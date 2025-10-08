Politique

"Les portes du Coeur Lyonnais vous seront toujours ouvertes" : Jean-Michel Aulas tend la main à David Kimelfeld

"Les portes du Coeur Lyonnais vous seront toujours ouvertes" : Jean-Michel Aulas tend la main à David Kimelfeld
"Les portes du Coeur Lyonnais vous seront toujours ouvertes" : Jean-Michel Aulas tend la main à David Kimelfeld - LyonMag

C'est l'histoire d'une alliance qui, sur le papier, ne verra jamais le jour.

Mais l'un des protagonistes espère encore pouvoir solliciter ses faveurs.

En ce début de semaine, David Kimelfeld a jeté l'éponge pour 2026. L'ancien président de la Métropole de Lyon n'est pas parvenu à faire alliance avec le PS ou Place Publique, qui ont préféré rejoindre les écologistes sortants. Et a donc annoncé qu'il ne serait ni candidat, ni présent sur des listes l'année prochaine.

Et s'il n'a pas directement appelé à voter pour Grégory Doucet ou Bruno Bernard, il a en tout cas promis de lutter contre l'alliance "Aulas-Wauquiez".

"Les temps actuels exigent de la responsabilité, du recul et de la finesse, a réagi Jean-Michel Aulas sur ses réseaux sociaux. Je ne vous ai jamais traité de pantin des forces auxquelles vous vouliez vous adosser, faute de pouvoir incarner un véritable leadership".

Passées les réprimandes, le candidat à la mairie de Lyon continuait à s'adresser à David Kimelfeld, clamant avoir des "propositions sociales bien plus progressistes que celles de ceux qui vous tournent le dos". Une allusion à sa volonté de rendre gratuits les TCL pour les Lyonnais gagnant moins de 2500 euros par ménage.

"Alors, de grâce, soyez à la hauteur de la mémoire que vous souhaitez laisser. Pensez en dehors des étiquettes : les Lyonnais — et les Français — méritent un peu mieux que ces postures convenues. Et si vous y êtes prêt, les portes du Coeur Lyonnais vous seront toujours ouvertes", concluait Jean-Michel Aulas.

Mais comme avec Nathalie Perrin-Gilbert ou Georges Képénékian, l'ouverture à gauche des listes de l'ancien président de l'OL piétine.

Tags :

Jean-Michel Aulas

David Kimelfeld

municipales 2026 à Lyon

26 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Exit Brigitte le 08/10/2025 à 12:31

On a assez de cuisine politique au sommet de l'Etat, pas la peine d'en faire à Lyon !

Merci Jean-Michel !! Les Jean-Michel c'est les meilleurs !!!

Signaler Répondre
avatar
merci pour le résumé le 08/10/2025 à 12:18
Donc... a écrit le 08/10/2025 à 12h04

...si je résume : on arrête de produire des logements qui répondent aux besoins des classes populaires, la bagnole reprend sa domination sur l'espace public, on ne se fatigue pas à végétaliser la ville, on flèche les investissements publics vers les grands équipements bling bling, on construit des bureaux (vides) à la Part Dieu.

c'est bien ca

Signaler Répondre
avatar
Marie Paule le 08/10/2025 à 12:14
Ca triche fort par ici a écrit le 08/10/2025 à 11h24

On devrait bannir l'utilisation de Chat GPT sur ce forum.

Et dire que des gogos tombent dans le panneau...

On ne comprend pas le sens de votre réponse ....

Signaler Répondre
avatar
CHRISTOPH le 08/10/2025 à 12:12
Jolly Jumper a écrit le 08/10/2025 à 11h21

Son programme, c’est l’inverse de celui de Doucet, ça vous échappe ou pas ?

C'est quoi le contraire du programme de DOUCET ?
pourriez vous nous donner le début du début du début du début du programme de ton bonimenteur ? et si la page n'est pas assez grande, tu peux commencer à gonfler ses comptes de campagne pour te faire offrir un catalogue du programme en papier glacé.
Ok ? on attend ici, ton partage d'informations majeures concernant ton aulas, mais hélas tu n'as à nous proposer que le "CONTRE" doucet - pas terrible quand même pour quelqu'un qui soi disant se dit constructif et enthousiasmant

Signaler Répondre
avatar
Aujourd’hui, la droite lyonnaise est devenue complètement cinglée et les électeurs sont piégés. le 08/10/2025 à 12:10
Moliere en est mort a écrit le 08/10/2025 à 10h43

JMA et n'en déplaise a Libriste c'est avant tout une candidature qui veut rassembler au lieu de diviser, et qui n'érige pas le sectarisme et l'entre sois comme vision politique et mode de gestion.

Je refuse de voter pour Jean-Michel Aulas, dont l’équipe de campagne a été capable de s’en prendre à une petite fille de 4 ans, la fille de Pierre Oliver, simplement pour gagner une élection. Je suis de droite, mais visiblement, nous ne partageons pas les mêmes valeurs.

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L-equipe-de-campagne-de-jean-michel-aulas-accusee-de-menaces-envers-un-autre-concurrent-a-la-mairie-de-lyon/1562000

Je ne voterai pas non plus pour Pierre Oliver, qui a choisi, par pur opportunisme politique, de rallier la candidature de Jean-Michel Aulas pour les municipales de 2026. Comment peut-on soutenir quelqu’un dont l’entourage s’en est pris à sa propre fille ? Cela dépasse l’entendement.

Quand on en vient à rejoindre ceux qui s’attaquent à votre enfant, c’est qu’on a perdu tout sens de l’honneur et du respect envers sa propre famille.

Aujourd’hui, la droite lyonnaise a complètement perdu la boussole. Les électeurs sont pris au piège entre des alliances indéfendables et une trahison des valeurs fondamentales.

Signaler Répondre
avatar
Donc... le 08/10/2025 à 12:04
Jolly Jumper a écrit le 08/10/2025 à 11h21

Son programme, c’est l’inverse de celui de Doucet, ça vous échappe ou pas ?

...si je résume : on arrête de produire des logements qui répondent aux besoins des classes populaires, la bagnole reprend sa domination sur l'espace public, on ne se fatigue pas à végétaliser la ville, on flèche les investissements publics vers les grands équipements bling bling, on construit des bureaux (vides) à la Part Dieu.

Signaler Répondre
avatar
T’es bien un prof le 08/10/2025 à 12:02
Paille / Poutre a écrit le 08/10/2025 à 11h14

Et les sectaires et méprisants écolos, ils fonctionnement comment depuis 2020 !? Aveugle militants ? C'est l'idée que vous donnez...

Et les sectaires écolos ahahahah!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Bin voyons le 08/10/2025 à 11:59
Moliere en est mort a écrit le 08/10/2025 à 10h43

JMA et n'en déplaise a Libriste c'est avant tout une candidature qui veut rassembler au lieu de diviser, et qui n'érige pas le sectarisme et l'entre sois comme vision politique et mode de gestion.

Pour le moment l'entre soi est bien présent et le rassemblement loin d'être acquis quand vous ne vous adressez principalement qu'à la bourgeoisie lyonnaise et de l'ouest lyonnais, aux seniors et aux potes de l'immobilier et des concessions automobiles.

Signaler Répondre
avatar
Chapeau le 08/10/2025 à 11:27
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 08/10/2025 à 10h12

Et voilà qu’après avoir transformé l’Olympique Lyonnais en entreprise cotée et ruiné les supporters petits actionnaires, Jean-Michel Aulas rêve maintenant de transformer Lyon… en stade privé.
Sa candidature n’est pas un projet politique, c’est un plan marketing. Ce n’est pas une vision, c’est une reconversion de patron. Après avoir fait du football un produit financier, le voilà qui s’imagine maire. Mais une ville, M. Aulas, ça ne se gère pas comme un club de Ligue 1. Ce n’est pas une marque. Ce n’est pas un actionnariat. C’est une communauté humaine.
Lyon n’a pas besoin d’un manager en costume trois pièces qui confond béton et ambition. Ce qu’il propose, c’est le retour d’un modèle autoritaire, masculin, vertical. Le vieux monde avec ses vieilles recettes : compétitivité, attractivité, croissance. Et derrière les discours sur le rayonnement international, ce qu’il nous prépare, c’est plus de spéculation immobilière, plus de privatisation des espaces publics, et un recul net des politiques sociales et écologiques.
Jean-Michel Aulas, c’est la candidature de l’entre-soi, des conseils d’administration, du pouvoir d’influence. C’est la revanche des lobbies et des notables sur l’écologie populaire. C’est le come-back du tout-voiture, du béton roi, du greenwashing corporate.
Mais Lyon n’est pas à vendre. Lyon n’est pas un club. Lyon est une ville vivante, plurielle, diverse, qui mérite mieux qu’un projet de communication.
Aulas maire ? C’est non. Parce qu’on ne sauvera pas la planète avec ceux qui l’ont mise à genoux. Parce qu’il est temps d’en finir avec les logiques de pouvoir masculin et dominant qui confisquent la parole politique. Parce que la mairie n’est pas une tribune VIP. C’est un lieu de lutte, de soin, de transformation.

