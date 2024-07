J’irais même jusqu'à l’interdire, si les Français par un effet de folie collective se décidaient à me donner plus de responsabilités que mon poste d’adjoint d’opposition.

En premier lieu, prendre les électeurs pour des adultes sans intelligence qu'il faudrait tenir par la main pour lui expliquer la bonne attitude républicaine : "Jojo, je vais retirer ma candidature, car tu n'es pas assez outillé pour comprendre qu'il faut voter utile. Tu comprends les mots qui sortent de ma bouche, ou tu préfères un dessin ?"

En second lieu, expliquer à ton votant que tu étais déjà sûr de te retirer, mais aussi que les quasi 2 euros par an durant le mandat de financement politique par l'État permettront à ton parti de bien s'occuper des électeurs des circonscriptions qui vous intéressent.

Et en dernier lieu, que tu es atteint du syndrome du sauveur.

Une pathologie qui te fait mettre en danger des groupes de personnes dans l'idée de pouvoir les sauver par la suite et si possible récupérer deux-trois 06, auxquels tu expliqueras combien tu es altruiste et presque un saint, doublé d'une conscience morale hors norme.

Le barrage républicain n'est pas fait pour empêcher l'arrivée au pouvoir de racistes ou autres mangeurs d'enfants, mais pour préserver la mainmise politique de vieux partis en fin de parcours.

La dissolution fut mise en place par Emmanuel Macron avec pour seule idée d'arriver qualifié pour le second tour et profiter d'un effacement du peuple de gauche pour sauver son pouvoir.

Manque de discernement, il finit troisième. Et là, il est moins motivé.

Comme un puceau se retrouvant à une soirée Marc Dorcel, il ne sait pas quoi faire.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux