, il aimerait aménager des plages et sites baignables partout en ville.
Et de reconnaître des discussions avec Nathalie Perrin-Gilbert : "Je suis celui qui peut discuter avec tout le monde".
00:00 Candidat jusqu'au bout
00:53 Alliances d'entre deux tours ?
02:14 Lignes rouges avec les candidats ?
04:00 Homme de gauche
05:09 Promesses de Jean-Michel Aulas
05:36 Site de contributions
07:50 Crise du logement
08:57 Baignade dans les fleuves
10:55 Problème de méthode des écologistes
11:46 Nathalie Perrin-Gilbert
13:17 Culture
Les socialistes ont les a vu chez Renaissance. Maintenant ils trustent Place Publique.Signaler Répondre
De l'opportunisme
De toute manière, la situation est pliée. C'est Aulas, même si ce n'est pas la solution miracle ..!!Signaler Répondre
C'est au second tour que l'on compte les bouses.Signaler Répondre
Ce sera la foire au plus offrant.
Képénékian nous prend pour des pigeons.
Et la proximité avec Perrin-Gilbert ca fait rire, Ancien Socialiste passé par en Marche avant de se déclarer indépendant mais prêt au compromis.
oui attendu à la maison de retraite et si il peux emmener wauquiez pour qui soit réellement utile pour une fois.Signaler Répondre
"ni Aulas, ni wauquiez" car "il y a aujourd'hui des Lyonnais qui ne voteront ni pour l'un, ni pour l'autre". Il a raison et ni LFI le communautarisme. Il faut de la vraie sécurité dans les rues de Lyon et cela fait bien trop longtemps que des mauvaises personnes qui n'ont pas d'éducation et un grand manque de respect des autres.Signaler Répondre
Hâte de le voir pleurer aux prochains sondages.Signaler Répondre
Sans parler des élections 🤣
Parfait, avec sa candidature, les lyonnais&lyonnaises auront tous les choix.Signaler Répondre
Quand au 2 ième tour, ce sera très intéressant de voir les masques tomber …
et voir les alliances contre nature!
Lyon ne se fera pas berner une nouvelle fois…vu cette dernière législature, on ne peut plus décevante.
Il fera comme le "centre gauche". Il ira avec les écolos et NPG. Lyon sera à gauche, très à gauche puisque les Lyonnais ont été chassés.Signaler Répondre
j'ai bien l'impression qu'Aulas a raté son coup avec l'ouverture au centre gaucheSignaler Répondre
Mais rassurez-vous, c'est la même chose avec AulasSignaler Répondre
Képénékian c’est un peu comme Chasse pêche et tradition ou le parti animaliste ça permet de voter pour personne.Signaler Répondre
Ni Aulas, ni doucet ....Signaler Répondre
Ni les voix des Lyonnais 🤣
Képé nous aide à choisir plus facilement !Signaler Répondre
Comme certains commentateurs qui critiquent tout, tout le monde, tout le temps et ne font rien d'autre de leur misérable vie.Signaler Répondre
d’accord. vite une alliance aveccNPG!Signaler Répondre
Georges reprends tes esprits/!Signaler Répondre
et il va recommencer a faire passer DoucetSignaler Répondre
Issu du parti sociétal qui a trahi les français, Jojo, t'es out !Signaler Répondre
Mr Kepéekian vous avez trahi de façon minable votre mentor Gérard Colomb qui vous avait aimablement mis dans le fauteuil doré de maire de Lyon , vous y avez visiblement pris goût et vous en redemandez une mandature sans aucune honte aux électeurs lyonnais sachant que grâce à vous et votre perfidie ils viennent ces mêmes électeurs de subir une mandature DoucetSignaler Répondre
Alors s il vous plait un peu de pudeur et de modestie et profitez donc un peu plus de votre retraite de boomer Merci !
il n’a pas le sens des prioritésSignaler Répondre
Encore une jolie "veste" en perspective !.. Les lyonnais ont de la mémoire .Signaler Répondre
Mais rassurez-vous, pas mal de lyonnais ne voteront pas pour vous, arrêtez de rêver.Signaler Répondre
le vainqueur deja connu et tres attendu vite vite mrs AulasSignaler Répondre
Georges tu te rappelles que tu as fait perdre tout le monde en 2020 et que tu es responsable de l’élection des Écolos et de l’extrême gauche ?! Et puis Nathalie Perrin Gilbert est et sera toujours d’extrême gauche ! Ca suffit les bêtises MTCF :. ressaisis toi il en est encore temps Bises FraternellesSignaler Répondre
Il cherche des sièges et des mandats. Un pur politicard. Non merci!Signaler Répondre
....il aimerait aménager des plages et sites baignables partout en ville!Signaler Répondre
Quel talent ! il va etre elu au premier tour sans problème avec ça ...à 95 %
Oui candidat de rien, on le sait ;-)Signaler Répondre