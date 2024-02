Vénissieux : et maintenant une plainte contre une subvention pour l'association dirigée par un directeur de la Ville

Alors qu'Anticor signale à son tour des faits potentiellement délictueux à la justice, le conseiller municipal d'opposition Farid Ben Moussa ne lève pas le pied. A l'origine de la plupart des signalements sur les écarts présumés de la majorité de la maire PCF Michèle Picard, il estime qu'une nouvelle délibération pose problème.

Une subvention de 22 000 euros a été votée au dernier conseil municipal de Vénissieux pour l'association Voisin Malin, qui permet de créer un lien entre les habitants des quartiers populaires.

Or, au sein du conseil d'administration, on retrouve Yazid Ikdoumi, par ailleurs directeur général adjoint en charge de la cohésion sociale, de la politique de la ville et de la rénovation urbaine à la Ville de Vénissieux.

Et malgré ce lien direct, Michèle Picard a voté ladite subvention, sans signaler au reste des élus la présence d'un collaborateur au sein des dirigeants de l'association.

Il reviendra au procureur de la République de Lyon de considérer s'il s'agit ou non d'une prise illégale d'intérêts.