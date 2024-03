La ségrégation scolaire

Et, roulements de tambour, le stress est à son comble, la surprise était au tournant. Car les meilleurs résultats se trouvent dans les établissements du centre-ville de Lyon, avec des indices de position sociale (IPS) de plus de 130, et les résultats les plus bas dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) avec des IPS inférieurs à 80.

La promesse républicaine d’égalité à la naissance entre habitants de la France est une vaste fumisterie qui n’arrange que les dominants trop heureux d’avoir une classe politique qui leur ressemble ou ceux qui avaient promis de défendre les plus faibles rattrapés par leur lâcheté n’ont fait que consolider la situation.

Mieux, les plus pauvres qui souffrent de la situation sont des soutiens zélés du statu quo, trop effrayés de perdre de vue leur progéniture.

Le communautarisme, les dérives religieuses, les effets de bandes, les points de deal, l’antisémitisme et le racisme qui en découle vous remercient.

Partout on peut lire que le niveau scolaire en France est au plus bas, le classement PISA nous situe dernier dans les pays riches, devancé par des Etats à qui on donne la leçon tous les jours.

Alors que dans le détail, nos lycées et collèges élitistes sont dans le top mondial.

C’est la queue de la comète qui tire la moyenne vers le bas des classements et les QPV sont eux carrément dans la cave.

Pour lutter contre les inégalités, l’Etat utilise le mixitéwashing. Comme le greenwashing avec l’écologie, on donne l’impression que véritablement on ne fait rien.

L’uniforme, le SNU, les groupes de niveau n’ont aucun intérêt et coûtent une blinde. Mais ils ont l’avantage pour les élites et la France rance d’éviter d’agir pour une mixité sociale et d’origines dans les établissements scolaires.

De gauche ou de droite, rien ne viendra. Nos politiques sont faibles et lâches. La Métropole écologiste de Lyon nous le prouve tous les jours en se faisant élire sur la mixité et en pratiquant une politique zemmouriste et ségrégationniste.

Plus je connais les hommes, plus j’aime mon chien.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux