"Il faut légaliser la ganja, éliminer tous les vendeurs de meca, écoute ça"

La légalisation du cannabis en France réglerait pas mal la situation insurrectionnel que vit le pays en ce moment et spécialement nos quartiers sensibles.

Je m'en explique.

Des milliers d'agents de police sont mobilisés chaque jour pour essayer de récupérer des barrettes de shits à 20 euros coupés aux pneus marocains. Sachant que 48% des Français entre 18 et 64 ans ont consommé du cannabis au moins une fois et que 15% sont des consommateurs réguliers, ça représente des millions de potentiels délinquants et des millions d'enquêtes et de temps policiers qui pourraient être mieux employés. Notamment sur les violences, la délinquance, les crimes, les atteintes sexuelles, les délits routiers et financiers.

Tandis que la lutte contre les drogues dures comme le crack, la cocaïne et l'héroïne passe au second plan. Comme si Pablo Escobar comptait moins pour Gérald Darmanin que le petit chouf de 14 ans assis sur sa chaise Quechua.

L'argent généré par le trafic a érigé en parrains des petits dealers décérébrés qui sans foi ni loi, et embarquent mineurs et sans papier. Et pollue la vie de millions d'habitants des quartiers sensibles.

Ils empêchent professionnels de santé comme simples habitants de circuler, et rendent la police complètement inopérante.

L'argent leur permet de se louer voitures de luxe comme motos volées, créant la mode des rodéos.

Ils développent des modes de consommations nocifs comme celle de gaz hilarants qui ne font pas rire, ni les médecins ni les victimes de ces gamins désinhibés.

Sans parler de la perte de repères dans les cités où des petits merdeux de 14 ans qui étaient facilement remis à leur place par les grands frères il n'y a encore pas si longtemps, font peur aux adultes car soutenus et protégés par des réseaux criminels.

En clair : délinquances, violences, rodéos, émeutes urbaines...

Par la légalisation ce serait en partie remplacés par propreté et vie apaisée. Et on ne parle pas des milliers d'emplois créés, de milliards de rentrées fiscales et la prévention qui pourraient être mis en place.

La droite préfère montrer les muscles sachant qu'elle n'a aucune solution viable. Et la gauche développe un discours de hippies loin des réalités.

L'urgence est pourtant là, des millions de Français veulent simplement vivre une vie sans terreur.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux,

Trésorier de l'association No Ghetto