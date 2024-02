Merci Doucet pour ces moments doux

Mon amie habite dans le 3e, pas bien loin de la Guillotière. Je la décris comme le résumé à elle seule de la bobo lyonnaise.

Née et ayant grandi quartier Bellecour, parents professeurs à l’université… Après une scolarité à Saint-Marc le privé des enfants bien nés, elle réussit Capes et compagnie et devient profs en REP+ à Vénissieux. Pressée de pouvoir apporter science et culture à ces enfants exclus de tout.

Le matin, elle croise les tramways remplis de couleurs allant travailler en centre-ville, pendant que son tramway est rempli de fonctionnaires bien blancs avec comme emplois de jouer les amortisseurs sociaux.

Elle découvre rapidement la violence des chérubins qui la testent continuellement, elle n’a pas les codes, et se fait bouffer rapidement, ses collègues apeurés comme elle se regroupent pour quitter le collège, sous les quolibets et cris multiples qui les accompagnent.

A peine arrivée dans son quartier, entre deux dealers et vendeurs de cigarettes contrefaits, elle assiste à la violence de sa rue, toxicos et alcoolos peuplent sa vision. Et son vélo vintage pourtant bien accroché a disparu.

Son allée sent la pisse et deux pauvres âmes dorment debout contre la boite aux lettres.

Son bar bio et participatif où elle rencontrait ses voisins a fermé, faute de rentabilité. Elle finit dans un bar PMU sentant la clope malgré la loi Evin.

Elle prend quand même 5 minutes pour m’appeler et se plaindre de ma dernière chronique bien trop dure avec les écologistes.

"T’abuses Farid, c’est pas Chicago non plus".

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux