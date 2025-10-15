David Kimelfeld : "Jean-Michel Aulas ne peut pas être maire, président de la Métropole et préfet !"

David Kimelfeld a annoncé qu'il ne serait pas candidat ni sur des listes en 2026. L'ancien président de la Métropole de Lyon soutient toutefois Bruno Bernard à la Métropole de Lyon et attend de voir pour la Ville.
Il réagit ainsi au sondage publié ce mardi, et notamment au gros score de Jean-Michel Aulas qui obtiendrait 47% des voix au 1er tour : "C'est le seul en campagne. Ce n'est pas une gloire, c'est plutôt, comme on dit à la Croix-Rousse, une gloriette", tacle-t-il.
"Le plus inquiétant dans ce sondage, c'est que les priorités des écologistes sont plébiscitées par les Lyonnais. (...) Néanmoins, ils n'accordent pas leur confiance au maire de Lyon. Il y a sans doute un problème d'incarnation, de méthode, d'élus pas suffisamment sur le terrain", analyse également David Kimelfeld.
Concernant les prises de parole et proposition de Jean-Michel Aulas, le conseiller municipal et métropolitain dénonce : "Jean-Michel Aulas ne peut pas être maire, président de la Métropole et préfet ! (...) La Métropole de Lyon, ce n'est pas un fournisseur avec Lyon comme plus gros client".
00:00 Renoncement pour 2026
01:00 Sondage
02:34 Jean-Michel Aulas
07:26 Quel avenir politique ?
Parce que vous pensez que l'autocrate vert ne nous considère pas comme ses sujets ! soumis a son idéologie aveugle, wokiste et féodale.Signaler Répondre
Arrêtez de pavoiser, vous avez fait perdre les élections à G C aux dernières municipales.Signaler Répondre
Il faut apprendre à vous taire !
Le naufrage de soutenir Bernard avec les divergences qu'ils ont sur les stratégies pour développer la métropole...Signaler Répondre
Au contraire , il est plus intelligent que Aulas le mollasson.Signaler Répondre
C'est dommage qu'en 2020, il n'ai pas rendu la Présidence de la Métropole à Collomb.Maintenant, il n'a plus d'espace politique.Il n'a plus d'existence politiqueSignaler Répondre
Quel manque d'intelligence.... Pitoyable.Signaler Répondre
Tu ne peux plus continuer à pérorer en short. T’as trop retourné ton costard, il est en lambeaux. C’est indécent ! Dégage avec ton ancien pote Aulas ! Vous êtes tous les deux des suppôts de Collomb-Macron. Les Lyonnais ne sont pas tous atteints de la maladie d’Alzheimer. Trouve-toi un vrai métier !Signaler Répondre
Tiens un "Place Publique"Signaler Répondre
Je ne m'inquiète pas trop pour eux sachant l'avantage massif qu'ils ont en soutien dans tous les médias nationaux donc les médias publics.
L'Etat français continue de payer des sommes folles pour ses médias alors que le reste des services publics s'effondre.
Il faut assumer de mieux payer un animateur qu'un chirurgien.
Je me demande ce que ferait le fait de réinjecter ses 4.5 milliards dans l'Hôpital par exemple, c'est peut être là que se cache le manque d'infirmières et de professionnels de soins et aussi un peu dans les auxiliaires de vie scolaire pour les enfants handicapés.
Mais bon les intérêts de certains ne correspondent pas vraiment aux intérêts publics de tous.
ce deni, proche de l'arrogance et du mépris, reflète bien l'état d'esprit de ceux qui nous gouvernent. Lyon ne veut plus de petits soldats au service d'idées partisanes de technocrates Parisiens. Les Lyonnais veulent un capitaine de navire capable de réfléchir par lui même et au service de la ville.Signaler Répondre
Non Collomb en partant au Ministère de l’intérieur avait « confié » les clés de la ville à Kepenekian et celles de la métropole (qu’il se réservait) à KimmelfeldSignaler Répondre
On sait comment les deux l’ont trahi et comment ça s’est terminé
Pourquoi interpréter les choses de cette façon ? Pas à son service ? C'est quoi le rapport ? Pouvez développer car on dirait des foutaises que pourrait sortir la méprisante meute verte...C'est l'idée que vous voulez faire passer ?Signaler Répondre
Vos propos sont en outre diffamatoiresSignaler Répondre
Pour une fois, ce monsieur est lucide !Signaler Répondre
Car, oui, ce sondage n'a aucun sens sur la forme, et aucune crédibilité sur le fond !!
Je rappelle, deux choses :
> Ce sondage a été réalisé sur commande de l'équipe du champion macroniste.
> Il a été réalisé, avant le rejet officiel par les Français de la macronie et de ses alliés islamogauchistes, modem et LR !
Donc, soit les Lyonnais interrogés ont été soigneusement sélectionnés, dans les rangs de la macronie, soient ils sont hors-sol !! ptdr !!!!!!!!!!
Bref, vous l'aurez compris, ce sondage n'a qu'un seul objectif, alimenter la machine à faire croire en le candidat macroniste-modem-lr !!
