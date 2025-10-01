Georges Képénékian : "Je suis le candidat ni Aulas, ni Doucet"

Il l'annonce, il sera "candidat jusqu'au bout". Et se présente même comme le candidat "ni Aulas, ni Doucet" car "il y a aujourd'hui des Lyonnais qui ne voteront ni pour l'un, ni pour l'autre".

Georges Képénékian entend exister entre les deux principaux candidats des municipales lyonnaises car "Lyon a besoin d'un vrai débat, d'enjeux politiques, de vraies propositions". Et l'ancien maire se dit "totalement libre de prendre les décisions pour les Lyonnais. Mon parti c'est Lyon".

Il a lancé la semaine dernière un site de contributions pour les Lyonnais pour co-construire son programme. Parmi ses idées, il aimerait aménager des plages et sites baignables partout en ville.

Et de reconnaître des discussions avec Nathalie Perrin-Gilbert : "Je suis celui qui peut discuter avec tout le monde".

00:00 Candidat jusqu'au bout

00:53 Alliances d'entre deux tours ?

02:14 Lignes rouges avec les candidats ?

04:00 Homme de gauche

05:09 Promesses de Jean-Michel Aulas

05:36 Site de contributions

07:50 Crise du logement

08:57 Baignade dans les fleuves

10:55 Problème de méthode des écologistes

11:46 Nathalie Perrin-Gilbert

13:17 Culture