Renaud Payre : "Un sondage ne fait pas l'élection"

Le sondage paru mardi sur les municipales et les métropolitaines a bouleversé la gauche lyonnaise. Et comme le révélait LyonMag, la question d'un maintien de l'alliance, ou de la confiance accordée à Grégory Doucet se pose.

Si Voix Commune participe à ces réflexions, Renaud Payre a tenu un discours d'union ce jeudi. "Un sondage ne fait pas l'élection. Si c'était vrai, Edouard Balladur aurait été président de la République", tempère le vice-président de la Métropole, qui l'assure : "Il n'y a pas de volonté de changement de candidat à Voix Commune".

Renaud Payre reprend donc la critique de Jean-Michel Aulas, qui "trompe les électeurs en annonçant des mesures qui ne sont pas faisables".

"Nous, nous avons des mesures socles qui protègent les Grands Lyonnais, et nous en aurons d'autres", conclut-il.

00:00 Union de la gauche dès le 1er tour

05:03 Jean-Michel Aulas

06:03 Repartir avec Bruno Bernard et Grégory Doucet

08:55 Gratuité des TCL

10:46 Encadrement des loyers