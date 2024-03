Les écologistes nous veulent du mal

Pourtant, on n’était pas inquiet de leur arrivée : des hurluberlus qui démontent des McDo et se collent sur des routes, on s’en fout !

Puis sont venues leurs premières décisions. La pire fut le développement des chaufferies à bois, parfois même en centre-ville, mais toujours chez les pauvres. A Vénissieux, à Givors.

Une émission d’Hugo Clément expliquait que le charbon lui-même était moins polluant. Mais pour rendre le concept encore plus dangereux, les cheminées sont installées à 200 mètres des fenêtres. Ce qui crée un nuage toxique directement dans le salon de nombreuses familles.

Le ballet continu des camions diesel déversant extraits d’huiles de palme et palettes chinoises n’aident en rien nos quotidiens.

A Vénissieux, les maladies respiratoires sont 45% plus nombreuses qu’en centre-ville et la proximité avec le couloir de la chimie n’aide pas.

J’imagine une pollution similaire à Lyon 6e. En fait, je n’imagine même pas, car la souffrance est réservée aux pauvres dans la mentalité des élus verts plastique. Une souffrance compréhensible pour un discours de greenwashing.

Pourtant, nous n’avions pas de conflits avec eux. Nous les banlieusards, nous ne les connaissons pas. Parfois, on en croisait un ou deux sur des vélos cargos grillant feux rouges et priorités. Le seul lien que nous avions avec eux, c’était le majeur qu’ils nous brandissaient après nos coups de klaxon.

Mais dans mon imaginaire, c’étaient des êtres empathiques, pas méchants pour un sou, un peu comme ton petit voisin à l’époque, quand ta mère te disait qu’il était différent mais qu’il ne fallait pas en avoir peur, parce qu’il était gentil.

Alors quand les bourdes se sont accumulées, rendant la vie pour les Grands Lyonnais tous les jours plus difficiles, je repensais à mon petit voisin qui pissait dans le hall. Il y avait aussi le bruit et l’odeur, mais son bon fond nous faisait tout lui pardonner.

Et j’ai découvert au tournant de décision mettant nos vies en danger le vrai visage des écologistes version Bruno Bernard.

Leur comportement sectaire devenait un problème pour nous tous, et spécialement les plus pauvres habitants de la périphérie.

Les habitants nantis étaient en partie préservés de leur nocivité, car ils vivaient dans les mêmes lieux, travaillaient ensemble et scolarisaient leurs enfants ensemble. L’argent peut donner beaucoup de points communs.

Pour nous, ils nous restent nos Ventoline comme soutien.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux