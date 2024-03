On devrait fabriquer des mosquées

A la lecture de LyonMag, j'apprends que dans ma ville de Vénissieux, une mosquée se trouve dans les locaux d'une salle municipale, enfreignant la loi sur la laïcité. La maire PCF Michèle Picard a pour seule réponse de dire que la préfecture est au courant.

En résumé, l'Etat et la commune se sont mis d'accord pour contourner la loi de 1905 sur la laïcité. Mais aucun des deux ne voudra le reconnaître, se drapant sous des arguments fallacieux. Le lundi, ils dénoncent les musulmans. Le mardi, ils leur donnent des salles.

Pourtant, c'est une décision qui ne me choque pas.

Les religions qui ont émergé après 1905 doivent gérer par elles-mêmes le culte et les locaux qui les accompagnent. A l'arrivée massive des musulmans à partir de 1960, et dorénavant leurs enfants et petits-enfants, les problèmes liés à la pratique sont apparus.

Beaucoup de pratiquants, peu de locaux, une population sans financement... On a rabattu les fidèles vers des appartements, des caves, des garages. Et les mosquées dignes de ce nom étaient tenues par les pays d'origine comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et par ricochet les pays du Moyen-Orient.

A la différence des chrétiens qui ont un chef suprême avec le pape et une hiérarchie avec validation des postes, les musulmans peuvent se retrouver avec des imams autoproclamés, parlant peu ou pas la langue française et apportant le mauvais discours. Des dérives djihadistes peuvent en découler avec des importations du Proche-Orient, de coutume tribale et ses folklores.

Le levée de la loi de 1905 pour une période donnée pourrait permettre d'améliorer la situation en autorisant l'Etat à construire des lieux de culte dignes et en nombre suffisant pour assurer une pratique religieuse à la vue de tous, avec un personnel en adéquation avec la vie en Occident.

Pour vivre ensemble, il faut que chaque communaute se sente respectée.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux