"Ils mangent du caca", "très mauvaise haleine" : à Vénissieux, l'opposition réclame l'exclusion d'un élu après ses insultes

Comme l'avait révélé LyonMag, une prise de parole de l'élu Jeff Ariagno fait polémique. Se sentant visé par l'énoncé par l'opposant Aurélien Arnould des procédures actuellement engagées contre la mairie communiste et les membres de la majorité, le socialiste, pourtant non cité, avait dégoupillé.

"Je veux bien être accusé de prise illégale d'intérêts à Expressions (le journal local subventionné à hauteur de 600 000 euros par an par la mairie ndlr). Mais j'aimerai l'être en face. Et c'est très facile d'avoir des suspicions. Moi j'ai des suspicions sur certains élus de l'opposition, je crois qu'ils mangent du caca. Et j'aimerai bien qu'ils arrêtent parce que ça leur donne une très mauvaise haleine quand ils interviennent ici. (...) Je propose que la prochaine fois que vous veniez ici, vous soyez lavé", déclarait Jeff Ariagno, offensif et décousu. La maire PCF Michèle Picard prenait la suite, indiquant être "d'accord" avec lui.

Vidéo disponible à l'appui, le délégué des Républicains sur la circonscription Quentin Taïeb s'offusque des propos du socialiste et interpelle le premier secrétaire fédéral Fabrice Matteucci pour réclamer "l'exclusion" du PS de l'élu vénissian. "Le débat politique mérite mieux que les grossièretés venant de la majorité de Michèle Picard", déclare-t-il.