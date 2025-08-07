Le portail installé devant le point de deal le plus convoité de Vénissieux a été incendié

A Vénissieux, le point de deal du boulevard Ambroise-Croizat est l'un des plus convoités/prolifiques. Et depuis plusieurs semaines, une véritable guerre d'intimidation entre trafiquants de drogue est en cours pour tenter de le récupérer.

Après une série de tirs d'armes à feu sur la façade de l'immeuble concerné, un portail a été installé par le bailleur afin d'empêcher les dealers et leurs clients de se garer sur le parking de la résidence.

Sauf que dans la nuit de mercredi à jeudi, malgré la présence d'agents de sécurité, le portail flambant neuf a été à nouveau dégradé. Un ou plusieurs individus ont réussi à l'incendier, le rendant inopérant.