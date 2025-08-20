Faits Divers

Explosion mortelle à Vénissieux : la victime aurait fait part de ses penchants suicidaires

Explosion mortelle à Vénissieux : la victime aurait fait part de ses penchants suicidaires
Explosion mortelle à Vénissieux : la victime aurait fait part de ses penchants suicidaires - LyonMag

La piste du suicide devient de plus en plus évidente.

Évoquée dès lundi par le préfet du Rhône délégué à la Sécurité, elle est renforcée par un nouvel élément.

L'homme retrouvé mort dans son appartement soufflé par une explosion dans la nuit de dimanche à lundi avenue Division Leclerc à Vénissieux aurait fait part de ses penchants suicidaires.

Des écrits auraient ainsi été envoyés à des proches, dans lesquels il annonçait vouloir mettre fin à ses jours.

On ne sait pas encore si ces messages ont été reçus avant ou après les faits.

L'enquête se poursuit. Il semblerait que le sexagénaire ait utilisé sa gazinière pour provoquer l'explosion, qui a entraîné ensuite un incendie.

Si son appartement a été soufflé, projetant de nombreux débris dans la rue, aucune autre victime n'est à déplorer. La moitié des habitants n'avaient toutefois pas pu regagner leur domicile et avaient été relogés par la mairie de Vénissieux.

Tags :

vénissieux

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Il faut reconnaître que .. le 20/08/2025 à 12:22

Quand tu habites avenue division Leclerc , tu as forcément envie de tout faire péter .. 🤭

Signaler Répondre
avatar
À choisir le 20/08/2025 à 11:46
Ex Précisions a écrit le 20/08/2025 à 10h40

Le gars qui veut faire parler de lui en se suicidant et en risquant la vie de personnes qui n'ont rien demandé...
Qu'il se pende dans sa cuisine, qu'il se jette d'un pont ou qu'il aille écouter un discours de bayrou, mais pas çà.

Le principal est qu'il n'ait pas choisi une voie ferrée. Ras le bol de ces "accidents de personnes" qui nous mettent en retard pour aller au travail au aller chercher les enfants à l'école

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 20/08/2025 à 11:24
Dupon a écrit le 20/08/2025 à 10h27

On ne sait pas encore si ces messages ont été reçus avant ou après les faits...

Par contre on est presque sûr qu'ils ont été envoyés avant les faits..l'enquête est en cours...😅

Mais le fait qu’on ignore s’ils ont été reçus avant ou après les faits ajoute une dimension tragique : peut-être personne n’a eu le temps d’intervenir.

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 20/08/2025 à 10:41
Dupon a écrit le 20/08/2025 à 10h27

On ne sait pas encore si ces messages ont été reçus avant ou après les faits...

Par contre on est presque sûr qu'ils ont été envoyés avant les faits..l'enquête est en cours...😅

C'est sur il pétait le feu !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 20/08/2025 à 10:40

Le gars qui veut faire parler de lui en se suicidant et en risquant la vie de personnes qui n'ont rien demandé...
Qu'il se pende dans sa cuisine, qu'il se jette d'un pont ou qu'il aille écouter un discours de bayrou, mais pas çà.

Signaler Répondre
avatar
Une pensée ne vaut pas culpabilité le 20/08/2025 à 10:39

Une pensée suicidaire ne s'accompagne pas d'une volonté d'utiliser une bombe pour faire le maximum de victimes.
En deux jours, avant même une enquête définitive, on jette en pâture ce vieux Monsieur, qui n'a peut-être jamais eu le courage de passer à l'acte pour intenter à sa propre vie... Mais aurait eu le courage de devenir un assassin parce que peut-être un peu déprimé...
Facile d'insinuer pour noyer le poisson. D'autant plus que cette personne est décédée et que l'opinion va se renverser même si c'est un accident.

Signaler Répondre
avatar
Demeco le 20/08/2025 à 10:31

La seule solution partir, ces gens sont prioritaires pour les attributions de logements sociaux.

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 20/08/2025 à 10:27

On ne sait pas encore si ces messages ont été reçus avant ou après les faits...

Par contre on est presque sûr qu'ils ont été envoyés avant les faits..l'enquête est en cours...😅

Signaler Répondre
avatar
oui enfin le 20/08/2025 à 10:16

C'est bien joli tout ça mais il ne faut pas en avoir plusieurs dans un immeuble !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.