Nouvelle adresse pour l'Hôtel de Région à Lyon : le PS accuse Laurent Wauquiez de vouloir "effacer François Mitterrand de la mémoire collective"

A l'époque, le maire Gérard Collomb et le président de Région Jean-Jack Queyranne s'étaient entendus pour nommer cette dernière l'esplanade François Mitterrand.

Alors forcément, Laurent Wauquiez a quelques rougeurs quand il doit donner l'adresse de la collectivité remportée en 2015. Et selon le groupe PS présidé par Najat Vallaud-Belkacem, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes a entamé les démarches pour modifier cette dernière au 1er janvier 2023.

Se basant sur une note interne à l'attention des directeurs de services et des directeurs généraux adjoints, Najat Vallaud-Belkacem accuse Laurent Wauquiez "de tenter d'effacer de la mémoire collective un ancien Président de la République dont l'action et l'image d'homme d'Etat continuent de déranger les plus conservateurs. Cela constitue une basse manoeuvre politicienne qui ne saurait pour autant faire oublier l'héritage social et sociétal de François Mitterrand et sa respectabilité dans l'imaginaire collectif".

L'ancienne ministre de François Hollande regrette la "dimension anti-républicaine" de ce déménagement d'adresse pas encore officiel. Et s'interroge sur les éventuels coûts que cela engendrerait de faire modifier tous les papiers, enveloppes, cartes de visite administratifs de la Région.

De son côté, la Région Auvergne-Rhône-Alpes admet une démarche qui se fait "à la suite de la piétonnisation du Cours Charlemagne. Il s’agit de rendre plus accessible et plus visible la Région aux usagers, notamment ceux des transports en commun dont l’arrêt se situe justement sur cet axe. Par souci d’économie et de rationalisation, la consigne est bien évidemment de vider les stocks de papier et d’enveloppes avant de procéder à toutes nouvelles commandes de fournitures et d’utiliser les enveloppes éditées à l’ancienne adresse en priorité pour les envois internes".