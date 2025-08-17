Faits Divers

Près de Lyon : un homme armé menace de se suicider, le Raid réussit à négocier

Près de Lyon : un homme armé menace de se suicider, le Raid réussit à négocier
Près de Lyon : un homme armé menace de se suicider, le Raid réussit à négocier - LyonMag

Après-midi tendue ce samedi pour le Raid.

De 16h30 à 20h, l'unité d'intervention de la police nationale s'est rendue à Vénissieux où un homme s'était retranché armé dans son appartement de l'avenue Francis de Pressensé.

En rupture de soins psychiatriques, l'individu menaçait de se suicider avec une arme à feu.

Au terme de longues négociations, le Vénissian a accepté de se rendre et de confier son arme aux forces de l'ordre. Aucun blessé n'est à déplorer lors de cette opération qui a entraîné le bouclage du quartier.

Interpellé, l'homme ne devrait pas avoir à répondre de ses actes, il sera interné d'office.

Tags :

vénissieux

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Michel Barnier le 17/08/2025 à 13:43

les bonbons du mal, scène 1 acte 5.

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 17/08/2025 à 12:40
Sami69 a écrit le 17/08/2025 à 10h55

La question ne se pose plus de savoir comment les gens ont ils une arme ????? mais plutôt comment se fait il qu'il y a encore des gens qui ne sont pas armés

C'est vrai, vous avez raison, comment se fait-il qu'à Vénissieux, tout le monde ne soit pas armé...

Signaler Répondre
avatar
Jeanlaville le 17/08/2025 à 11:16

Il fait vraiment bon de vivre dans l'agglomération lyonnaise j'aime trop ma ville , one twoooooo threeeee .....

Signaler Répondre
avatar
Sami69 le 17/08/2025 à 10:55
Cheis696969 a écrit le 17/08/2025 à 09h42

Pourquoi et comment était il armé ?

Les seules personnes à être armées, en dehors des FOD et des tireurs sportifs sont les narcotrafiquants non ?

La question ne se pose plus de savoir comment les gens ont ils une arme ????? mais plutôt comment se fait il qu'il y a encore des gens qui ne sont pas armés

Signaler Répondre
avatar
Cheis696969 le 17/08/2025 à 09:42

Pourquoi et comment était il armé ?

Les seules personnes à être armées, en dehors des FOD et des tireurs sportifs sont les narcotrafiquants non ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/08/2025 à 09:40

Encore un avec une arme, et dangereux le gars...

Signaler Répondre
avatar
Munir le 17/08/2025 à 09:15

La drogue rend les gens mahboul, attention les jeunes

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.