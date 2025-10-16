Les Coulisses du Grand Lyon

Renaud Payre : "Un sondage ne fait pas l'élection"

Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon chargé du Logement, est l'invité ce jeudi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Le sondage paru mardi sur les municipales et les métropolitaines a bouleversé la gauche lyonnaise. Et comme le révélait LyonMag, la question d'un maintien de l'alliance, ou de la confiance accordée à Grégory Doucet se pose.

Si Voix Commune participe à ces réflexions, Renaud Payre a tenu un discours d'union ce jeudi. "Un sondage ne fait pas l'élection. Si c'était vrai, Edouard Balladur aurait été président de la République", tempère le vice-président de la Métropole, qui l'assure : "Il n'y a pas de volonté de changement de candidat à Voix Commune".

Renaud Payre reprend donc la critique de Jean-Michel Aulas, qui "trompe les électeurs en annonçant des mesures qui ne sont pas faisables".

"Nous, nous avons des mesures socles qui protègent les Grands Lyonnais, et nous en aurons d'autres", conclut-il.

00:00 Union de la gauche dès le 1er tour
05:03 Jean-Michel Aulas
06:03 Repartir avec Bruno Bernard et Grégory Doucet
08:55 Gratuité des TCL
10:46 Encadrement des loyers

avatar
Microlax le 18/10/2025 à 09:44

Salut RENAUD,

Tu vas bien ? tout va bien ? la vie est belle ? tu es bien assis dans ton fauteuil ? il est confortable ????????

avatar
Smicard qui lit le 18/10/2025 à 09:43

Renaud Payre, l’autosatisfaction des élus bornés ne fait pas le bien-être des habitants. Vous n’êtes pas en prise avec la vie quotidienne des Lyonnais. Vous appartenez à un milieu ultra minoritaire qui cultive l’entre-soi au point où vous n’arrivez pas à cacher votre mépris. Doucet a donné le la immédiatement après son élection en disant tout le mal qu’il pensait du Tour de France, faisant fi de l’histoire sociale. Faut-il qu’il soit ignare, arrogant et totalement hors sol… Les 6 années de mandat ont été à l’avenant. Quand son équipe a traité avec légèreté le sujet du Musée Guimet, incapable d’argumenter face à l’élue à la culture, il a choisi d’abuser de son pouvoir en l’évinçant. Vous n’aurez plus les 10% d’électeurs qui avaient voté pour elle en 2020. À cette occasion, il avouait sa faiblesse, son sectarisme, mais démontrait aussi qu’il ne répugnait pas à user de magouilles nauséabondes. Quelques mois plus tard, l’inspection des services donnait raison à l’élue sur le dossier foireux du Conservatoire. Ce ne sont que quelques épisodes de votre funeste exercice du pouvoir. Il y a aussi les 36 recrues illégales qui coûtent des millions aux travailleurs, etc.
Je ne voterai ni pour EELV ni pour Aulas dont la candidature concentre le marasme politico-économique de la France. Il faut être complètement demeuré pour voter pour cette affiche. Mais lui et vous appartenez à la même caste qui nous broie !

avatar
oui c'est vrai le 18/10/2025 à 08:39
C'est toujours moi a écrit le 17/10/2025 à 10h08

Bonjour, je ne suis pas allé jusque la parce que je vois quand meme pas trop les gens s'armer et partir en affronter d'autres, on est en France pays des grand peureux qui baissent les yeux devant des gosses de 15 piges.
Mais je peux me tromper ya un possible risque oui.

Les français ne s'armeront pas. En revanche, je les vois bien voter massivement pour plus d'ordre et moins d'immigration.

avatar
C'est toujours moi le 17/10/2025 à 10:08
Titus69 a écrit le 17/10/2025 à 09h13

Pouvez vous oser employer le terme "tabou" qui est au bout de toutes les lèvres sans jamais réellement le prononcer ? Guerre Civile.

Quand on a fait en sorte de façon voulue et assumée de détruire la puissance de l'Etat, quand on a laissé infiltrer les Institutions soit par de l'entrisme islamiste ou par une mouvance d'extrême gauche alors on a décidé consciemment qu'un arrive petit à petit à un état de guerre civile.

Bonjour, je ne suis pas allé jusque la parce que je vois quand meme pas trop les gens s'armer et partir en affronter d'autres, on est en France pays des grand peureux qui baissent les yeux devant des gosses de 15 piges.
Mais je peux me tromper ya un possible risque oui.

avatar
Titus69 le 17/10/2025 à 09:13
C'est moi a écrit le 17/10/2025 à 08h33

La vrai question c'est dans quelle état sera le gouvernement d'ici l'élection municipal ?
Et puis la présidentielle approche et ca sent vraiment pas bon pour tout le pays, peu importe le maire de Lyon..
Je sent qu'on va tres vite oublié nos petits probleme liée à la circulation..

Pouvez vous oser employer le terme "tabou" qui est au bout de toutes les lèvres sans jamais réellement le prononcer ? Guerre Civile.

Quand on a fait en sorte de façon voulue et assumée de détruire la puissance de l'Etat, quand on a laissé infiltrer les Institutions soit par de l'entrisme islamiste ou par une mouvance d'extrême gauche alors on a décidé consciemment qu'un arrive petit à petit à un état de guerre civile.

avatar
C'est moi le 17/10/2025 à 08:33

La vrai question c'est dans quelle état sera le gouvernement d'ici l'élection municipal ?
Et puis la présidentielle approche et ca sent vraiment pas bon pour tout le pays, peu importe le maire de Lyon..
Je sent qu'on va tres vite oublié nos petits probleme liée à la circulation..

avatar
La gamelle le 17/10/2025 à 07:27

Il sait qu'il va perdre sa bonne soupe et ça le rend dingue...

avatar
Cartésien le 17/10/2025 à 06:55

L'enfant chéri quand Lyon II et Sciences Po accouchent d'un rejeton.

C'est une synthèse caricaturale des dérives d'une noblesse républicaine endogame cooptée.

Socialiste pour les "autres" mais surtout pas pour eux même car on aime avoir de très très bon salaires et les privilèges associés aux postes.. juste l'ancienne Nomenklatura qui saignait les peuples des anciens pays de l'URSS.
Car pour aimer le socialisme il faut faire parti surtout du sommet de la pyramide qui se reparti les richesses pendant que les peuples crient famine.

La France est je crois l'exemple unique au Monde ou un Pays socialiste passe pour une démocratie car voyez vous on a un mariage très réussi entre le "Socialisme", " l'Affairisme" , le "Progressisme" ... parfois on résume trop vite en parlant de Wokisme (la farce du XXI siècle).

Dernièrement je lisais un article du Monde très très virulent sur les milliardaires français en citant des noms (personnalités plutôt de droite).... d'un coup je me suis dis mais ses pseudo journalistes ne parlent jamais de leur actionnaire majoritaire et du comment il a établit sa fortune en jouant sur la souffrance des Grecs.... étonnant non ?

avatar
plutot par le 17/10/2025 à 06:13
Autant dire a écrit le 16/10/2025 à 21h01

remplacer un cheval boiteux par un âne borgne ?

une jument palestinienne!

avatar
Hildegonde le 16/10/2025 à 23:36

"Nous, nous avons des mesures socles qui protègent les Grands Lyonnais, et nous en aurons d'autres"
Au secours !!!
Encore d'autres mesures ?
Le ciel va nous tomber sur la tête.....

avatar
tu mens LFI, comme d'habitude. le 16/10/2025 à 22:41
LFI 69 a écrit le 16/10/2025 à 12h41

Un sondage dont il faut payer un abonnement ou le numéro du magazine pour avoir accès aux procédures de ce sondage, ce qui est interdit par la loi.
Les manœuvres Aulassiennes commencent bien.

ben non, c'est pas vrai, tu mens.
le contenu est là:
https://www.commission-des-sondages.fr/notices/
soit tu le savais et tu mens, soi tu ne le savais pas, et en prétendant savoir tu mens.
dans tous les cas tu mens.
par ailleurs rien n'interdit de faire payer pour accéder aux résultat d'un sondage, le texte auquel tu te rapporte et que tu n'as pas lu est là:
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000522846
soit tu le savais et tu mens, soit tu ne le savais pas, et en prétendant savoir tu mens.
dans tous les cas tu mens, une seconde fois en 2 phrases.
bonne moyenne, merci LFImenteur69

avatar
LFI QI moins 69 le 16/10/2025 à 21:46
LFI 69 a écrit le 16/10/2025 à 12h41

Un sondage dont il faut payer un abonnement ou le numéro du magazine pour avoir accès aux procédures de ce sondage, ce qui est interdit par la loi.
Les manœuvres Aulassiennes commencent bien.

