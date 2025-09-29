Métropole de Lyon : divorce Kimelfeld-Bouzerda autour du soutien à Jean-Michel Aulas

Excusée car en déplacement en Chine, l'élue lyonnaise rejoignait officiellement le candidat à la Ville de Lyon.
Or, elle co-préside le groupe L'Alliance sociale démocrate et progressiste à la Métropole de Lyon avec David Kimelfeld. Et ce dernier est à des années-lumière de se ranger derrière Jean-Michel Aulas.
D'où le divorce annoncé ce lundi entre les deux élus. Mais aussi Pierre Chambon et Izzet Doganel, restés fidèles à Fouziya Bouzerda.
"Ce choix ne correspond pas à la position de la majorité de notre groupe, aujourd’hui composé de dix membres. Il acte un désaccord profond entre nous", écrivent David Kimelfeld et Fouziya Bouzerda dans un communiqué commun.
Fouziya Bouzerda, Pierre Chambon et Izzet Doganel quittent donc le groupe "afin de retrouver leur liberté de parole et de vote" et créeront un groupe à part, baptisé Une Métropole pour tous.
Pour David Kimelfeld, c'est retour à la case départ. L'ancien président de la Métropole de Lyon n'a pas encore clairement annoncé ce qu'il comptait faire en 2026.
Bouzerda le chat noir.Signaler Répondre
JMA ne doit pas prendre ce chat noir ds son équipe et surtout rien lui promettre.
Kimelfed va devoir retourner faire son job d’infirmierSignaler Répondre
Grave ces deux là : deux véritables bas ben qui cherchent à se recaser , c est franchement pitoyable , honte à eux …Signaler Répondre
Où est la société civile?Signaler Répondre
Il avait bien raison DutroncSignaler Répondre
Ils ont vraiment pas de principes et aucune honte pour de le pouvoir .
Les éléphants du PS l'avaient bien cherchés et bien mérités: Le petit baron de province ne leur a pas pardonné...Signaler Répondre
La liste « société civile » annoncée devient une liste d’ententes plutôt de magouilles politiciennes . Une suite de trahisons et de débauchages pour aller la soupe qui ne semble pas si mauvaise que ça !Signaler Répondre
Monsieur JMA , svp , revenez aux fondamentaux !!
Et surtout ne vous entourez pas de ces ambitieux….pour la plupart très incompétents !!
Les rats quittent toujours le navire.Signaler Répondre
Encore plus lorsqu'ils sentent qu'il va couler.
Avec Kimelfeld qui envisage de faire cavalier seul ca craint alors on se rapproche avec un potentiel gagnant.
Et Aulas récupère des candidats de grandes qualités et de grandes fiabilités
"Tête de liste de Gérard Collomb dans la circonscription Lyon-Centre, il a consulté l’ensemble de ses colistiers sur la démarche à adopter en vue du second tour. Et la totalité des membres de sa liste s’était prononcée pour un refus catégorique de la fusion avec la droite. En grand démocrate, Pierre Chambon s’est donc assis sur leur avis et a prêté allégeance à Gérard Collomb, sauvant ainsi son siège de conseiller à la Métropole de Lyon".
Et Collomb a trahi le socialisme. Ça me fait mal qu'on ait donné son nom à une place à Vaise.Signaler Répondre
David Kimelfeld Ne représente plus rien.Signaler Répondre
Il faut qu'il cherche un travail à la fin de son mandat
ch savai pa qu’il était mariéSignaler Répondre
C'est uniquement à cause de l'entêtement de ce sinistre personnage que les écolos ont récupéré la métropole en 2020.Signaler Répondre
Les lyonnais n'oublieront jamais.
Ce Monsieur a trahi Collomb .Signaler Répondre
Personne n a oublié .
Il est grand temps qu 'il fasse autre chose
Les 2 il faut les mettre sur un ring, au moins les politiques nous feront marrer pour une fois ;-)Signaler Répondre
S'il n'y avait qu'à Lyon que l'offre politique était H.I.é... Mais non, hélas ! Marre de toutes ces personnes en politique qui n'ont aucune conviction personnelle, mais pour qui la politique n'est qu'un boulot ! Je ne suis pas fan des écolos à Lyon qui ne connaissent pas ce qu'est un consensus, mais je suis encore moins fan d'un millionnaire démago qui devrait être à la retraite et en profiter. Je n'ai aucune illusion sur le résultat des municipales à Lyon. Les gens votent pour des noms qu'ils ont entendus et pour les mensonges qui les font rêver.Signaler Répondre
Cette personne devrait arrêter la politiqueSignaler Répondre
Déjà à l’époque de Yann Cucherat il a fait passer les ecolos pour des raisons d’ego
DK est un danger pour les lyonnais
Il faut le sortir avant la campagne
Aulas bien entouré va gagner !Signaler Répondre