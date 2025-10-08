"Les portes du Coeur Lyonnais vous seront toujours ouvertes" : Jean-Michel Aulas tend la main à David Kimelfeld

Mais l'un des protagonistes espère encore pouvoir solliciter ses faveurs.
En ce début de semaine, David Kimelfeld a jeté l'éponge pour 2026. L'ancien président de la Métropole de Lyon n'est pas parvenu à faire alliance avec le PS ou Place Publique, qui ont préféré rejoindre les écologistes sortants. Et a donc annoncé qu'il ne serait ni candidat, ni présent sur des listes l'année prochaine.
Et s'il n'a pas directement appelé à voter pour Grégory Doucet ou Bruno Bernard, il a en tout cas promis de lutter contre l'alliance "Aulas-Wauquiez".
"Les temps actuels exigent de la responsabilité, du recul et de la finesse, a réagi Jean-Michel Aulas sur ses réseaux sociaux. Je ne vous ai jamais traité de pantin des forces auxquelles vous vouliez vous adosser, faute de pouvoir incarner un véritable leadership".
Passées les réprimandes, le candidat à la mairie de Lyon continuait à s'adresser à David Kimelfeld, clamant avoir des "propositions sociales bien plus progressistes que celles de ceux qui vous tournent le dos". Une allusion à sa volonté de rendre gratuits les TCL pour les Lyonnais gagnant moins de 2500 euros par ménage.
"Alors, de grâce, soyez à la hauteur de la mémoire que vous souhaitez laisser. Pensez en dehors des étiquettes : les Lyonnais — et les Français — méritent un peu mieux que ces postures convenues. Et si vous y êtes prêt, les portes du Coeur Lyonnais vous seront toujours ouvertes", concluait Jean-Michel Aulas.
Mais comme avec Nathalie Perrin-Gilbert ou Georges Képénékian, l'ouverture à gauche des listes de l'ancien président de l'OL piétine.
pourriez vous nous donner le début du début du début du début du programme de ton bonimenteur ? et si la page n'est pas assez grande, tu peux commencer à gonfler ses comptes de campagne pour te faire offrir un catalogue du programme en papier glacé.
Ok ? on attend ici, ton partage d'informations majeures concernant ton aulas, mais hélas tu n'as à nous proposer que le "CONTRE" doucet - pas terrible quand même pour quelqu'un qui soi disant se dit constructif et enthousiasmant
Je refuse de voter pour Jean-Michel Aulas, dont l’équipe de campagne a été capable de s’en prendre à une petite fille de 4 ans, la fille de Pierre Oliver, simplement pour gagner une élection. Je suis de droite, mais visiblement, nous ne partageons pas les mêmes valeurs.Signaler Répondre
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L-equipe-de-campagne-de-jean-michel-aulas-accusee-de-menaces-envers-un-autre-concurrent-a-la-mairie-de-lyon/1562000
Je ne voterai pas non plus pour Pierre Oliver, qui a choisi, par pur opportunisme politique, de rallier la candidature de Jean-Michel Aulas pour les municipales de 2026. Comment peut-on soutenir quelqu’un dont l’entourage s’en est pris à sa propre fille ? Cela dépasse l’entendement.
Quand on en vient à rejoindre ceux qui s’attaquent à votre enfant, c’est qu’on a perdu tout sens de l’honneur et du respect envers sa propre famille.
Aujourd’hui, la droite lyonnaise a complètement perdu la boussole. Les électeurs sont pris au piège entre des alliances indéfendables et une trahison des valeurs fondamentales.
