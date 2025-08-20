Explosion mortelle à Vénissieux : la victime aurait fait part de ses penchants suicidaires

Évoquée dès lundi par le préfet du Rhône délégué à la Sécurité, elle est renforcée par un nouvel élément.

L'homme retrouvé mort dans son appartement soufflé par une explosion dans la nuit de dimanche à lundi avenue Division Leclerc à Vénissieux aurait fait part de ses penchants suicidaires.

Des écrits auraient ainsi été envoyés à des proches, dans lesquels il annonçait vouloir mettre fin à ses jours.

On ne sait pas encore si ces messages ont été reçus avant ou après les faits.

L'enquête se poursuit. Il semblerait que le sexagénaire ait utilisé sa gazinière pour provoquer l'explosion, qui a entraîné ensuite un incendie.

Si son appartement a été soufflé, projetant de nombreux débris dans la rue, aucune autre victime n'est à déplorer. La moitié des habitants n'avaient toutefois pas pu regagner leur domicile et avaient été relogés par la mairie de Vénissieux.