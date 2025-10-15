David Kimelfeld : "Jean-Michel Aulas ne peut pas être maire, président de la Métropole et préfet !"

David Kimelfeld a annoncé qu'il ne serait pas candidat ni sur des listes en 2026. L'ancien président de la Métropole de Lyon soutient toutefois Bruno Bernard à la Métropole de Lyon et attend de voir pour la Ville.

Il réagit ainsi au sondage publié ce mardi, et notamment au gros score de Jean-Michel Aulas qui obtiendrait 47% des voix au 1er tour : "C'est le seul en campagne. Ce n'est pas une gloire, c'est plutôt, comme on dit à la Croix-Rousse, une gloriette", tacle-t-il.

"Le plus inquiétant dans ce sondage, c'est que les priorités des écologistes sont plébiscitées par les Lyonnais. (...) Néanmoins, ils n'accordent pas leur confiance au maire de Lyon. Il y a sans doute un problème d'incarnation, de méthode, d'élus pas suffisamment sur le terrain", analyse également David Kimelfeld.

Concernant les prises de parole et proposition de Jean-Michel Aulas, le conseiller municipal et métropolitain dénonce : "Jean-Michel Aulas ne peut pas être maire, président de la Métropole et préfet ! (...) La Métropole de Lyon, ce n'est pas un fournisseur avec Lyon comme plus gros client".

00:00 Renoncement pour 2026

01:00 Sondage

02:34 Jean-Michel Aulas

07:26 Quel avenir politique ?