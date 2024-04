Interdite à Lille, Rima Hassan se rabat sur Vénissieux et sa fameuse salle Joliot-Curie

La colistière de Manon Aubry pour les élections européennes devait être accompagnée de Jean-Luc Mélenchon pour donner une conférence sur la Palestine.

L'évènement avait été interdit par la préfecture du Nord, qui craignait des troubles à l'ordre public et évoquait la mobilisation des forces de l'ordre pour le match de football Lille-Aston Villa.

Qu'à cela ne tienne. Si Rima Hassan ne peut pas s'exprimer à Lille, elle est attendue de pied ferme à Vénissieux. La militante franco-palestinienne sera la tête d'affiche d'une réunion publique prévue le 2 mai, aux côtés de la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale Mathilde Panot et du député LFI de la 14e circonscription du Rhône Idir Boumertit.

Les élus insoumis ont choisi la salle municipale Irène Joliot-Curie, dont le mode d'attribution pose question comme le révélait LyonMag.

On imagine mal Mathilde Panot prendre sa plume et envoyer une lettre à la mairie de Vénissieux pour louer ladite salle... C'est pourtant l'unique façon de faire une demande de réservation.

Idir Boumertit a lancé un appel au rassemblement massif pour assister au meeting vénissian : "La liberté d'expression est en danger ! La liberté de réunion est menacée, sous des prétextes falacieux et avec l'objectif de porter atteinte à notre famille politique, à son projet humaniste et à ses idées populaires ! Vous pouvez le constater aujourd'hui avec l'annulation en dernière minute d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan à l'Université de Lille ! Ce sont la République et la Nation qui sont attaquées ! Dites non ! Lyon capitale de la Résistance ne peut l'accepter ! Et soyez nombreuses et nombreux avec nous pour notre réunion publique".