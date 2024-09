Région Auvergne-Rhône-Alpes : l'élection du nouveau président ce jeudi

Ce jeudi matin, l'assemblée plénière d'Auvergne-Rhône-Alpes va permettre aux conseillers régionaux de désigner le successeur de Laurent Wauquiez. Ce dernier a finalement choisi de confier les rênes de la collectivité locale à son vice-président à l'Agriculture, Fabrice Pannekoucke, également maire de Moutiers en Savoie.

Candidat de la droite et du centre, Fabrice Pannekoucke sera probablement facilement élu puisque son camp dispose de la majorité. Il faudra toutefois surveiller s'il ne manque pas des voix au futur président, car nombreux étaient les prétendants à la succession de Laurent Wauquiez, et donc les déçus.

De son côté, l'opposition a réussi à se mettre d'accord pour une candidature commune à opposer à Fabrice Pannekoucke. Ecologistes, socialistes, communistes et insoumis proposent de voter pour le vert Maxime Meyer "pour une Région plus égalitaire, plus démocratique, au plus proche des besoins et du quotidien de ces habitants à travers la mise en oeuvre de nouvelles orientations politiques pour une Région solidaire et écologique".