Explosion mortelle à Vénissieux : la victime aurait fait part de ses penchants suicidaires

Évoquée dès lundi par le préfet du Rhône délégué à la Sécurité, elle est renforcée par un nouvel élément.
L'homme retrouvé mort dans son appartement soufflé par une explosion dans la nuit de dimanche à lundi avenue Division Leclerc à Vénissieux aurait fait part de ses penchants suicidaires.
Des écrits auraient ainsi été envoyés à des proches, dans lesquels il annonçait vouloir mettre fin à ses jours.
On ne sait pas encore si ces messages ont été reçus avant ou après les faits.
L'enquête se poursuit. Il semblerait que le sexagénaire ait utilisé sa gazinière pour provoquer l'explosion, qui a entraîné ensuite un incendie.
Si son appartement a été soufflé, projetant de nombreux débris dans la rue, aucune autre victime n'est à déplorer. La moitié des habitants n'avaient toutefois pas pu regagner leur domicile et avaient été relogés par la mairie de Vénissieux.
Quand tu habites avenue division Leclerc , tu as forcément envie de tout faire péter .. 🤭Signaler Répondre
Le principal est qu'il n'ait pas choisi une voie ferrée. Ras le bol de ces "accidents de personnes" qui nous mettent en retard pour aller au travail au aller chercher les enfants à l'écoleSignaler Répondre
Mais le fait qu’on ignore s’ils ont été reçus avant ou après les faits ajoute une dimension tragique : peut-être personne n’a eu le temps d’intervenir.Signaler Répondre
C'est sur il pétait le feu !Signaler Répondre
Le gars qui veut faire parler de lui en se suicidant et en risquant la vie de personnes qui n'ont rien demandé...Signaler Répondre
Qu'il se pende dans sa cuisine, qu'il se jette d'un pont ou qu'il aille écouter un discours de bayrou, mais pas çà.
Une pensée suicidaire ne s'accompagne pas d'une volonté d'utiliser une bombe pour faire le maximum de victimes.Signaler Répondre
En deux jours, avant même une enquête définitive, on jette en pâture ce vieux Monsieur, qui n'a peut-être jamais eu le courage de passer à l'acte pour intenter à sa propre vie... Mais aurait eu le courage de devenir un assassin parce que peut-être un peu déprimé...
Facile d'insinuer pour noyer le poisson. D'autant plus que cette personne est décédée et que l'opinion va se renverser même si c'est un accident.
La seule solution partir, ces gens sont prioritaires pour les attributions de logements sociaux.Signaler Répondre
On ne sait pas encore si ces messages ont été reçus avant ou après les faits...Signaler Répondre
Par contre on est presque sûr qu'ils ont été envoyés avant les faits..l'enquête est en cours...😅
C'est bien joli tout ça mais il ne faut pas en avoir plusieurs dans un immeuble !Signaler Répondre