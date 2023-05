Baisse significative de la délinquance dans le Rhône, selon la préfecture

Si "une victime est toujours une victime de trop", selon la préfète du Rhône Fabienne Buccio, l'heure est à la célébration pour la Préfecture qui note une baisse significative des faits de délinquance dans le Rhône, comparé à la même période en 2022.

Les violences en baisse dans l’espace public

Les violences dans les transports en commun ont notamment connu une baisse importante de -42% avec 280 faits constatés dans le département, en grande partie grâce à la coopération des gestionnaires Keolis et Sytral avec les forces de l’ordre, commentent Buccio et Nelson Bouard, directeur départemental de la sécurité publique (DDSP). Une problématique qui est d’ailleurs au cœur de l’actualité avec la coupe de monde de Rugby qui se tiendra à Lyon en septembre. Pour la préfecture, il s’agit désormais “d’assurer la sécurité et le bon déroulé des festivités, (...) avant, pendant, et après” la compétition, en rendant la police plus visible sur le terrain, notamment aux abords des transports en commun.

Les vols avec violences sont également en baisse de 25%, par rapport à l’année dernière.

Bilan mitigé sur le front des violences intrafamiliales

La préfète se montre émue lorsqu’elle évoque son cheval de bataille, les violences intrafamiliales. Dans le département, une hausse globale de 12% est constatée, avec une augmentation plus importante encore, de 25%, en zone gendarmerie. Des chiffres aussi encourageants qu’ils sont alarmants. “Nous constatons une stabilité des violences les plus graves en matière de violences intrafamiliales, et une augmentation des dépôts de plaintes de femmes qui sont agressées pour la première fois par leur conjoint”. Si les chiffres de ces violences augmentent, ce serait ainsi dû à un phénomène de libération de la parole des victimes, selon Fabienne Buccio.

Redoublement d’efforts dans la lutte contre le trafic de stupéfiants

La luttre contre le trafic de drogue reste un des fers de lance de la police en ce début d’année 2023. Le DDSP fait état de “points de deals harcelés quotidiennement” et de “plusieurs réseaux de trafiquants demantelés”, notamment au Tonkin à Villeurbanne. Les trafiquants de stupéfiants mis en cause dans des enquêtes judiciaires ont ainsi augmenté de 26% (555 trafiquants) et les contraventions et détentions de consommateurs ont, elles, augmenté de 30% avec 2256 amendes dressées aux consommateurs.

Nelson Bouard parle même d’une soixantaine d’opérations menées par semaine contre les trafics de drogue en zone police. Les bailleurs sociaux seraient également très impliqués sur ce front, en communiquant régulièrement avec les policiers sur le terrain et leur permettant d’effectuer des descentes et des fouilles “immeuble par immeuble”. Résultat convaincant selon le DDSP au niveau des saisies, donc, avec 600 kilos de cannabis, 41 kilos d’héroïne et 15 kilos de cocaïne retirés du marché par les forces de l’ordre depuis janvier dans le département.

La lutte contre les rodéos semble également porter ses fruits, puisque le nombre de véhicules saisis a été multiplié par deux, passant de 30 véhicules saisis à 62. Si le nombre d’infractions relevées est en hausse, c’est “grâce aux opérations anti-rodéos”, assure la préfète, qui a annoncé l’utilisation prochaine de drônes par la police pour lutter contre ces délits urbains.

J.B