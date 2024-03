La Métropole de Lyon sort le chéquier : près d'une centaine d'appartements bientôt transformés en logements sociaux

La collectivité a annoncé ce lundi avoir scellé un partenariat avec la Compagnie foncière lyonnaise, filiale de Crédit Agricole Centre-Est. Cette dernière avait, il y a un an, mis en vente son portefeuille de 384 logements, essentiellement situés à Lyon, Villeurbanne et Irigny.

La Métropole s'était positionnée sur une partie de ce patrimoine avec l'objectif de "remettre dans le circuit des logements existants en les rénovant et en les transformant en produits locatifs sociaux familiaux et étudiants".

Les négociations ont payé, et via trois bailleurs sociaux (Lyon Métropole Habitat, GrandLyon Habitat et Alliade Habitat), la Métropole a acquis 87 biens pour en faire des logements sociaux.

Ces 87 appartements sont répartis dans cinq lots immobiliers.

Il s'agit d'un immeuble de neuf logements et deux locaux commerciaux de la rue Paul Bert dans le 3e arrondissement, d'un immeuble de 28 logements cours Gambetta dans le 7e arrondissement, d'un immeuble de 18 logements et 1 local commercial rue Montesquieu dans le 7e, de 10 logements rue Joliot-Curie dans le 5e et enfin d'un immeuble de 20 logements place Gabriel-Péri à la Guillotière. Ce dernier est le seul directement acheté par la Métropole de Lyon, et mis à disposition de GrandLyon Habitat via un bail emphytéotique.

Pour la mixité sociale, on repassera puisque dans la quasi-intégralité des cas, l'ensemble des logements des immeubles concernés seront du logement social.

"Ce partenariat préfigure la charte que nous souhaitons mettre en œuvre avec les investisseurs immobiliers pour systématiser l’intégration de logements abordables dans les transactions immobilières, et ainsi démultiplier les solutions en faveur du logement pour toutes et tous, et pour un meilleur équilibre du territoire", a réagi dans un communiqué le président écologiste de la collectivité Bruno Bernard.