Aulas seul non il ne peut pas etre tout , mais son courant de pensée oui , Lyon , métropole , région ,préfecture, tous à droite c'est possible et même souhaitable. car si les experts du partage du gâteau sont à gauche, ceux de sa production sont à droite !Signaler Répondre
Aulas est simplement en campagne électorale. Ça vous gêne tant que ça la démocratie ?Signaler Répondre
Le responsable de la perte de Lyon et de la METROPOLE au profit des écolos (Doucet Bernard) c'est Gerard COLLOMB.Signaler Répondre
Il n’a pas voulu partager, KIMELFELD a la METROPOLE et lui COLLOMB a la ville de LYON.
Jean-Michel AULAS est candidat à la mairie de Lyon. Il l'a dit lui-même. DK aime tellement ses amis écolos qu'il est prêt à tout pour les faire gagner une nouvelle fois.Signaler Répondre
Jean-Michel Aulas agit comme s’il était le souverain incontesté de Lyon. Nous ne sommes pas à son service.Signaler Répondre
Mais qu'est ce que vous lui mettez ! et en plus c'est vrai !Signaler Répondre
En 2020 nous avons perdu parce que certains ont choisi la division plutôt que le rassemblement.Signaler Répondre
Képénékian le maire intérimaire a refusé de soutenir Yann Cucherat désigné par Gérard Collomb pour porter son projet.
Résultat de l'intérimaire ?
Au premier tour, Cucherat et Képénékian réunis auraient fait jeu égal avec les écolos.
Séparés, ils ont offert à Grégory Doucet un boulevard vers la mairie.
Au second tour, malgré les appels à l’unité, Képénékian a maintenu sa posture solitaire.
Ce choix politique, assumé, a eu une conséquence directe, la victoire de LFI/EEVL...
Alors vous, l'intérimaire qui a trahi Gérard Collomb et précipité notre défaite n’a aucune leçon à nous donner.
Vous avez choisi votre camp, celui de l’égo, pas celui de Lyon.
On n'a pas oublié.
Jean-Michel Aulas incarne une vision, une énergie, un avenir pour Lyon.
Vous, vous incarnez le passé, la division, le renoncement et bien sur l'échec.
Merci de garder vos conseils pour vous.
quand on fait partie de "ceux qui ne sont (plus) rien", n'est ce pas M. K !!Signaler Répondre
Bien que ne partageant pas toutes ces positions, c 'était un homme sympathique , de dialogue et fin politique . Cela se voit encore dans sa manière de souligner toutes les incohérences d' Aulas.Signaler Répondre
Le pauvre petit rageux démagogique, toute la grandeur de ce personnage résumé dans son commentaire, il est certain que vous n'avez pas le niveau sur aucun poste cher monsieur !Signaler Répondre
La fin est proche......
monsieur kimelfeld , vous avez sans doute fumer une mauvaise moquette vous qui avez exercer le pouvoir absolu sans aucun partage !Signaler Répondre
Alors que tous ses soutiens ont rapidemnt ralliés Aulas, lui a subitement viré de bord. Et le voilà désormais du côté des écolos sur le déclin!!Signaler Répondre
Ça sent l'erreur stratégique d'un politicien isolé et en bout de course... C'est presque un peu triste pour lui de finir tout seul.
Je ne vois pas très bien au nom de quoi ce monsieur peut donner des conseils.Signaler Répondre
Il se retire de la vie politique après s'être approché de plusieurs râteliers. Très bien!
Les Lyonnais apprécieront le meilleur choix pour la ville, patientez pour savoir!Signaler Répondre
Kimelfeld ne peut que commenter les sondages, lui qui était dans les abysses en terme de notoriété.Signaler Répondre
Il parle de gloriette, qu'en est il des 10% d'intentions de vote le concernant avant son retrait stratégique ? Il parle de ce qu'il ne connait pas.
Je n'arrive pas à comprendre sa plus value dans le débat lyonnais.
Le judas de service qui a trahi Colomb espère encore un strapontin ...Signaler Répondre
Son héritage a la tête de la métropole c'est d'avoir fait le lit des écolos.
Tout ce qu'il touche ce fracture et l'évolution de son groupe a l'assemblée métropolitaine en est la parfaite illustration.
Bref quand on a ce bilan on devrait la mettre en sourdine.
par vous ... vous pouvez rester chez vous. Doucet et ses sbires sont là par votre fauteSignaler Répondre
Arrête David, dans 6 mois toi tu ne seras plus rienSignaler Répondre
Et si finalement un metropolexit de Lyon était la solution pour retrouver une souveraineté aux lyonnais vis à vis des décisions prises sans concertation par la métropole.Signaler Répondre
La girouette de serviceSignaler Répondre
Ne soyez pas jaloux monsieur David Kimeelfel !Signaler Répondre
Monsieur Bruno Bernard est tout aussi responsable
du mécontentement des Lyonnais !
Monsieur Bruno Bernard porte pleinement avec Grégory Doucet l'exaspération des Lyonnais et leurs total rejet car c'est Dupont et Dupont deux incompétents patentés . J.M
Quel gros jaloux, il va encore plus se dévaloriser en disant "l'autre c'est pas bien".Signaler Répondre
Les politiques ils ont du mal à lâcher même quand ils sont finis, on a un excellent exemple à la tête de l'état ;-)