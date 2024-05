Le mélenchonisme européen

Je n’abuse que légèrement. Car aujourd’hui, comprendre les propositions des élus, leur programme, même avoir plus de trois noms connus par liste, est quasiment impossible.

La faiblesse et la fainéantise ont pris le dessus sur le fond et les réflexions.

Aujourd’hui, différencier le candidat communiste de celui des Républicains est difficile. Car les deux aiment le nucléaire, l’agriculture intensive et les corridas. Ils ont une vision parallèle sur l’Europe et la ségrégation scolaire.

Georges Marchais aurait pu gagner les élections internes face à Eric Ciotti !

Une chance que la France insoumise soit candidate, sinon personne n’aurait rien à dire.

Mon fil Twitter et mes journaux sont remplis de déclarations de politiques en réponse aux faits et gestes de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan.

Et je m’étonne que les attaques soient portées par la droite comme la gauche.

Parce que c’est quoi le programme du candidat écologiste ? Du candidat PS ? Mélenchon est méchant, antisémite et il est riche ?

C’est quoi le programme du candidat LR, RN, Reconquête ! et Renaissance ? Mélenchon est méchant, antisémite et pas suffisamment riche ?

Un signe d’Armageddon politique est de parler des autres sans parler de soi.

Les médias de Bolloré ont dicté leur agenda aux dirigeants politique et par mimétisme, les autres médias ont suivi.

Les petites combines ont pris le dessus.

Le RN est valorisé par Macron, Reconquête par Renaissance. Le PS retrouve ses électeurs macronistes perdus sous Hollande. Les écologistes et les Républicains sont les invités d’un dîner de cons.

Et dans tout ce capharnaüm, les grands oubliés sont les électeurs.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux