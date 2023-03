Lyon : des menaces de mort contre l'élu Renaud Payre découvertes à Science-Po

Selon nos informations, des tags menaçant de mort le vice-président de la Métropole de Lyon chargé du Logement Renaud Payre ont été découverts dans la matinée sur les façades du campus de Sciences Po Lyon, avenue Berthelot dans le 7e arrondissement.

"Payre on va te crever" découvre-t-on du côté de la bibliothèque du site. Un tag réalisé à la peinture noire et qui vise celui qui fut directeur de l’IEP de Lyon. Plus loin, l’élu est également traité de "raciste et sexiste". D’autres murs, et le portail, ont aussi été souillés avec des slogans anarchistes comme "crève patriarcat", "Fuck le 17" ou " Science-Po raciste".

De quoi faire réagir des étudiants de l’institution qui ont apporté leur soutien dans une communiqué pour affirmer leur soutien à Renaud Payre : "Une telle menace sur son lieu de travail est honteuse. Une telle menace sur les murs d’un établissement d’études supérieures est ignoble", peut-on lire dans le texte publié en ligne et qu’il est possible de signer.

"Cette attaque ne peut rester sans suite. Nous invitons notre Institut d’Etudes Politiques à engager des poursuites à l’encontre de ce délinquant caché sous un anonymat lâche", poursuivent les étudiants.

Contacté par notre rédaction, Renaud Payre n’a pas encore donné suite. On ne sait pas encore si des plaintes seront déposées.

Des faits qui rappellent aussi la polémique de mars 2021 du côté de Sciences Po Grenoble. Des collages d’affiches avec le nom de deux professeurs visibles, accusés d’islamophobie, avaient été réalisés, donnant lieu à des dépôts de plaintes de la part de ces derniers, s'estimant diffamés.

J.D.

Tout mon soutien à @RenaudPayre suite à ces menaces. La politique c’est un débat d’idées pas des menaces successives

Courage cher Renaud dans cette épreuve https://t.co/wdn7Q5VX3U — Pierre OLIVER (@poliver69) March 9, 2023

Sincère soutien à @RenaudPayre ces menaces sont inadmissibles. https://t.co/IXhX6y7PzS — rémi zinck (@RemiZinck) March 9, 2023

La Préfète F. BUCCIO condamne les menaces inscrites dans le 7e arrondissement de #Lyon à l'encontre de @RenaudPayre et lui apporte son soutien.

Ces attaques à l'encontre d'un élu de la République sont inadmissibles. — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 9, 2023