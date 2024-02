Plaintes en cascade à Vénissieux : la maire attaque son opposant pour "harcèlement"

Mais face aux coups de butoir répétés de son opposant Farid Ben Moussa, la maire communiste de Vénissieux a décidé de saisir à son tour la justice, avec l'objectif de retourner devant les tribunaux.

Après notamment la dénonciation pour prise illégale d'intérêts présumée dans le dossier révélé par LyonMag de Voisin Malin qui a fortement remué en interne à l'Hôtel de Ville, elle estime que les plaintes du conseiller municipal, qui ont été en partie reprises par l'association anticorruption Anticor et qui, pour certaines, sont actuellement étudiées par le parquet de Lyon et la brigade financière avec des interrogatoires d'élus déjà menés, constituent du "harcèlement" et de la "dénonciation calomnieuse".

"Tous ceux qui ont été auditionnés sont choqués voire indignés de cette façon de faire de M. Ben Moussa", déclare l'édile PCF et vice-présidente de la Métropole au Progrès.

Il reviendra donc à la justice lyonnaise de considérer si un opposant peut "harceler" une majorité qu'il estime en faute. Tandis que pour que le délit de "dénonciation calomnieuse" soit pris en compte, il faudrait que les plaintes de Farid Ben Moussa soient toutes classées sans suite. Ce qui est loin d'être le cas pour le moment.

Vénissieux n'a pas fini de vibrer au rythme des épisodes de plus en plus fréquents entre les deux adversaires politiques qui ne laisseront désormais plus rien passer.