Vous avez participé à combien de séminaires des Verts….?
Par conte, vous avez bien retenu vos leçons !

Signaler Répondre
avatar
Bienvenue dans la meute le 08/10/2025 à 11:24
Le caillou dans la chaussure! a écrit le 08/10/2025 à 10h26

Je ne voterai pas Aulas si Wauquiez et ses nains de service rôdent autour ou dans la liste !
En plus , au niveau national, ils sont dotés d’une incompétence qui force le respect !!!
Wauquiez dehors!

Entre Wauquiez et le Gourou, vous avez fait votre choix, c’est bien
Chacun à ses valeurs !

Signaler Répondre
avatar
Ca triche fort par ici le 08/10/2025 à 11:24
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 08/10/2025 à 10h12

Et voilà qu’après avoir transformé l’Olympique Lyonnais en entreprise cotée et ruiné les supporters petits actionnaires, Jean-Michel Aulas rêve maintenant de transformer Lyon… en stade privé.
Sa candidature n’est pas un projet politique, c’est un plan marketing. Ce n’est pas une vision, c’est une reconversion de patron. Après avoir fait du football un produit financier, le voilà qui s’imagine maire. Mais une ville, M. Aulas, ça ne se gère pas comme un club de Ligue 1. Ce n’est pas une marque. Ce n’est pas un actionnariat. C’est une communauté humaine.
Lyon n’a pas besoin d’un manager en costume trois pièces qui confond béton et ambition. Ce qu’il propose, c’est le retour d’un modèle autoritaire, masculin, vertical. Le vieux monde avec ses vieilles recettes : compétitivité, attractivité, croissance. Et derrière les discours sur le rayonnement international, ce qu’il nous prépare, c’est plus de spéculation immobilière, plus de privatisation des espaces publics, et un recul net des politiques sociales et écologiques.
Jean-Michel Aulas, c’est la candidature de l’entre-soi, des conseils d’administration, du pouvoir d’influence. C’est la revanche des lobbies et des notables sur l’écologie populaire. C’est le come-back du tout-voiture, du béton roi, du greenwashing corporate.
Mais Lyon n’est pas à vendre. Lyon n’est pas un club. Lyon est une ville vivante, plurielle, diverse, qui mérite mieux qu’un projet de communication.
Aulas maire ? C’est non. Parce qu’on ne sauvera pas la planète avec ceux qui l’ont mise à genoux. Parce qu’il est temps d’en finir avec les logiques de pouvoir masculin et dominant qui confisquent la parole politique. Parce que la mairie n’est pas une tribune VIP. C’est un lieu de lutte, de soin, de transformation.

On devrait bannir l'utilisation de Chat GPT sur ce forum.

Et dire que des gogos tombent dans le panneau...

Signaler Répondre
avatar
Jolly Jumper le 08/10/2025 à 11:21
Electeur 69000 a écrit le 08/10/2025 à 10h42

Mais où est donc son programme ?
On dirait qu'il compose une équipe de foot en ratissant vers les autres teams.

Son programme, c’est l’inverse de celui de Doucet, ça vous échappe ou pas ?

Signaler Répondre
avatar
le prof le 08/10/2025 à 11:19
Le triangle lyonnais du déni a écrit le 08/10/2025 à 10h48

Entre Aulas, Wauquiez et Arkema, on ne sait plus qui pollue le plus en ce moment : le terrain, l’antenne ou l’atmosphère.

Aulas fait du bruit, Wauquiez fait du vent, Arkema fait des fumées.

Arkema rejette, Aulas réagit, Wauquiez justifie. En gros, la Sainte-Trinité lyonnaise.

Si c’est de l’humour…
Pas très drôle, peut mieux faire!

Signaler Répondre
avatar
Paille / Poutre le 08/10/2025 à 11:14
Le triangle lyonnais du déni a écrit le 08/10/2025 à 10h48

Entre Aulas, Wauquiez et Arkema, on ne sait plus qui pollue le plus en ce moment : le terrain, l’antenne ou l’atmosphère.

Aulas fait du bruit, Wauquiez fait du vent, Arkema fait des fumées.

Arkema rejette, Aulas réagit, Wauquiez justifie. En gros, la Sainte-Trinité lyonnaise.

Et les sectaires et méprisants écolos, ils fonctionnement comment depuis 2020 !? Aveugle militants ? C'est l'idée que vous donnez...

