Le séparatisme de la droite lyonnaise

C'est une collègue de chronique sur LyonMag.

Elle s'est fendue d'un billet d'humeur afin de nous signifier tout le mal qu'elle pensait de la loi SRU. Expliquant du mieux qu'elle pouvait que les pauvres ne devaient surtout pas envahir sa commune et que 14% de logements sociaux, c'était largement suffisant. Que 25%, c'était possible pour 100% des communes à gouvernance de gauche, mais que les villes de droite ne savaient pas faire. Qu'elle souffrait d'être pointée du doigt avec ses collègues de droite de Tassin, Mions, Caluire et Saint-Genis-Laval. Et que le territoire de sa ville est en zone inondable donc inconstructible.

Il suffit de circuler dans le secteur pour voir de partout des panneaux "Stop barrage" "Halte barrage".

Le fin mot de l'histoire, ce n'est pas que les habitants de l'Ouest lyonnais s'intéressent aux zones humides et la biodiversité. Non, non, non. Le propriétaire de mastodontes BMW X5.6.7 et compagnie s'en frappe les jumeaux. C'est surtout que si le barrage se fait, énormément de terrains non constructibles car inondables deviendront viables.

Et là, plus possible pour Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon, Craponne, Chaponost et compagnie de se cacher derrière le manque de foncier.

Madame Véronique Sarselli, qui est née avant la honte, explique aussi que si les 25% sont atteints au niveau Métropole, pas besoin d'obliger les villes carencées à compenser leur retard.

Pour résumer, si Vénissieux accepte bêtement, pourquoi être solidaire ? Par contre, elle n'est plus d accord s'il s'agit de recevoir des jeunes de Vénissieux pour développer la mixité sociale en milieu scolaire.

Et la technique du "il faut du logement pour la classe moyenne" cache souvent le refus des plus pauvres.

Depuis quelques temps sur les avancées sociétales comme le mariage pour tous, le droit à l'avortement, la mixité sociale, le vivre ensemble etc., la droite a 10 ans de retard.

Et ce ne sont pas nos petits maire de droite métropolitains qui rehaussent le niveau.

Il suffit de lire la définition d'individus méprisables sur Wikipedia : "Maire de droite de la métropole lyonnaise".

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux