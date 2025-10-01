Les Coulisses du Grand Lyon

Georges Képénékian : "Je suis le candidat ni Aulas, ni Doucet"

Georges Képénékian, candidat à la mairie de Lyon en 2026, est l'invité ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Il l'annonce, il sera "candidat jusqu'au bout". Et se présente même comme le candidat "ni Aulas, ni Doucet" car "il y a aujourd'hui des Lyonnais qui ne voteront ni pour l'un, ni pour l'autre".

Georges Képénékian entend exister entre les deux principaux candidats des municipales lyonnaises car "Lyon a besoin d'un vrai débat, d'enjeux politiques, de vraies propositions". Et l'ancien maire se dit "totalement libre de prendre les décisions pour les Lyonnais. Mon parti c'est Lyon".

Il a lancé la semaine dernière un site de contributions pour les Lyonnais pour co-construire son programme. Parmi ses idées, il aimerait aménager des plages et sites baignables partout en ville.

Et de reconnaître des discussions avec Nathalie Perrin-Gilbert : "Je suis celui qui peut discuter avec tout le monde".

00:00 Candidat jusqu'au bout
00:53 Alliances d'entre deux tours ?
02:14 Lignes rouges avec les candidats ?
04:00 Homme de gauche
05:09 Promesses de Jean-Michel Aulas
05:36 Site de contributions
07:50 Crise du logement
08:57 Baignade dans les fleuves
10:55 Problème de méthode des écologistes
11:46 Nathalie Perrin-Gilbert
13:17 Culture

27 commentaires
Socrate69 le 01/10/2025 à 19:08

Les socialistes ont les a vu chez Renaissance. Maintenant ils trustent Place Publique.
De l'opportunisme

KAKOU69 le 01/10/2025 à 18:22

De toute manière, la situation est pliée. C'est Aulas, même si ce n'est pas la solution miracle ..!!

ordrejuste le 01/10/2025 à 17:34

C'est au second tour que l'on compte les bouses.
Ce sera la foire au plus offrant.
Képénékian nous prend pour des pigeons.
Et la proximité avec Perrin-Gilbert ca fait rire, Ancien Socialiste passé par en Marche avant de se déclarer indépendant mais prêt au compromis.

hollywood le 01/10/2025 à 17:27
nanard a écrit le 01/10/2025 à 13h06

le vainqueur deja connu et tres attendu vite vite mrs Aulas

oui attendu à la maison de retraite et si il peux emmener wauquiez pour qui soit réellement utile pour une fois.

simplementcitoyen le 01/10/2025 à 17:23

"ni Aulas, ni wauquiez" car "il y a aujourd'hui des Lyonnais qui ne voteront ni pour l'un, ni pour l'autre". Il a raison et ni LFI le communautarisme. Il faut de la vraie sécurité dans les rues de Lyon et cela fait bien trop longtemps que des mauvaises personnes qui n'ont pas d'éducation et un grand manque de respect des autres.

Ben... le 01/10/2025 à 17:11

Hâte de le voir pleurer aux prochains sondages.
Sans parler des élections 🤣

Masque le 01/10/2025 à 15:21

Parfait, avec sa candidature, les lyonnais&lyonnaises auront tous les choix.
Quand au 2 ième tour, ce sera très intéressant de voir les masques tomber …
et voir les alliances contre nature!
Lyon ne se fera pas berner une nouvelle fois…vu cette dernière législature, on ne peut plus décevante.

Képé vote Doudou le 01/10/2025 à 15:13

Il fera comme le "centre gauche". Il ira avec les écolos et NPG. Lyon sera à gauche, très à gauche puisque les Lyonnais ont été chassés.

dommage le 01/10/2025 à 14:59

j'ai bien l'impression qu'Aulas a raté son coup avec l'ouverture au centre gauche

Farid le 01/10/2025 à 14:48
Cyrano a écrit le 01/10/2025 à 13h12

Mais rassurez-vous, pas mal de lyonnais ne voteront pas pour vous, arrêtez de rêver.

Mais rassurez-vous, c'est la même chose avec Aulas

Bon le 01/10/2025 à 14:42

Képénékian c’est un peu comme Chasse pêche et tradition ou le parti animaliste ça permet de voter pour personne.

Lol.... le 01/10/2025 à 14:27

Ni Aulas, ni doucet ....
Ni les voix des Lyonnais 🤣

excellente journée le 01/10/2025 à 14:26
alliance a écrit le 01/10/2025 à 13h43

d’accord. vite une alliance aveccNPG!

Képé nous aide à choisir plus facilement !

Idem le 01/10/2025 à 14:20
Ex Précisions a écrit le 01/10/2025 à 12h38

Oui candidat de rien, on le sait ;-)

Comme certains commentateurs qui critiquent tout, tout le monde, tout le temps et ne font rien d'autre de leur misérable vie.

alliance le 01/10/2025 à 13:43

d’accord. vite une alliance aveccNPG!

Glock le 01/10/2025 à 13:34

Georges reprends tes esprits/!

et si j avais raison le 01/10/2025 à 13:26

et il va recommencer a faire passer Doucet

meumeu le 01/10/2025 à 13:21

Issu du parti sociétal qui a trahi les français, Jojo, t'es out !

roco le 01/10/2025 à 13:18

Mr Kepéekian vous avez trahi de façon minable votre mentor Gérard Colomb qui vous avait aimablement mis dans le fauteuil doré de maire de Lyon , vous y avez visiblement pris goût et vous en redemandez une mandature sans aucune honte aux électeurs lyonnais sachant que grâce à vous et votre perfidie ils viennent ces mêmes électeurs de subir une mandature Doucet
Alors s il vous plait un peu de pudeur et de modestie et profitez donc un peu plus de votre retraite de boomer Merci !

philenice le 01/10/2025 à 13:14

il n’a pas le sens des priorités

Pfuiiii le 01/10/2025 à 13:13

Encore une jolie "veste" en perspective !.. Les lyonnais ont de la mémoire .

Cyrano le 01/10/2025 à 13:12

Mais rassurez-vous, pas mal de lyonnais ne voteront pas pour vous, arrêtez de rêver.

nanard le 01/10/2025 à 13:06

le vainqueur deja connu et tres attendu vite vite mrs Aulas

Pauvre Georges le 01/10/2025 à 12:45

Georges tu te rappelles que tu as fait perdre tout le monde en 2020 et que tu es responsable de l’élection des Écolos et de l’extrême gauche ?! Et puis Nathalie Perrin Gilbert est et sera toujours d’extrême gauche ! Ca suffit les bêtises MTCF :. ressaisis toi il en est encore temps Bises Fraternelles

Mathmath le 01/10/2025 à 12:44

Il cherche des sièges et des mandats. Un pur politicard. Non merci!

C est vrai que ... le 01/10/2025 à 12:39

....il aimerait aménager des plages et sites baignables partout en ville!

Quel talent ! il va etre elu au premier tour sans problème avec ça ...à 95 %

Ex Précisions le 01/10/2025 à 12:38

Oui candidat de rien, on le sait ;-)

