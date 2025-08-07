Faits Divers

Le portail installé devant le point de deal le plus convoité de Vénissieux a été incendié
Le portail installé devant le point de deal le plus convoité de Vénissieux a été incendié - DR

Tout le monde veut prendre sa place.

A Vénissieux, le point de deal du boulevard Ambroise-Croizat est l'un des plus convoités/prolifiques. Et depuis plusieurs semaines, une véritable guerre d'intimidation entre trafiquants de drogue est en cours pour tenter de le récupérer.

Après une série de tirs d'armes à feu sur la façade de l'immeuble concerné, un portail a été installé par le bailleur afin d'empêcher les dealers et leurs clients de se garer sur le parking de la résidence.

Sauf que dans la nuit de mercredi à jeudi, malgré la présence d'agents de sécurité, le portail flambant neuf a été à nouveau dégradé. Un ou plusieurs individus ont réussi à l'incendier, le rendant inopérant.

Wallah',. le 07/08/2025 à 20:14

On a de la chance en France d'avoir importé ces gens là.
S'ils étaient à la Commission européenne, on aurait négocié un meilleur accord avec Trump.

CX rousse le 07/08/2025 à 19:56

Faite intervenir l'armé, qu'elle tire à balles réelles ! Il y en a marre de tous ces dealers .
Que les consommateurs pris sur le fait soient taxés de 2000 € .

Lyonnaise69 le 07/08/2025 à 19:24
Chris696969 a écrit le 07/08/2025 à 18h14

Il est urgent de faire passer une piste cyclable boulevard Ambroise-Croizat à Vénissieux afin de la relier à cette métropole apaisée....

Outre l ironie du commentaire, on voit que vous ne connaissez pas le site en question : Croizat est une immense artère qui mène aux grands axes autoroutiers le tout à côté de la gare de Vénissieux. Une immense piste cyclable (agréable d ailleurs) la longe. Des milliers de personnes y transitent chaque jour.
De premiers abords le lieu n inspire ni la misere ni le cliché banlieue.
C est bel et bien son excellente position avec en prime la possibilité de se garer qui fait que cela tourne à plein régime et que les dealers se battent.
Le seul moyen de calmer le trafic est de faire exploser les amendes du consommateur. Les français sont de gros consommateurs..

État d'excitation manifeste le 07/08/2025 à 19:15
ou là là là là a écrit le 07/08/2025 à 18h53

Alors là ça sent le Vinatier carrément !

Oui en effet, le patient est particulièrement excité.

1 dose d'haloperidol pour le monsieur

en fait le 07/08/2025 à 18:55
Où, avez-vous dit ? a écrit le 07/08/2025 à 14h39

Vénissieux ? Quelle surprise, je n'ose le croire ! Et dire que selon certains Farid exagère dans son dernier billet...

Un avis de LFI QI moins 69 ?

Il est probablement en vacances à Cannes au Carlton !!!!

ou là là là là le 07/08/2025 à 18:53
Le neuneu du forum a écrit le 07/08/2025 à 15h13

Oui mais les droitardés, les droitardés, les droitardééééés!

Alors là ça sent le Vinatier carrément !

Macool le 07/08/2025 à 18:28

Ce pays est fini, c’est trop tard, la;théorie du nombre se vérifie à chaque fois…

69200 le 07/08/2025 à 18:28

Avec des agents de sécurité faut m expliquer la !!!

Chris696969 le 07/08/2025 à 18:14

Il est urgent de faire passer une piste cyclable boulevard Ambroise-Croizat à Vénissieux afin de la relier à cette métropole apaisée....

Effectivement le 07/08/2025 à 17:46

"Juste un sentiment d'insécurité"

Gloubi le 07/08/2025 à 17:41

Il ne faudrait pas que certains se mettent en tête de faire le ménage

Lapalisse le 07/08/2025 à 17:38

Et dire que certain socialistes voulaient créer des salles de shoot ! Surement financées par ceux qui ne se drogue pas.

Reconquête du pays... le 07/08/2025 à 17:00

A ce niveau de liberté d'action des trafiquants de drogue, il faut juste et radicalement reconquérir ce pays...

Et à Grenoble... le 07/08/2025 à 16:59
ayez confiance a écrit le 07/08/2025 à 14h44

En seine st Denis, ils ont déménagés une école a cause des dealers!
Oh les Français vous allez vous réveillés quand?

Ils ont fermé une crèche !

Ca va mal finir le 07/08/2025 à 16:54

Quand on atteint le niveau de Bogota on peut dire qu'on a touché le fond.
A un moment il va vraiment falloir faire le ménage.
Que font font les services de l'état; entre la police et la DGSI ils sont pas foutu d'intervenir manu militari pour identifier, démanteler ces réseaux , appréhender et enfermer ou sortir du pays ces trafiquants ?
A défaut de pouvoir/vouloir les expulser (bien que là il y ai déjà beaucoup à redire) , mettez les a 15 par cellule on s'en fout ça leur donnera à réfléchir et ça servira de dissuasion efficace à la récidive.
Mais quelle honte pour la France qui en est réduit et devrait maintenant aller prendre des leçon sur ....le Salvador.
Pays qui était vérolé et a réussi a éradiquer les gangs en mettant au passage 75000 criminels en prison assortis de peines lourde & qui maintenant "connaît une réduction drastique de la criminalité en quelques années."

La Meute le 07/08/2025 à 16:52

Envoyez Piole pour rétablir le calme, il paraît qu'il a une baguette magique.

Sisyphe le 07/08/2025 à 16:00

Probabilité qu’il ait été incendié par un ou des individus relâchés par un juge après x interpellation ? Et qui seront encore relâchés au cas où on les coince… Pourquoi arrêteraient-ils ?

Looool le 07/08/2025 à 15:57

La France, ce pays occupé par les narco racailles.

Ex Précisions le 07/08/2025 à 15:19
Kader a écrit le 07/08/2025 à 15h06

et les agents de sécurité, ils etaient où ?

Un agent de sécurité ne peut pas intervenir il appelle la police.
C'est plutôt la police qui devrait faire le guet devant la résidence, mais ils vous dirons qu'il n'ont pas le temps pour ça...

gamechanger3 le 07/08/2025 à 15:13

d'abord on parle des dealers pas des clients pourquoi?
ensuite il me semble qu'il doit être possible d'installer un portail qui résiste au feu (portail en acier et protection par feu des commandes )

Le neuneu du forum le 07/08/2025 à 15:13

Oui mais les droitardés, les droitardés, les droitardééééés!

Kader le 07/08/2025 à 15:06

et les agents de sécurité, ils etaient où ?

Coulé le 07/08/2025 à 15:02
oui-oui a écrit le 07/08/2025 à 14h37

Qui tient la rue tient le pays.

Ce pays ne tient plus

ayez confiance le 07/08/2025 à 14:44
venish a écrit le 07/08/2025 à 14h39

attend la je comprend pas ,il en veulent aux habitants. les autorités attendent quoi pour employer les manières extrêmes forte.
arrêter avec vos prisons hotel PlayStation et laisser sortir les mineurs .
Au bagne en Guyane et la jungle ,pendant un an et vous verrez les résultats assurer.

En seine st Denis, ils ont déménagés une école a cause des dealers!
Oh les Français vous allez vous réveillés quand?

venish le 07/08/2025 à 14:39

attend la je comprend pas ,il en veulent aux habitants. les autorités attendent quoi pour employer les manières extrêmes forte.
arrêter avec vos prisons hotel PlayStation et laisser sortir les mineurs .
Au bagne en Guyane et la jungle ,pendant un an et vous verrez les résultats assurer.

Où, avez-vous dit ? le 07/08/2025 à 14:39

Vénissieux ? Quelle surprise, je n'ose le croire ! Et dire que selon certains Farid exagère dans son dernier billet...

Un avis de LFI QI moins 69 ?

oui-oui le 07/08/2025 à 14:37

Qui tient la rue tient le pays.

