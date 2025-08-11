Points de deal à Vénissieux : une "présence continue de police nationale" réclamée pour "déranger le trafic chaque heure de chaque jour"

Dans un courrier adressé à François Bayrou, Pierre-Alain Millet souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le cas brûlant de Vénissieux.

Adjoint de la maire Michèle Picard (PCF), c'est en sa qualité de président du bailleur social la SACOVIV que l'élu communiste prend sa plume.

Pierre-Alain Millet revient sur le cas du point de deal du 32-44 boulevard Ambroise Croizat qui, depuis des semaines, attise les convoitises et où se sont déroulés plusieurs fusillades d'intimidation. Dernier épisode en date, l'incendie criminel du portail électrique installé pour empêcher les véhicules des dealers et des clients de rentrer dans la propriété.

"Une équipe d’agents de surveillance était sur site pour plusieurs jours, le centre de vidéosurveillance urbaine était alerté… Cela n’a pas suffi. A 3 heures du matin le 7 août, les trafiquants ont envoyés des jeunes sans papiers pour une première tentative empêchée par les agents de sécurité, puis une équipe masquée plus déterminée avec une plus grande quantité de carburant pour que le feu prenne. La police est intervenue en moins de dix minutes, les vidéos vont aider une enquête en cours, mais le mal est fait", déplore Pierre-Alain Millet, qui réclame au Premier ministre des renforts de police nationale à Vénissieux.

"Il n’y a pas d’hésitation à avoir. Seule une présence quasi continue d’effectifs de police peut être suffisamment dissuasive pour contraindre le trafic à s’organiser autrement. Cette présence est nécessaire pour quelques semaines ou mois, car le trafic lui ne s’arrêtera pas et devra s’adapter, et donc de fait quitter ce lieu. C’est donc une mobilisation temporaire sur ce lieu qui est nécessaire", poursuit-il, incitant le ministère de l'Intérieur et la préfecture à disposer des moyens nécessaires pour "déranger le trafic chaque heure de chaque jour".

Même si les autorités parviennent à mettre un terme à ce point de deal parmi les plus prisés de l'agglomération lyonnaise, Vénissieux en comptera encore beaucoup à travers les différents quartiers. Si la municipalité communiste annonce en avoir recensé huit, certaines sources policières estime qu'on peut facilement tripler ce chiffre.