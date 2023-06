Lyon : arrêtés pour trafic, leur drogue provenait du Luxembourg 

Dans le cadre d’investigations sur un trafic de drogue dans le 7e arrondissement de Lyon menées depuis le 5 juin, les forces de l’ordre ont identifié deux individus sur le secteur de la place Saint-Louis. Dans un premier temps, la "nourrice", âgée de 19 ans, a été interpellée à son domicile tandis que le vendeur, 22 ans, a quant à lui été arrêté à bord d’un véhicule en provenance du Luxembourg, conduit par un autre individu. Lors de cette interpellation, le conducteur a percuté un véhicule de police en essayant de prendre la fuite. Il a également été interpellé.

Le domicile de la "nourrice" a été fouillé et a permis aux forces de l’ordre de trouver 69 cachets d’ecstasy, 43 grammes de MDMA et de drogue de synthèse, 29,5 grammes de cocaïne, 5,6 grammes de crack, du matériel de conditionnement et 85 euros.

Concernant le domicile du vendeur, la perquisition a de son côté entraîné la découverte de 8,5 grammes de MDMA, 11 cachets d’ecstasy et 150 euros. Les mis en cause ont tous reconnu les faits lors des auditions et ont expliqué être montés au Luxembourg pour payer un fournisseur.

Ils sont présentés au parquet de Lyon dans le cadre d’une comparution immédiate à venir.