Franchement, ça change QUOI ? Tu peux expliquer avec des vrais mots, sensés, contrairement à ton habitude.
Si le sondage donnait Doudou devant, même question, ça changerait quoi ?
Tu ne sais pas que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses ?

avatar
Autant dire le 16/10/2025 à 21:01
Lunettes de gauchiste a écrit le 16/10/2025 à 19h06

On dit qu'il pourrait remplacer la présidente de Lyon 2, qui serait sur la sellette...

remplacer un cheval boiteux par un âne borgne ?

avatar
Joubs le 16/10/2025 à 20:30

Quand on voit l’état du logement à Lyon
Qu’il se taise et qu’il PARTE !!!!!!!

avatar
En revoir le 16/10/2025 à 20:02

Qui est-il ?
Ah y'a de plus en plus de clowns !

avatar
Cartésien le 16/10/2025 à 19:56

Un bel exemple du condensé Lyon II et Sciences Po version bien à gauche.
Spécimen de notre noblesse républicaine endogame et coopté

avatar
Pfuiiii le 16/10/2025 à 19:41

Mr Payre collectionne encore les impairs... A moins que ça ne soit les impers, afin de ne pas se retrouver un beau jour, "trop mouillé".

avatar
Alcofribas le 16/10/2025 à 19:38
Lunettes de gauchiste a écrit le 16/10/2025 à 19h06

On dit qu'il pourrait remplacer la présidente de Lyon 2, qui serait sur la sellette...

Ce serait du propre…

avatar
Lunettes de gauchiste le 16/10/2025 à 19:06

On dit qu'il pourrait remplacer la présidente de Lyon 2, qui serait sur la sellette...

avatar
A classer le 16/10/2025 à 18:39

Dans la case des gens qui en ont rien à faire des autres… surtout s’ils sont pauvres!!!
Un PROFITEUR !!!!

avatar
AntiKons le 16/10/2025 à 18:14

Un sondage ne fait pas l'élection ?
Ton piètre discours non plus mon pauvre gars !

avatar
Nullissime le 16/10/2025 à 18:00

J'espère qu'en 2026 il retournera dans le néant qu'il n'aurait jamais dû quitter.....

avatar
nim le 16/10/2025 à 17:48
Aulas sur un tapis vert a écrit le 16/10/2025 à 13h21

Aulas perdra sur un tapis vert lyon mérite des politiciens et non un homme qui passe sa journée à faire des commentaires sur Twitter bref la majorité des lyonnais sont satisfaits de la transformation de la ville des projets du travail la ville attire des étudiants des cadres et des entreprises

Aulas veut la mairie de Lyon alors que la métropole pilote l’essentiel des services publics. Mais quelle mouche l’a piqué, il est bête ou quoi ?

En fait non, la ville garde une compétence importante, c’est elle qui délivre les permis de construire. Quand on a planqué sa fortune dans une holding immobilière, les permis c’est important.

C’est reparti pour le copinage et le bétonnage à la Collomb.

avatar
science po....les specialistes des graffitis et combustions de poubelles le 16/10/2025 à 17:22
Qu’il retourne très vite à Sciences Po, là il sera à sa place! a écrit le 16/10/2025 à 15h36

Effectivement le ravi n’a rien d’autre à déclarer…son bilan est catastrophique !

y zattendent laborieusement la prochaine cause à defendre pour s eriger en censeurs

avatar
kool le 16/10/2025 à 16:55

Occupe toi donc des bailleurs sociaux,qui s'en mettent pleins les poches !Et faire des réhabilitations sur des logements qui moisissent ,entre autres désagréments !Tu dois habiter dans le 6ème arrondissement

avatar
Qu’il retourne très vite à Sciences Po, là il sera à sa place! le 16/10/2025 à 15:36

Effectivement le ravi n’a rien d’autre à déclarer…son bilan est catastrophique !

avatar
Coeur de Lyon le 16/10/2025 à 15:31
Aulas sur un tapis vert a écrit le 16/10/2025 à 13h21

