Salle prêtée à Milli Görüş à Vénissieux : des cadeaux distribués aux élus présents à la soirée controversée

Impossible de la louer sur Internet, il faut envoyer une demande écrite par la Poste à la mairie communiste qui se réservera le droit d'accepter ou non, selon des critères flous.

Ce vendredi soir, malgré les efforts de la droite et de l'extrême-droite, Milli Görüş a pu organiser un évènement dans la salle de 850 places mise à disposition par la maire Michèle Picard. Le procureur de la République de Lyon et la préfecture du Rhône, ainsi que le ministère de l'Intérieur avaient été saisis à travers des signalements, notamment porté par le responsable des Républicains de la 14e circonscription Quentin Taïeb.

Et alors que sont dénoncés des faits présumés de détournement de biens publics et d'atteinte à la loi de 1905 et à la laïcité, plusieurs élus d'envergure se sont pressés dans la salle à l'invitation de Milli Görüş pour cette réception de fin de ramadan. Le Premier ministre Gabriel Attal déclarait il y a deux semaines au sujet de l'association turque prônant l'islam politique qu'elle n'avait "pas vocation à exister dans la République".

Au premier rang, outre la maire Michèle Picard et son 1er adjoint Nacer Khamla, le recteur de la Grande mosquée de Lyon Kamel Kabtane et le prêtre Christophe Delorme, on retrouvait la sénatrice écologiste du Rhône Raymonde Poncet, le maire de Saint-Fons Christian Duchêne ou encore l'ancienne députée LREM de Bron Anissa Khedher.

Après des discours et avant le dîner, une remise de cadeaux faite uniquement aux élus a été réalisée. Le déontologue récemment recruté par la mairie de Vénissieux aurait été bien inspiré de prévenir la maire et ses proches comme Nacer Khamla, Samira Mesbahi, Jean-Maurice Gautin ou Amel Khammassi qu'avec la menace d'une potentielle enquête autour des conditions d'attribution de la salle municipale, ils auraient pu s'épargner d'accepter des cadeaux de la part de ladite association.

Raymonde Poncet et Anissa Khehder se sont ensuite retrouvées à la table du conseiller municipal vénissian Murat Yazar, sur lequel LyonMag avait enquêté il y a un an. En 2020, ce membre actif de Milli Görüş avait distribué des tracts imprimés en turc appelant à voter pour Michèle Picard, or la propagande électorale doit être écrite en français. Il a également tenu des propos complotistes sur les réseaux sociaux concernant le 11 septembre 2001.