Najat Vallaud-Belkacem pressentie à la direction de Sciences Po Paris ?

Depuis, l'établissement est administré provisoirement par Jean Bassères, qui gère actuellement les épisodes liés au blocage des étudiants pro-palestiniens.

Selon Le Figaro, aucune candidature officielle n'a encore été déposée pour reprendre le poste laissé vacant. Mais une short list a été établie par les membres du conseil d'administration de l'IEP de Paris le 18 avril dernier.

Nos confrères avancent quatre noms qui auraient retenu l'attention : on retrouve ainsi l'ancienne ministre et actuelle conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes Najat Vallaud-Belkacem.

Et à ses côtés sur la liste, trois ex-membres du gouvernement qui avaient fait entendre leur désapprobation quant à la loi Immigration : le furtif ministre de la Santé qui avait démissionné, Aurélien Rousseau, ainsi que Clément Beaune et Rima Abdul-Malak, débarqués respectivement du ministère des Transports et de celui de la Culture en janvier dernier lors du remaniement consécutif à la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre.

Si elle présente l'avantage d'avoir été diplômée de Sciences Po Paris en 2000, Najat Vallaud-Belkacem ne partirait pas favorite. Le Figaro rajoute que le conseil d'administration ne souhaiterait pas promouvoir une personnalité trop marquée à gauche pour ne pas laisser entendre que l'institution l'est également.

L'appel à candidatures est ouvert depuis ce jeudi. La nomination du futur directeur de l'IEP parisien doit être faite d'ici mi-septembre.