Aulas perdra sur un tapis vert lyon mérite des politiciens et non un homme qui passe sa journée à faire des commentaires sur Twitter bref la majorité des lyonnais sont satisfaits de la transformation de la ville des projets du travail la ville attire des étudiants des cadres et des entreprises

Lyon mérite mieux que des militants sectaires qui veulent imposer les dogmes de leur parti, Lyon mérite une équipe passionnée par Lyon et rien d'autre, avec à leur tête une personne qui est passionnée par Lyon également pour incarner la fonction de maire de Lyon.

avatar
Arrogance jusqu'au bout. le 16/10/2025 à 15:24

Le genre de gars qui donne envie d'accorder une bonne marge à Aulas...

avatar
C'te blague le 16/10/2025 à 15:24
Aulas sur un tapis vert a écrit le 16/10/2025 à 13h21

Aulas perdra sur un tapis vert lyon mérite des politiciens et non un homme qui passe sa journée à faire des commentaires sur Twitter bref la majorité des lyonnais sont satisfaits de la transformation de la ville des projets du travail la ville attire des étudiants des cadres et des entreprises

Doucet n'est pas un politicien mais un militant. Et il n'existe pas de sondage sur la satisfaction de la transformation de la ville.

avatar
Merci, c'est savoureux le 16/10/2025 à 15:18
Aulas sur un tapis vert a écrit le 16/10/2025 à 13h21

Aulas perdra sur un tapis vert lyon mérite des politiciens et non un homme qui passe sa journée à faire des commentaires sur Twitter bref la majorité des lyonnais sont satisfaits de la transformation de la ville des projets du travail la ville attire des étudiants des cadres et des entreprises

Tu m'auras fait l'après-midi.
Dis, tu reviens demain ?

avatar
Anounakis le 16/10/2025 à 15:17
Vivement 2027 a écrit le 16/10/2025 à 13h09

Et un parti où le vote en interne n'existe pas et où on pratique des purges, cela te parle un peu, non ?
Ton gourou revolutionnaire et manipulateur est foutu. En 2027 nous allons l'envoyer en retraite. Bon debarras !!!

2027 sera juste l’année de la faillite française ou la BCE mettra sous tutelle la France avec un gouvernement d’extrême Droite élu avec un 1/3 des français comme Macron. Et qui aura à affronter dans les rues de France 🇫🇷 les 2 autres Tiers des français. Une image tellement mauvaise de la France a l’international que les pays africains nous moqueront et nous ferons la morale…

avatar
et il faut le 16/10/2025 à 15:17
LFI 69 a écrit le 16/10/2025 à 12h41

Un sondage dont il faut payer un abonnement ou le numéro du magazine pour avoir accès aux procédures de ce sondage, ce qui est interdit par la loi.
Les manœuvres Aulassiennes commencent bien.

espérer que les manœuvres de Doudou et Nono cessent définitivement

avatar
mamipouzo le 16/10/2025 à 14:44

S'ils avaient sondé les grands métropolitains, et pris en cause les résultats, ils n'en seraient pas à ce point de rejet de la population. Mais ils sont si bornés et imbus d'eux-mêmes...

avatar
ex pmu le 16/10/2025 à 14:35
Ex Précisions a écrit le 16/10/2025 à 13h44

Ce gars est chargé de l'Habitat, du Logement social et de la Politique de la ville pour la Métropole.
Au lieu de défendre le bout de gras contre la suppression de l'encadrement des loyer il renvoie la patate à la Préfecture.
Un grand courageux ce monsieur !

Oh la vache, tu as un sacré niveau d’info toi

avatar
Il me fait penser a Jean Dujardin le 16/10/2025 à 14:35

Il me fait penser a Jean Dujardin dans l un de ses derniers films.
Le titre c est quelque chose comme " L'homme qui ...(je ne me souviens plus)

avatar
Et autrement? le 16/10/2025 à 14:30

A part "avoir son rond de serviette" chez LM ce Monsieur a t il une occupation dans la journée ?
Parce que en temps que vice-président de la Métropole de Lyon chargé du Logement, il n a pas l air trop occupé .

avatar
Le doucet et son pote bernard le 16/10/2025 à 14:21
Surprise a écrit le 16/10/2025 à 13h28

