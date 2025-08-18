Explosion dans un appartement à Vénissieux : l'hypothèse d'un suicide évoquée par le préfet

Après l'explosion qui a soufflé un appartement dans le quartier des Minguettes à Vénissieux dans la nuit de dimanche à lundi, coûtant la vie à son occupant, la piste du gaz a rapidement été évoquée par la préfecture du Rhône.

Lors d'un point presse sur place, le préfet délégué à la Sécurité Antoine Guérin a indiqué aux journalistes que c'était "probablement la gazinière qui a explosé".

Le représentant de l'Etat a même dévoilé que "l'hypothèse que la personne décédée ait pu mettre fin à ses jours" était sur la table. L'enquête se poursuit.

Pour rappel, l'explosion s'est produite vers 3h30 du matin. La violence a été telle que l'appartement a été soufflé, et qu'une pluie de débris s'est abattue avenue de la Division Leclerc.

Dix-huit riverains avaient été pris en charge après avoir inhalé des fumées et 9 autres avaient été hospitalisés.

Lorsque les pompiers étaient parvenus à éteindre l'incendie, ils ont découvert le corps calciné de l'occupant des lieux, un septuagénaire.

La moitié des habitants de l'immeuble a pu regagner son domicile, l'autre moitié doit être relogée cette nuit par la mairie de Vénissieux.