Politiques et communautarisme

Noir, blanc, jaune, métisse, arc-en-ciel, Dom-Tom, iserois, Ardéchois, grand, gros, etc. Des milliers de chapelles qui ne devraient intéresser que les protagonistes. Mais qui ont pris le pouvoir avec la mort du XXe siècle.

Il n y a pas si longtemps, le patriotisme, le syndicalisme, les mouvements politiques ou spirituels permettaient de diluer les particularités.

Mais l'hyper-independance des nouvelles générations leur permettait de s'affranchir des préceptes collectivistes.

Être né homme ou femme n'est même plus un fait. La modification du genre, comme du prénom et du nom de famille est plus facile que de vendre sa voiture sans carte grise.

Les mouvements inérants aux défenses des minorités comme le wokisme ont été cadenassés par ces nouveaux besoins, passant de la défense des plus faibles à des lobbies pro-individualité.

Les politiques n'ont pas échappé à ces modifications. Les boomers, vieux, blancs, ont comme point commun de s'accrocher au pouvoir.

Et malgré les dizaines de tribunes pour la laïcité, contre le wokisme, les béatification de Charlie Hebdo, dès que l'odeur de la défaite aux élections se rapproche des narines, l'animal politique pactiserait avec Ben Laden si ça pouvait le faire gagner.

Dans la Métropole de Lyon, les exemples sont légions.

A Vénissieux, un imam 2.0 dans la majorité de l'hyper laïcarde Michèle Picard, des élus avec le drapeau algérien sur les épaules, on parle en arabe au conseil municipal...

A Décines aucune victoire possible sans son voyage en Arménie et la condamnation de la politique d'Erdogan.

Dans les municipalités de droite de l'ouest lyonnais, sa crèche de la nativité si peu laïque mais tellement porteur de votes.

Les frontons des mairies sont ornés depuis toujours des sigles "Liberté, égalité, fraternité". Si j'avais un peu plus les moyens, je les poursuivrais pour publicité mensongère.

L'hyperindividualité a emporté le peuple français pour être remplacé par des consommateurs caractériels.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux