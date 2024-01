La France, pays corrompu

Prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme. Les journaux, nationaux, régionaux, débordent d’affaires multiples mettant à mal le mythe du politique qui sert avant de se servir.

Aujourd'hui une élection semble être le sésame pour accéder à un buffet à volonté de faveurs pour soi-même ou ses proches.

On se rapproche même des comportements des petites frappes des banlieues : je croque et si tu me couvres je te fais croquer. Et si tu me dénonces, je t’en ferais subir les conséquences à toi et à tes proches.

Sur notre belle Métropole, on a encore en tête la sanction sans conséquence de Bruno Bernard qui a caché lors du vote pour une présidence de HLM son lien familial avec son candidat de tonton. Il avait voté en sa faveur sans retenue.

Le juge dans sa plus grande clémence ne l’a pas condamné à de l’inégibilité, pourtant devenue obligatoire pour les prises illégales d’intérêts. La justice sera dure avec les faibles et douce avec les puissants.

La défense du multi-diplômé et hommes d’affaires reconnu, héritier politique était des plus simples : "Je savais pas". Ah ok on s’excuse du dérangement !

Hélas, ce n’est pas un cas unique. Les deux derniers maires communistes de Givors furent condamnés pour des promotions et protections de familles de sang et politiques.

A Vénissieux, les communistes cumulent plaintes et enquêtes financières pour des financements d’associations amies et de journaux de propagande.

Le député écologistes Hubert Julien-Laferrière est accusé de faire des lessives pour le Qatar. Laurent Wauquiez de financer son carnet d’adresses avec des repas payés par les contribuables à 1000 euros par tête de pipe. Et je m’arrête là, sinon ça peut durer le temps d’un roman.

Lorsqu’on pense à la démission d’un ministre suédois pour l’achat d’un Toblerone, les nombreux Balkany politiques doivent bien en rire.

Lorsqu'on regarde les fabuleuses séries politiques "Baron noir" pour la France et "Borgen" pour le Danemark, on se rend bien compte que la vision de la corruption chez nous est industrielle et artisanale pour les pays du nord.

Je n’ai pas utilisé l’expression mafia, mais c’est simplement que mes potes sont préparateurs de commandes et non avocats pour m’aider à gérer la tonne de procès payés avec vos impôts qui m’auraient obligatoirement suivi.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux