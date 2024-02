Les écologistes sont des menteurs multi-récidivistes

Pas chez TMC hein, là c'est la cour des grands : France 2.

Enfin, le jour de gloire fut arrivé, on le prend au sérieux le maire de la deuxième ville de France (les Marseillais, il faut se taire, avec une seul ligne de métro qui ferme à 21h et une ville entière qui ressemble à la Guillotière, on joue pas dans la même cour).

Il était fier comme un paon dans son joli costume qu'il a eu tellement de mal à s'approprier.

Nous derrière nos écrans, nous étions en position fœtale, attendant le moment où il allait sortir la polémique qui allait nous faire bien honte.

La polémique sur le Tour de France c'était fait, le soutien aux écoterroristes, c'était fait... Moi j'avais parié sur l'interdiction de la consommation de l'eau potable pour en laisser plus aux libellules tachetées.

Et là, sans trop s'y attendre, la boulette est tombée : il a inventé des importations massives de viandes de Nouvelle-Zélande.

Avec des chiffres qui sentent bon le free-lance.

Le lendemain, il était le contre-héros de France Info. Le surlendemain de Lyon Mag. Bref, il voulait se faire de la pub, il a été servi, son mensonge l'a rattrapé.

Si j'étais son directeur de la communication, je le tiendrais loin des médias jusqu'en 2026.

Après, on a l'habitude de naviguer dans les affabulations des Verts.

En milieu scolaire, ils sont pro-mixité et ségrégationnistes à la fois. Ils sont pro air pur et construisent des chaufferies à bois émettrices de micro particules. Ils veulent lutter contre les nuisances automobiles et créent des bouchons monstres porteurs de bruits et de pollutions.

Les paroles de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux prennent tout leur sens : “On ne sent point qu'on est menteur quand on a l'habitude de l'être.”

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux