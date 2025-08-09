Fusillades et trafic de drogue à Vénissieux : la préfecture et la police montrent les muscles

Plusieurs quartiers vénissians ont été ciblés par la préfecture du Rhône, qui avait dépêché 25 fonctionnaires de police, appuyés par la CRS83, pour ce coup de force anti-stups.

Pour rappel, un point de deal très prolifique du boulevard Ambroise-Croizat attire les convoitises, et une guerre des territoires est en cours depuis quelques mois.

Pour endiguer la montée de la violence, y compris pendant les vacances estivales, l'opération a permis de contrôler 39 personnes et mener 3 interpellations d'individus belliqueux.

Le bilan n'est pas très lourd, avec la saisie de 2 grammes de résine de cannabis, 1 amende forfaitaire délictuelle pour détention de stupéfiants et 1 PV pour tapage. Mais pour les services de l'Etat, l'objectif est de se montrer sur place, "harceler les points de deal", "interpeller les dealers, des petites mains aux têtes de réseaux" et "tarir les ressources financières liées aux trafic".

Reste à savoir combien de temps attendront les dealers avant de refaire parler la poudre à Vénissieux.