...si je résume : on arrête de produire des logements qui répondent aux besoins des classes populaires, la bagnole reprend sa domination sur l'espace public, on ne se fatigue pas à végétaliser la ville, on flèche les investissements publics vers les grands équipements bling bling, on construit des bureaux (vides) à la Part Dieu.Signaler Répondre
Pour le moment l'entre soi est bien présent et le rassemblement loin d'être acquis quand vous ne vous adressez principalement qu'à la bourgeoisie lyonnaise et de l'ouest lyonnais, aux seniors et aux potes de l'immobilier et des concessions automobiles.Signaler Répondre
Et les sectaires et méprisants écolos, ils fonctionnement comment depuis 2020 !? Aveugle militants ? C'est l'idée que vous donnez...Signaler Répondre
Entre Aulas, Wauquiez et Arkema, on ne sait plus qui pollue le plus en ce moment : le terrain, l’antenne ou l’atmosphère.Signaler Répondre
Aulas fait du bruit, Wauquiez fait du vent, Arkema fait des fumées.
Arkema rejette, Aulas réagit, Wauquiez justifie. En gros, la Sainte-Trinité lyonnaise.
JMA et n'en déplaise a Libriste c'est avant tout une candidature qui veut rassembler au lieu de diviser, et qui n'érige pas le sectarisme et l'entre sois comme vision politique et mode de gestion.Signaler Répondre
Mais où est donc son programme ?Signaler Répondre
On dirait qu'il compose une équipe de foot en ratissant vers les autres teams.
Libriste, vos mots sont juste, ils expriment le vrai, le factuel, et sont aux antipodes du bling-bling du moment, sur lequel s'enrichissent ceux qui vendent des maillots, des goodies etc en laissant croire à ceux qui aiment le foot qu'ils feraient parti d'un "club" alors que, de près et de loin, ils ne sont là que pour remplir la caisse de ceux qui n'auraient pas pu s'enrichir s'ils n'avaient pas eu les subventions obtenues par influences malsaines, mais dont le décaissement a bien été fait sur le dos des contribuables et à leur insu pour ce qui est de leurs conséquences financières personnelles, celles que nous vivons actuellement.Signaler Répondre
Je ne voterai pas Aulas si Wauquiez et ses nains de service rôdent autour ou dans la liste !Signaler Répondre
En plus , au niveau national, ils sont dotés d’une incompétence qui force le respect !!!
Et voilà qu’après avoir transformé l’Olympique Lyonnais en entreprise cotée et ruiné les supporters petits actionnaires, Jean-Michel Aulas rêve maintenant de transformer Lyon… en stade privé.Signaler Répondre
Sa candidature n’est pas un projet politique, c’est un plan marketing. Ce n’est pas une vision, c’est une reconversion de patron. Après avoir fait du football un produit financier, le voilà qui s’imagine maire. Mais une ville, M. Aulas, ça ne se gère pas comme un club de Ligue 1. Ce n’est pas une marque. Ce n’est pas un actionnariat. C’est une communauté humaine.
Lyon n’a pas besoin d’un manager en costume trois pièces qui confond béton et ambition. Ce qu’il propose, c’est le retour d’un modèle autoritaire, masculin, vertical. Le vieux monde avec ses vieilles recettes : compétitivité, attractivité, croissance. Et derrière les discours sur le rayonnement international, ce qu’il nous prépare, c’est plus de spéculation immobilière, plus de privatisation des espaces publics, et un recul net des politiques sociales et écologiques.
Jean-Michel Aulas, c’est la candidature de l’entre-soi, des conseils d’administration, du pouvoir d’influence. C’est la revanche des lobbies et des notables sur l’écologie populaire. C’est le come-back du tout-voiture, du béton roi, du greenwashing corporate.
Mais Lyon n’est pas à vendre. Lyon n’est pas un club. Lyon est une ville vivante, plurielle, diverse, qui mérite mieux qu’un projet de communication.
Aulas maire ? C’est non. Parce qu’on ne sauvera pas la planète avec ceux qui l’ont mise à genoux. Parce qu’il est temps d’en finir avec les logiques de pouvoir masculin et dominant qui confisquent la parole politique. Parce que la mairie n’est pas une tribune VIP. C’est un lieu de lutte, de soin, de transformation.