Signaler Répondre
avatar
ahahha le 08/10/2025 à 11:13
Moliere en est mort a écrit le 08/10/2025 à 10h43

JMA et n'en déplaise a Libriste c'est avant tout une candidature qui veut rassembler au lieu de diviser, et qui n'érige pas le sectarisme et l'entre sois comme vision politique et mode de gestion.

tu crois vraiment ce que tu dis ?

Signaler Répondre
avatar
c'estnon le 08/10/2025 à 11:07

il n'a pas trop compris que c'est non, il est un peu vexé l'ami Auxas

Signaler Répondre
avatar
aimelyon le 08/10/2025 à 10:58

il devrait lacher la main de wauquiez car avec lui aulas NON.

Signaler Répondre
avatar
Le triangle lyonnais du déni le 08/10/2025 à 10:48

Entre Aulas, Wauquiez et Arkema, on ne sait plus qui pollue le plus en ce moment : le terrain, l’antenne ou l’atmosphère.

Aulas fait du bruit, Wauquiez fait du vent, Arkema fait des fumées.

Arkema rejette, Aulas réagit, Wauquiez justifie. En gros, la Sainte-Trinité lyonnaise.

Signaler Répondre
avatar
Moliere en est mort le 08/10/2025 à 10:43

JMA et n'en déplaise a Libriste c'est avant tout une candidature qui veut rassembler au lieu de diviser, et qui n'érige pas le sectarisme et l'entre sois comme vision politique et mode de gestion.

Signaler Répondre
avatar
Electeur 69000 le 08/10/2025 à 10:42

Mais où est donc son programme ?
On dirait qu'il compose une équipe de foot en ratissant vers les autres teams.

Signaler Répondre
avatar
Caroline TH le 08/10/2025 à 10:37
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 08/10/2025 à 10h12

Et voilà qu’après avoir transformé l’Olympique Lyonnais en entreprise cotée et ruiné les supporters petits actionnaires, Jean-Michel Aulas rêve maintenant de transformer Lyon… en stade privé.
Sa candidature n’est pas un projet politique, c’est un plan marketing. Ce n’est pas une vision, c’est une reconversion de patron. Après avoir fait du football un produit financier, le voilà qui s’imagine maire. Mais une ville, M. Aulas, ça ne se gère pas comme un club de Ligue 1. Ce n’est pas une marque. Ce n’est pas un actionnariat. C’est une communauté humaine.
Lyon n’a pas besoin d’un manager en costume trois pièces qui confond béton et ambition. Ce qu’il propose, c’est le retour d’un modèle autoritaire, masculin, vertical. Le vieux monde avec ses vieilles recettes : compétitivité, attractivité, croissance. Et derrière les discours sur le rayonnement international, ce qu’il nous prépare, c’est plus de spéculation immobilière, plus de privatisation des espaces publics, et un recul net des politiques sociales et écologiques.
Jean-Michel Aulas, c’est la candidature de l’entre-soi, des conseils d’administration, du pouvoir d’influence. C’est la revanche des lobbies et des notables sur l’écologie populaire. C’est le come-back du tout-voiture, du béton roi, du greenwashing corporate.
Mais Lyon n’est pas à vendre. Lyon n’est pas un club. Lyon est une ville vivante, plurielle, diverse, qui mérite mieux qu’un projet de communication.
Aulas maire ? C’est non. Parce qu’on ne sauvera pas la planète avec ceux qui l’ont mise à genoux. Parce qu’il est temps d’en finir avec les logiques de pouvoir masculin et dominant qui confisquent la parole politique. Parce que la mairie n’est pas une tribune VIP. C’est un lieu de lutte, de soin, de transformation.

Libriste, vos mots sont juste, ils expriment le vrai, le factuel, et sont aux antipodes du bling-bling du moment, sur lequel s'enrichissent ceux qui vendent des maillots, des goodies etc en laissant croire à ceux qui aiment le foot qu'ils feraient parti d'un "club" alors que, de près et de loin, ils ne sont là que pour remplir la caisse de ceux qui n'auraient pas pu s'enrichir s'ils n'avaient pas eu les subventions obtenues par influences malsaines, mais dont le décaissement a bien été fait sur le dos des contribuables et à leur insu pour ce qui est de leurs conséquences financières personnelles, celles que nous vivons actuellement.

Signaler Répondre
avatar
bravo le 08/10/2025 à 10:35
‎ Libriste‎ ‎ a écrit le 08/10/2025 à 10h12

Et voilà qu’après avoir transformé l’Olympique Lyonnais en entreprise cotée et ruiné les supporters petits actionnaires, Jean-Michel Aulas rêve maintenant de transformer Lyon… en stade privé.
Sa candidature n’est pas un projet politique, c’est un plan marketing. Ce n’est pas une vision, c’est une reconversion de patron. Après avoir fait du football un produit financier, le voilà qui s’imagine maire. Mais une ville, M. Aulas, ça ne se gère pas comme un club de Ligue 1. Ce n’est pas une marque. Ce n’est pas un actionnariat. C’est une communauté humaine.
Lyon n’a pas besoin d’un manager en costume trois pièces qui confond béton et ambition. Ce qu’il propose, c’est le retour d’un modèle autoritaire, masculin, vertical. Le vieux monde avec ses vieilles recettes : compétitivité, attractivité, croissance. Et derrière les discours sur le rayonnement international, ce qu’il nous prépare, c’est plus de spéculation immobilière, plus de privatisation des espaces publics, et un recul net des politiques sociales et écologiques.
Jean-Michel Aulas, c’est la candidature de l’entre-soi, des conseils d’administration, du pouvoir d’influence. C’est la revanche des lobbies et des notables sur l’écologie populaire. C’est le come-back du tout-voiture, du béton roi, du greenwashing corporate.
Mais Lyon n’est pas à vendre. Lyon n’est pas un club. Lyon est une ville vivante, plurielle, diverse, qui mérite mieux qu’un projet de communication.
Aulas maire ? C’est non. Parce qu’on ne sauvera pas la planète avec ceux qui l’ont mise à genoux. Parce qu’il est temps d’en finir avec les logiques de pouvoir masculin et dominant qui confisquent la parole politique. Parce que la mairie n’est pas une tribune VIP. C’est un lieu de lutte, de soin, de transformation.

BRAVO

Signaler Répondre
avatar
"les portes du coeur vous seront ouvertes?"...curieux..çà me rappelle etrangement le ... le 08/10/2025 à 10:34

"moooossieur mitterrand ,vous n avez pas le monopole du coeur":de valery giscard d estaing ,qui avait percuté positivement les esprits...

Signaler Répondre
avatar
Le caillou dans la chaussure! le 08/10/2025 à 10:26

Je ne voterai pas Aulas si Wauquiez et ses nains de service rôdent autour ou dans la liste !
En plus , au niveau national, ils sont dotés d’une incompétence qui force le respect !!!
Wauquiez dehors!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 08/10/2025 à 10:20

Le Aulas se f... de sa gueule publiquement ;-)
Comme si macron voulait se rapprocher de Lepen.

Signaler Répondre
avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 08/10/2025 à 10:12

Et voilà qu’après avoir transformé l’Olympique Lyonnais en entreprise cotée et ruiné les supporters petits actionnaires, Jean-Michel Aulas rêve maintenant de transformer Lyon… en stade privé.
Sa candidature n’est pas un projet politique, c’est un plan marketing. Ce n’est pas une vision, c’est une reconversion de patron. Après avoir fait du football un produit financier, le voilà qui s’imagine maire. Mais une ville, M. Aulas, ça ne se gère pas comme un club de Ligue 1. Ce n’est pas une marque. Ce n’est pas un actionnariat. C’est une communauté humaine.
Lyon n’a pas besoin d’un manager en costume trois pièces qui confond béton et ambition. Ce qu’il propose, c’est le retour d’un modèle autoritaire, masculin, vertical. Le vieux monde avec ses vieilles recettes : compétitivité, attractivité, croissance. Et derrière les discours sur le rayonnement international, ce qu’il nous prépare, c’est plus de spéculation immobilière, plus de privatisation des espaces publics, et un recul net des politiques sociales et écologiques.
Jean-Michel Aulas, c’est la candidature de l’entre-soi, des conseils d’administration, du pouvoir d’influence. C’est la revanche des lobbies et des notables sur l’écologie populaire. C’est le come-back du tout-voiture, du béton roi, du greenwashing corporate.
Mais Lyon n’est pas à vendre. Lyon n’est pas un club. Lyon est une ville vivante, plurielle, diverse, qui mérite mieux qu’un projet de communication.
Aulas maire ? C’est non. Parce qu’on ne sauvera pas la planète avec ceux qui l’ont mise à genoux. Parce qu’il est temps d’en finir avec les logiques de pouvoir masculin et dominant qui confisquent la parole politique. Parce que la mairie n’est pas une tribune VIP. C’est un lieu de lutte, de soin, de transformation.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.