"Les portes du Coeur Lyonnais vous seront toujours ouvertes" : Jean-Michel Aulas tend la main à David Kimelfeld

Mais l'un des protagonistes espère encore pouvoir solliciter ses faveurs.

En ce début de semaine, David Kimelfeld a jeté l'éponge pour 2026. L'ancien président de la Métropole de Lyon n'est pas parvenu à faire alliance avec le PS ou Place Publique, qui ont préféré rejoindre les écologistes sortants. Et a donc annoncé qu'il ne serait ni candidat, ni présent sur des listes l'année prochaine.

Et s'il n'a pas directement appelé à voter pour Grégory Doucet ou Bruno Bernard, il a en tout cas promis de lutter contre l'alliance "Aulas-Wauquiez".

"Les temps actuels exigent de la responsabilité, du recul et de la finesse, a réagi Jean-Michel Aulas sur ses réseaux sociaux. Je ne vous ai jamais traité de pantin des forces auxquelles vous vouliez vous adosser, faute de pouvoir incarner un véritable leadership".

Passées les réprimandes, le candidat à la mairie de Lyon continuait à s'adresser à David Kimelfeld, clamant avoir des "propositions sociales bien plus progressistes que celles de ceux qui vous tournent le dos". Une allusion à sa volonté de rendre gratuits les TCL pour les Lyonnais gagnant moins de 2500 euros par ménage.

"Alors, de grâce, soyez à la hauteur de la mémoire que vous souhaitez laisser. Pensez en dehors des étiquettes : les Lyonnais — et les Français — méritent un peu mieux que ces postures convenues. Et si vous y êtes prêt, les portes du Coeur Lyonnais vous seront toujours ouvertes", concluait Jean-Michel Aulas.

Cher David,



Les temps actuels exigent de la responsabilité, du recul et de la finesse.

Je ne vous ai jamais traité de pantin des forces auxquelles vous vouliez vous adosser, faute de pouvoir incarner un véritable leadership.



Les Lyonnais me connaissent, ils savent que je n’ai… https://t.co/ASJ5tyaGjJ — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 6, 2025

Mais comme avec Nathalie Perrin-Gilbert ou Georges Képénékian, l'ouverture à gauche des listes de l'ancien président de l'OL piétine.