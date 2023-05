Baisse de la délinquance à Lyon ? "Le travail engagé depuis trois ans pour garantir la sécurité porte ses fruits" selon Mohamed Chihi

En effet, jeudi, la préfète Fabienne Buccio présentait à la presse le bilan de la délinquance dans le Rhône depuis janvier dernier. Des hausses, des baisses, mais une tendance globalement rassurante selon elle.

Et les écologistes lyonnais ont souhaité profiter un peu de cette lumière. Non conviés par la préfecture, ils se sont félicités de ces chiffres, en s’en attribuant une partie du crédit.

"Ces premiers résultats positifs illustrent la réussite du partenariat exigeant mené entre la Ville de Lyon et l’Etat pour la tranquillité et la sécurité des Lyonnaises et Lyonnais", indique ainsi un communiqué de la mairie.

Cette dernière cite notamment la cellule anti-rodéo qui "a permis de saisir plus de 60 engins. Preuve de la réussite de ce dispositif développé par l’Etat, la Ville de Lyon et le Procureur de la République. Fruit d’un partenariat défini comme exigeant entre la Ville de Lyon et les services de l’Etat, la municipalité se réjouit de l’amélioration de la situation qui vise à offrir les meilleures conditions de tranquillité et de sécurité à tous les Lyonnaises et Lyonnais".

Mohamed Chihi, adjoint à la Sécurité dans l’oeil du cyclone depuis qu’il a clairement annoncé soutenir la désobéissance civile, souhaite de son côté "féliciter la mobilisation et l'engagement de l’ensemble des agents publics qui concourent chaque jour à la tranquillité et à la sécurité dans notre ville. Le travail engagé depuis trois ans pour garantir la sécurité porte ses fruits. Restons vigilants".

Le maire Grégory Doucet sur Twitter ne disait pas autre chose : "Cette tendance dévoilée par la préfecture du Rhône est le fruit d’une constante mobilisation des policiers nationaux et municipaux dont je salue le travail. Poursuivons nos efforts pour faire de Lyon une ville plus sûre".

À #Lyon, la délinquance est en baisse depuis le début de l’année. Cette tendance dévoilée par la @prefetrhone est le fruit d’une constante mobilisation des policiers nationaux et municipaux dont je salue le travail. Poursuivons nos efforts pour faire de Lyon une ville plus sûre. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) May 26, 2023

Ni l’un, ni l’autre n’a condamné toutefois les nouveaux débordements qui ont suivi le Carnaval populaire vendredi soir sur les pentes de la Croix-Rousse et qui ont conduit à l’attaque de la mairie du 1er arrondissement.