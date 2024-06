Ça sent l’autodafé

Deux blocs costauds prennent l’ascendant sur la majorité présidentielle : le Rassemblement national de Jordan Bardella, et le Front populaire de MélenchonFauretondolierRoussel.

Les calculs géniaux du vizir Macron tombent encore à l’eau. Lui qui avait tout joué sur la guerre des gauches irréconciliables se rend compte que pour 12 000 euros par mois et une carte première classe Air France et SNCF, il n’y a plus de défense de la laïcité ou de Gaza.

La disparition calculée de la droite par ingestion par la Macronie s'est éclatée sur l'instinct de survie du petit Ciotti, qui préfère enterrer l'héritage du général de Gaulle que sa propre carrière de député et l'immunité qui va avec. Son avenir proche était une défaite aux législatives, des procès pour détournement de fonds publics, la perte de la présidence de son parti. Devant son noir destin, il l'a échangé contre un poste de Premier ministre qui ne pouvait lui être offert que par Marine Le Pen.Suivant les pas de Pierre Laval... espérons pour lui une meilleur fin.

Emmanuel Macron a sorti son plan B en facilitant l'élection de 2, 3 députés de gauche, espérant toper avec eux et les survivants de ses troupes, pour créer un gouvernement de bric et de broc qui n'a pour seul point commun que la défense d'une laïcité contre les musulmans.

Comme chef du gouvernement dans ses rêves mouillés, ils imaginent Fabien Roussel.C'est oublier un peu vite que se pointent en 2026 les élections municipales et que le pouvoir du micro-parti PCF se joue dans les exécutifs locaux. Et que cela les condamnerait à la disparition.

Donc on part à grande vitesse soit vers l'extrême droite, soit vers l'extrême gauche. Soit vers un pays ingouvernable.

L'avenir a une musique où résonne le bruit des bottes.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux