Vénissieux : une fusillade éclate, un homme blessé par balle au cou

Alors qu'une nouvelle fusillade éclatait dimanche après-midi dans le secteur du boulevard Ambroise-Croizat à Vénissieux, où se trouve un point de deal lucratif très disputé, il a été atteint par une balle perdue. Touchée au cou, la victime a été retrouvée à environ un kilomètre du lieu où les tirs ont eu lieu, à savoir la rue Joliot-Curie, à hauteur du McDonald's selon le Progrès.

Prise en charge par les secours, son état de santé ne serait pas alarmant.

Une enquête a été ouverte pour retrouver le ou les tireurs.

Pour rappel, cela fait plusieurs semaines que la tension ne redescend pas à Vénissieux. Pour récupérer le point de deal, des malfaiteurs multiplient les tirs d'intimidation boulevard Ambroise Croizat. Le portail automatique installé pour empêcher dealers et clients d'entrer dans la résidence en voiture a même été incendié.

Le bailleur social du lot de résidences, la Sacoviv, par la voix de son président l'élu communiste Pierre-Alain Millet, a réclamé à François Bayrou des renforts de police nationale pour assurer une "présence continue de police nationale" pour "déranger le trafic chaque heure de chaque jour".