Oh, un playmobil qui s'est échappé de la boite de jeux " dégomme ta métropole" jeu créé par Bruno Bobard bien évidemment

Qui ont cru que gérer une ville et une métropole c'était comme jouer à à SimCity sur PlayStation plutôt

avatar
Retour sur Terre le 16/10/2025 à 14:07

Un sondage ne fait pas l'élection. Oui il est bon de le rappeler.
Ceci dit, l'image de l'équipe actuelle est catastrophique et pas seulement à cause des travaux.
Il y a aussi la posture woke, les pissotières inclusives, le refus d'aller au vœu des Echevins (mais pas de problème pour les mosquées), le Chalet du Parc attribué à une équipe sans budget, le coup du drapeau palestinien en dernière date, et tant d'autres affronts faits aux citoyens.
C'est quand même très très mal parti on va dire.

avatar
Chocolat 16 le 16/10/2025 à 14:02
LFI 69 a écrit le 16/10/2025 à 12h41

Un sondage dont il faut payer un abonnement ou le numéro du magazine pour avoir accès aux procédures de ce sondage, ce qui est interdit par la loi.
Les manœuvres Aulassiennes commencent bien.

C est vrai que melenchon le fameux républicain qui n aime pas le drapeau français est bien mieux n est ce pas

avatar
Monsieur 5 % le 16/10/2025 à 13:55

Renaud Payre 5% sur une autre liste et vice président de la métropole avec ellv 🤣🤣🤣🤣
Où est l’erreur ?? Une anomalie démocratique 🤣🤣🤣🤣

avatar
Ex Précisions le 16/10/2025 à 13:44

Ce gars est chargé de l'Habitat, du Logement social et de la Politique de la ville pour la Métropole.
Au lieu de défendre le bout de gras contre la suppression de l'encadrement des loyer il renvoie la patate à la Préfecture.
Un grand courageux ce monsieur !

avatar
En tout état de cause le 16/10/2025 à 13:37

La dynamique est en ce moment du côté de JM Aulas. S'ils prennent trop de retard, les écolos pourraient ne jamais s'en relever.

Et les affaires judiciaires qui plombent les personnalités EELV n'arrangent rien

avatar
Okokok le 16/10/2025 à 13:31

Il a raison, le sondage est optimiste quant au score de Doucet et n'anticipe pas, l'ampleur du revers qu'il va recevoir de la part des lyonnais.

avatar
Surprise le 16/10/2025 à 13:28

Oh, un playmobil qui s'est échappé de la boite de jeux " dégomme ta métropole" jeu créé par Bruno Bobard bien évidemment

avatar
Aulas sur un tapis vert le 16/10/2025 à 13:21

Aulas perdra sur un tapis vert lyon mérite des politiciens et non un homme qui passe sa journée à faire des commentaires sur Twitter bref la majorité des lyonnais sont satisfaits de la transformation de la ville des projets du travail la ville attire des étudiants des cadres et des entreprises

avatar
Giiy le 16/10/2025 à 13:16

Il s'y connait en manipulation des élections. Lui même gouverne alors qu'il a fait que 9% au premier tour des élections. C'est risible

avatar
Vivement 2027 le 16/10/2025 à 13:09
LFI 69 a écrit le 16/10/2025 à 12h41

Un sondage dont il faut payer un abonnement ou le numéro du magazine pour avoir accès aux procédures de ce sondage, ce qui est interdit par la loi.
Les manœuvres Aulassiennes commencent bien.

Et un parti où le vote en interne n'existe pas et où on pratique des purges, cela te parle un peu, non ?
Ton gourou revolutionnaire et manipulateur est foutu. En 2027 nous allons l'envoyer en retraite. Bon debarras !!!

avatar
0 budget sondage à lamétro? le 16/10/2025 à 13:06

quel est le budget sondage à la métro ?

avatar
cause toujours... le 16/10/2025 à 13:02
LFI 69 a écrit le 16/10/2025 à 12h41

Un sondage dont il faut payer un abonnement ou le numéro du magazine pour avoir accès aux procédures de ce sondage, ce qui est interdit par la loi.
Les manœuvres Aulassiennes commencent bien.

... 47%, ça fait mal, hein !

avatar
yes le 16/10/2025 à 12:58

Les Lyonnais ne voteront jamais un vieux millionnaire bagnolard

