Stéphane Gemmani : "J'espère que Fabrice Pannekoucke pourra se détacher de la gestion Wauquiez"

Ce jeudi, Fabrice Pannekoucke devient le nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, suite à la démission de Laurent Wauquiez, devenu cet été député de Haute-Loire. "Ce devrait être un tournant pour la Région. Mais on sait très bien qui est Laurent Wauquiez. Ce n'est pas à quelques minutes de l'échéance présidentielle qu'il va se tourner vers autre chose", regrette Stéphane Gemmani.

Le porte-parole du groupe PS à la Région estime que le Savoyard n'est "pas le plus connu de la bande" mais qu'il est "relativement sympathique. Quand on connaît Laurent Wauquiez, on a presque de l'affection pour Fabrice Pannekoucke".

"J'espère que Fabrice Pannekoucke pourra imprimer sa marque, qu'il pourra se détacher de la gestion Wauquiez", conclut Stéphane Gemmani.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Départ de Laurent Wauquiez

02:40 Fabrice Pannekoucke

05:11 JO d'hiver 2030

07:42 Candidature commune à gauche

09:12 Situation à gauche à Grenoble