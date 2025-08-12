Vénissieux : une fusillade éclate, un homme blessé par balle au cou

Alors qu'une nouvelle fusillade éclatait dimanche après-midi dans le secteur du boulevard Ambroise-Croizat à Vénissieux, où se trouve un point de deal lucratif très disputé, il a été atteint par une balle perdue. Touchée au cou, la victime a été retrouvée à environ un kilomètre du lieu où les tirs ont eu lieu, à savoir la rue Joliot-Curie, à hauteur du McDonald's selon le Progrès.
Prise en charge par les secours, son état de santé ne serait pas alarmant.
Une enquête a été ouverte pour retrouver le ou les tireurs.
Pour rappel, cela fait plusieurs semaines que la tension ne redescend pas à Vénissieux. Pour récupérer le point de deal, des malfaiteurs multiplient les tirs d'intimidation boulevard Ambroise Croizat. Le portail automatique installé pour empêcher dealers et clients d'entrer dans la résidence en voiture a même été incendié.
Le bailleur social du lot de résidences, la Sacoviv, par la voix de son président l'élu communiste Pierre-Alain Millet, a réclamé à François Bayrou des renforts de police nationale pour assurer une "présence continue de police nationale" pour "déranger le trafic chaque heure de chaque jour".
Les communistes qui ont tout permis à leurs électeurs, maintenant pleurnichent parce que ça devient incontrôlable....Signaler Répondre
Pathétique !
Bof ...Signaler Répondre
Excellent 👌Signaler Répondre
Comment c'est possible?Signaler Répondre
Les locaux des groupes identitaires ont pourtant été fermé !
L élu réclame des renforts de police pour déranger le trafic et non pas pour y mettre fin .Tout est dit en matière de volonté pour lutter.Signaler Répondre
et si on envoyait l armée ! les cocos qui veulent plus de police ça fait sourire non ? d un autre côté en Corée du Nord le problème serait vite régléSignaler Répondre
La tension ne redescend pas on se croirait chez le médecin. La banalisation.Signaler Répondre
Comme ces vidéos youtube de dashcam où trois voitures et deux camions rentrés en collision et ayant tous pris feu avec la mention au bas de la vidéo " no serious injuries " 😂Signaler Répondre
L'été est bien chaud à venissieu pourtant gauchiste et apaisé....Signaler Répondre
C'est la FRANCE d'aujourd'hui façonnée par nos politiques in compétents !Signaler Répondre
Ciudad Juarez, état de Chihuahua Mexico, un promeneur se prend une balle devant le MC Donald …. Ah non mince c’est à Vénissieux métropole apaisée Lyonnaise !Signaler Répondre
Le duo de choc écologiste, élu depuis bientôt 6 ans à du réussir a multiplier par 10 actes de violences en tout genre dans la métropole apaisée, notamment grâce à ses pistes cyclables, sa ZTL, son mobilier urbain et ses îlots de fraîcheur remarquables.
La France, le pays des droits de l’homme, ou désormais se prendre une balle n’est si exceptionnel !
tien, tien. je croyait su à gauche le slogans était "la police tue" mais on les aime bien quand même lorsqu'on a besoin d eux.Signaler Répondre
en fait ce sont les dealers et les clients consommateurs qui tuent par ricochet.
Voilà pourquoi la police évite de faire usage des armes à feu sur des cibles mouvantes dans la rue.Signaler Répondre
Ce n’est pas des renforts de police qu’il faut c’est une justice adaptée !Signaler Répondre
Les policiers font leur travail !!!!
Une balle perdu , touché au cou , son état de santé ne serais pas alarmant …… sa nous prend vraiment pour des piniouf en véritéSignaler Répondre
Il paraît , selon une élite intellectuelle du forum , que le problème c est les droitardésSignaler Répondre