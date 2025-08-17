Près de Lyon : un homme armé menace de se suicider, le Raid réussit à négocier

De 16h30 à 20h, l'unité d'intervention de la police nationale s'est rendue à Vénissieux où un homme s'était retranché armé dans son appartement de l'avenue Francis de Pressensé.

En rupture de soins psychiatriques, l'individu menaçait de se suicider avec une arme à feu.

Au terme de longues négociations, le Vénissian a accepté de se rendre et de confier son arme aux forces de l'ordre. Aucun blessé n'est à déplorer lors de cette opération qui a entraîné le bouclage du quartier.

Interpellé, l'homme ne devrait pas avoir à répondre de ses actes, il sera interné d'office.