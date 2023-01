Baisse des rodéos et des violences, hausse des données liées au trafic de drogue : le bilan de la délinquance à Lyon

"Nos efforts constants portent leurs fruits", a d'emblée annoncé Pascal Mailhos, qui commence à faire ses valises pour prendre le poste de coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à l’Elysée.

Dans son bilan sécuritaire de l'année 2022, le préfet encore pour quelques jours a tout de suite rappelé l'importance de la "stratégie du 24 juillet", lancée en 2020 pour coordonner les services de l’Etat, l’appareil judiciaire et les exécutifs des Villes de Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Bron et Vénissieux. Le tout pour une meilleure réponse aux problèmes de tranquillité et de sécurité.

Le procureur de la République de Lyon Nicolas Jacquet est donc d'abord revenu à cette époque de sortie de confinement où la situation sécurité s'était dégradée dans l'agglomération, avec une "recrudescence" de plusieurs problématiques comme les rodéos ou les violences notamment dans les transports en commun. "Il fallait y répondre, nous avons évalué la situation avec les maires, défini des objectifs communs et mené des actions ciblées", selon le magistrat qui prend exemple le premier sujet cité. Le phénomène avait explosé il y a quelques années, avec "environ 60 faits de rodéos par semaine".

Mais entre 2021 à 2022, les saisies de véhicules ont triplé, passant de 122 à 380. L'année dernière 185 procédures avaient été lancées contre 228 en 2021, une baisse de -19%. "On ne baissera pas la garde", prévient Nicolas Jacquet avant l'arrivée des beaux jours, en précisant que "des actions contre ceux qui appellent aux rodéos" ont aussi été menées.

Au cœur du système mis en place à Lyon, l'idée de "l'effet terrain" selon Pascal Mailhos. "Nous avons renforcé la présence, notamment les patrouilles dans le cadre de la réforme menée à la DDSP. Cela nous permet d'intervenir plus rapidement sur les lieux, mais aussi de tranquilliser les honnêtes gens" poursuit le préfet.

On se souvient que Gérald Darmanin avait annoncé l'arrivée de près de 300 policiers et une seconde unité de force mobile permanente, dont les camions sont désormais souvent visibles à Guillotière.

Une réforme "capitale", selon Pascal Mailhos, a aussi été menée au sein de la police lyonnaise, qui visait un accroissement de 25% à 30% des patrouilles. Un changement visible dans les rues.

Toujours plus de drogue ?

Pour les stupéfiants, les chiffres sont impressionnants : 8,4 tonnes de cannabis, 140 kilos d'héroïne et 146 kilos de cocaïne ont été saisis dans le Rhône par les policiers et gendarmes. Une augmentation de +35% du nombre de trafiquants a été constatée, passant de 914 en 2021 à 1237 en 2022. Les consommateurs sont au rendez-vous puisque 5526 amendes forfaitaires ont été dressées en 2022, contre 3965 un an plus tôt.

Le Parquet de Lyon ajoute que les audiences pour trafic de stupéfiants ont augmenté de +44% en un an, avec 268 personnes déférées devant des juges d'instruction soit dans le cadre d'enquêtes, "avec une action judiciaire pour essayer d'identifier les filières parfois installées à l'étranger" explique encore Nicolas Jacquet, qui salue l'action des enquêteurs de la police judiciaire. L'été dernier, les autorités avaient annoncé que 179 points de deal avaient été comptabilisés dans le Rhône. Désormais, il y en a "une vingtaine en moins" selon le Parquet, conscient qu'il est parfois extrêmement compliqué d'empêcher une reprise de l'activité par d'autres dealers.

Selon le préfet Pascal Mailhos, "l'augmentation des quantités de drogues saisies, du nombre de dealers arrêtés ou des amendes délivrées est le résultat d'une forte volonté de l'Etat de prendre en tenaille les trafics de drogue en harcelant les dealers et en sanctionnant les consommateurs. La lutte contre les trafics de stupéfiants est une priorité fixée par le ministre de l'Intérieur. C'est le fruit d'une activité plus intense des forces de l'ordre".

La lutte contre les violences intra-familiales

Parmi les autres chiffres révélés ce vendredi matin, on apprend que 2 féminicides avaient été enregistrés dans le Rhône par les autorités, contre 5 en 2022. L'année passée, 6741 victimes de violences intra-familiales ont été recensées dans le département contre 6065 en 2021. "Les déferrements ont été multipliés par quatre depuis mon arrivée (en 2019, ndlr)" assure le Procureur de la République, soit un chiffre passant de 209 en 2019 à 797 en 2022. "D'avantage de faits sont révélés", juge Nicolas Jacquet qui a rappelé les dispositifs mis en place pour protéger les victimes, notamment les 176 téléphones grave danger (TGD) qui ont été délivrés en une année. Au total, 28 alertes ont été émises par ces dispositifs, "surtout pour des individus qui ne respectaient pas une obligation d'éloignement", selon le préfet. Par ailleurs, 14 bracelets "antirapprochement" ont été imposés à des individus qui présentaient des risques, "notamment des sortants de prison" selon le Procureur.

Dans les faits de violences, celles commises sur des personnes dans les transports en commun ont baissé de -25% en un an, pour -11% concernant les vols violence, passant de 4200 faits en 2021 à 3700 en 2022. Les vols de véhicules ont, par contre, augmenté de +9% en une année. C'est même +17% pour les cambriolages. Concernant le second sujet, le préfet du Rhône assure depuis plusieurs années que c'est un "problème compliqué à résoudre". Il avait notamment évoqué de certains oublis sur les fermetures de portes et fenêtres qui peuvent être la cause de vols.

Après ces quelques conseils, Pascal Mailhos est désormais attendu à l'Elysée. Il sera remplacé par celle qui deviendra la première préfète du Rhône : Fabienne Buccio.

J.D.