Près de Lyon : un homme armé menace de se suicider, le Raid réussit à négocier

De 16h30 à 20h, l'unité d'intervention de la police nationale s'est rendue à Vénissieux où un homme s'était retranché armé dans son appartement de l'avenue Francis de Pressensé.
En rupture de soins psychiatriques, l'individu menaçait de se suicider avec une arme à feu.
Au terme de longues négociations, le Vénissian a accepté de se rendre et de confier son arme aux forces de l'ordre. Aucun blessé n'est à déplorer lors de cette opération qui a entraîné le bouclage du quartier.
Interpellé, l'homme ne devrait pas avoir à répondre de ses actes, il sera interné d'office.
les bonbons du mal, scène 1 acte 5.
C'est vrai, vous avez raison, comment se fait-il qu'à Vénissieux, tout le monde ne soit pas armé...
Il fait vraiment bon de vivre dans l'agglomération lyonnaise j'aime trop ma ville , one twoooooo threeeee .....
La question ne se pose plus de savoir comment les gens ont ils une arme ????? mais plutôt comment se fait il qu'il y a encore des gens qui ne sont pas armés
Pourquoi et comment était il armé ?
Les seules personnes à être armées, en dehors des FOD et des tireurs sportifs sont les narcotrafiquants non ?
Encore un avec une arme, et dangereux le gars...
La drogue rend les gens mahboul, attention les jeunes