Métropole de Lyon : divorce Kimelfeld-Bouzerda autour du soutien à Jean-Michel Aulas

Vendredi soir, lors du meeting de lancement de campagne de Jean-Michel Aulas, le nom de Fouziya Bouzerda a été citée par ce dernier.

Excusée car en déplacement en Chine, l'élue lyonnaise rejoignait officiellement le candidat à la Ville de Lyon.

Or, elle co-préside le groupe L'Alliance sociale démocrate et progressiste à la Métropole de Lyon avec David Kimelfeld. Et ce dernier est à des années-lumière de se ranger derrière Jean-Michel Aulas.

D'où le divorce annoncé ce lundi entre les deux élus. Mais aussi Pierre Chambon et Izzet Doganel, restés fidèles à Fouziya Bouzerda.

"Ce choix ne correspond pas à la position de la majorité de notre groupe, aujourd’hui composé de dix membres. Il acte un désaccord profond entre nous", écrivent David Kimelfeld et Fouziya Bouzerda dans un communiqué commun.

Fouziya Bouzerda, Pierre Chambon et Izzet Doganel quittent donc le groupe "afin de retrouver leur liberté de parole et de vote" et créeront un groupe à part, baptisé Une Métropole pour tous.

Pour David Kimelfeld, c'est retour à la case départ. L'ancien président de la Métropole de Lyon n'a pas encore clairement annoncé ce qu'il comptait faire en 2026.

David Kimelfeld

fouziya bouzerda

Jean-Michel Aulas

La force trankil le 29/09/2025 à 14:21

Bouzerda le chat noir.
JMA ne doit pas prendre ce chat noir ds son équipe et surtout rien lui promettre.

Tout aune fin le 29/09/2025 à 13:20

Kimelfed va devoir retourner faire son job d’infirmier

roco le 29/09/2025 à 13:20

Grave ces deux là : deux véritables bas ben qui cherchent à se recaser , c est franchement pitoyable , honte à eux …

La team Aulas le 29/09/2025 à 13:01

Où est la société civile?

Sami69 le 29/09/2025 à 12:49

Il avait bien raison Dutronc
Ils ont vraiment pas de principes et aucune honte pour de le pouvoir .

En meme temps ... le 29/09/2025 à 12:42
CaZimir a écrit le 29/09/2025 à 11h44

Et Collomb a trahi le socialisme. Ça me fait mal qu'on ait donné son nom à une place à Vaise.

Les éléphants du PS l'avaient bien cherchés et bien mérités: Le petit baron de province ne leur a pas pardonné...

Du coup le 29/09/2025 à 12:25

La liste «  société civile » annoncée devient une liste d’ententes plutôt de magouilles politiciennes . Une suite de trahisons et de débauchages pour aller la soupe qui ne semble pas si mauvaise que ça !
Monsieur JMA , svp , revenez aux fondamentaux !!
Et surtout ne vous entourez pas de ces ambitieux….pour la plupart très incompétents !!

Jesaistout le 29/09/2025 à 12:13

Les rats quittent toujours le navire.
Encore plus lorsqu'ils sentent qu'il va couler.
Avec Kimelfeld qui envisage de faire cavalier seul ca craint alors on se rapproche avec un potentiel gagnant.
Et Aulas récupère des candidats de grandes qualités et de grandes fiabilités
"Tête de liste de Gérard Collomb dans la circonscription Lyon-Centre, il a consulté l’ensemble de ses colistiers sur la démarche à adopter en vue du second tour. Et la totalité des membres de sa liste s’était prononcée pour un refus catégorique de la fusion avec la droite. En grand démocrate, Pierre Chambon s’est donc assis sur leur avis et a prêté allégeance à Gérard Collomb, sauvant ainsi son siège de conseiller à la Métropole de Lyon".

CaZimir le 29/09/2025 à 11:44
memoire longue a écrit le 29/09/2025 à 11h32

Ce Monsieur a trahi Collomb .
Personne n a oublié .
Il est grand temps qu 'il fasse autre chose

Et Collomb a trahi le socialisme. Ça me fait mal qu'on ait donné son nom à une place à Vaise.

En revoir le 29/09/2025 à 11:43

David Kimelfeld Ne représente plus rien.
Il faut qu'il cherche un travail à la fin de son mandat

Morad le 29/09/2025 à 11:37

ch savai pa qu’il était marié

Kimelfeld responsable mais pas coupable le 29/09/2025 à 11:33

C'est uniquement à cause de l'entêtement de ce sinistre personnage que les écolos ont récupéré la métropole en 2020.

Les lyonnais n'oublieront jamais.

memoire longue le 29/09/2025 à 11:32

Ce Monsieur a trahi Collomb .
Personne n a oublié .
Il est grand temps qu 'il fasse autre chose

Ex Précisions le 29/09/2025 à 11:27

Les 2 il faut les mettre sur un ring, au moins les politiques nous feront marrer pour une fois ;-)

CaZimir le 29/09/2025 à 11:25

S'il n'y avait qu'à Lyon que l'offre politique était H.I.é... Mais non, hélas ! Marre de toutes ces personnes en politique qui n'ont aucune conviction personnelle, mais pour qui la politique n'est qu'un boulot ! Je ne suis pas fan des écolos à Lyon qui ne connaissent pas ce qu'est un consensus, mais je suis encore moins fan d'un millionnaire démago qui devrait être à la retraite et en profiter. Je n'ai aucune illusion sur le résultat des municipales à Lyon. Les gens votent pour des noms qu'ils ont entendus et pour les mensonges qui les font rêver.

La retraite bien méritée Kimelfeld le 29/09/2025 à 11:07

Cette personne devrait arrêter la politique
Déjà à l’époque de Yann Cucherat il a fait passer les ecolos pour des raisons d’ego
DK est un danger pour les lyonnais
Il faut le sortir avant la campagne

Braillo le 29/09/2025 à 10:37

Aulas bien entouré va gagner !

