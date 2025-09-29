Métropole de Lyon : divorce Kimelfeld-Bouzerda autour du soutien à Jean-Michel Aulas

Excusée car en déplacement en Chine, l'élue lyonnaise rejoignait officiellement le candidat à la Ville de Lyon.

Or, elle co-préside le groupe L'Alliance sociale démocrate et progressiste à la Métropole de Lyon avec David Kimelfeld. Et ce dernier est à des années-lumière de se ranger derrière Jean-Michel Aulas.

D'où le divorce annoncé ce lundi entre les deux élus. Mais aussi Pierre Chambon et Izzet Doganel, restés fidèles à Fouziya Bouzerda.

"Ce choix ne correspond pas à la position de la majorité de notre groupe, aujourd’hui composé de dix membres. Il acte un désaccord profond entre nous", écrivent David Kimelfeld et Fouziya Bouzerda dans un communiqué commun.

Fouziya Bouzerda, Pierre Chambon et Izzet Doganel quittent donc le groupe "afin de retrouver leur liberté de parole et de vote" et créeront un groupe à part, baptisé Une Métropole pour tous.

Pour David Kimelfeld, c'est retour à la case départ. L'ancien président de la Métropole de Lyon n'a pas encore clairement annoncé ce qu'il comptait faire en 2026.