Intrusions facilitées par l'élue PS ? Laurent Wauquiez suspend l'accès de Najat Vallaud-Belkacem au parking de la Région

Il y a eu évidemment les signalements à la justice. Et voilà le retrait de droits comme l'accès au parking de l'Hôtel de Région à la Confluence à Lyon.

Ce jeudi matin, alors que la séance plénière doit se tenir, Najat Vallaud-Belkacem et Johann Cesa n'ont pas pu entrer pour se garer.

Les deux élus socialistes ont reçu mercredi soir un courriel leur indiquant que l'accès au parking leur était "suspendu" car à deux reprises, ils auraient "facilité l'introduction de personnes étrangères à la Région".

Dans un tweet, Johann Cesa explique qu'ils avaient effectivement été accompagnés par des personnes extérieures les 20 octobre et 1er décembre, mais qu'il s'agissait de journalistes de France 3 Rhône-Alpes et de C dans l'Air, officiellement accrédités auprès de la collectivité.

"Cela veut-il dire que Laurent Wauquiez considère les journalistes pour des dangereux extrémistes ? C’est une énième tentative d’intimidation de la part du président de région", se désole le conseiller régional socialiste.

La tension est grande cette semaine entre le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ancienne ministre de l'Education. Najat Vallaud-Belkacem souhaitait réaliser une conférence de presse au sein de la Région mercredi, ce qui lui a été refusé. Elle avait ensuite révélé que Laurent Wauquiez allait changer l'adresse de l'Hôtel de Région pour ne plus y faire apparaître l'esplanade François-Mitterrand.