Renaud Payre : "Un sondage ne fait pas l'élection"

Le sondage paru mardi sur les municipales et les métropolitaines a bouleversé la gauche lyonnaise. Et comme le révélait LyonMag, la question d'un maintien de l'alliance, ou de la confiance accordée à Grégory Doucet se pose.
Si Voix Commune participe à ces réflexions, Renaud Payre a tenu un discours d'union ce jeudi. "Un sondage ne fait pas l'élection. Si c'était vrai, Edouard Balladur aurait été président de la République", tempère le vice-président de la Métropole, qui l'assure : "Il n'y a pas de volonté de changement de candidat à Voix Commune".
Renaud Payre reprend donc la critique de Jean-Michel Aulas, qui "trompe les électeurs en annonçant des mesures qui ne sont pas faisables".
"Nous, nous avons des mesures socles qui protègent les Grands Lyonnais, et nous en aurons d'autres", conclut-il.
Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.
00:00 Union de la gauche dès le 1er tour
05:03 Jean-Michel Aulas
06:03 Repartir avec Bruno Bernard et Grégory Doucet
08:55 Gratuité des TCL
10:46 Encadrement des loyers
Salut RENAUD,Signaler Répondre
Tu vas bien ? tout va bien ? la vie est belle ? tu es bien assis dans ton fauteuil ? il est confortable ????????
Renaud Payre, l’autosatisfaction des élus bornés ne fait pas le bien-être des habitants. Vous n’êtes pas en prise avec la vie quotidienne des Lyonnais. Vous appartenez à un milieu ultra minoritaire qui cultive l’entre-soi au point où vous n’arrivez pas à cacher votre mépris. Doucet a donné le la immédiatement après son élection en disant tout le mal qu’il pensait du Tour de France, faisant fi de l’histoire sociale. Faut-il qu’il soit ignare, arrogant et totalement hors sol… Les 6 années de mandat ont été à l’avenant. Quand son équipe a traité avec légèreté le sujet du Musée Guimet, incapable d’argumenter face à l’élue à la culture, il a choisi d’abuser de son pouvoir en l’évinçant. Vous n’aurez plus les 10% d’électeurs qui avaient voté pour elle en 2020. À cette occasion, il avouait sa faiblesse, son sectarisme, mais démontrait aussi qu’il ne répugnait pas à user de magouilles nauséabondes. Quelques mois plus tard, l’inspection des services donnait raison à l’élue sur le dossier foireux du Conservatoire. Ce ne sont que quelques épisodes de votre funeste exercice du pouvoir. Il y a aussi les 36 recrues illégales qui coûtent des millions aux travailleurs, etc.Signaler Répondre
Je ne voterai ni pour EELV ni pour Aulas dont la candidature concentre le marasme politico-économique de la France. Il faut être complètement demeuré pour voter pour cette affiche. Mais lui et vous appartenez à la même caste qui nous broie !
Les français ne s'armeront pas. En revanche, je les vois bien voter massivement pour plus d'ordre et moins d'immigration.Signaler Répondre
Bonjour, je ne suis pas allé jusque la parce que je vois quand meme pas trop les gens s'armer et partir en affronter d'autres, on est en France pays des grand peureux qui baissent les yeux devant des gosses de 15 piges.Signaler Répondre
Mais je peux me tromper ya un possible risque oui.
Pouvez vous oser employer le terme "tabou" qui est au bout de toutes les lèvres sans jamais réellement le prononcer ? Guerre Civile.Signaler Répondre
Quand on a fait en sorte de façon voulue et assumée de détruire la puissance de l'Etat, quand on a laissé infiltrer les Institutions soit par de l'entrisme islamiste ou par une mouvance d'extrême gauche alors on a décidé consciemment qu'un arrive petit à petit à un état de guerre civile.
La vrai question c'est dans quelle état sera le gouvernement d'ici l'élection municipal ?Signaler Répondre
Et puis la présidentielle approche et ca sent vraiment pas bon pour tout le pays, peu importe le maire de Lyon..
Je sent qu'on va tres vite oublié nos petits probleme liée à la circulation..
Il sait qu'il va perdre sa bonne soupe et ça le rend dingue...Signaler Répondre
L'enfant chéri quand Lyon II et Sciences Po accouchent d'un rejeton.Signaler Répondre
C'est une synthèse caricaturale des dérives d'une noblesse républicaine endogame cooptée.
Socialiste pour les "autres" mais surtout pas pour eux même car on aime avoir de très très bon salaires et les privilèges associés aux postes.. juste l'ancienne Nomenklatura qui saignait les peuples des anciens pays de l'URSS.
Car pour aimer le socialisme il faut faire parti surtout du sommet de la pyramide qui se reparti les richesses pendant que les peuples crient famine.
La France est je crois l'exemple unique au Monde ou un Pays socialiste passe pour une démocratie car voyez vous on a un mariage très réussi entre le "Socialisme", " l'Affairisme" , le "Progressisme" ... parfois on résume trop vite en parlant de Wokisme (la farce du XXI siècle).
Dernièrement je lisais un article du Monde très très virulent sur les milliardaires français en citant des noms (personnalités plutôt de droite).... d'un coup je me suis dis mais ses pseudo journalistes ne parlent jamais de leur actionnaire majoritaire et du comment il a établit sa fortune en jouant sur la souffrance des Grecs.... étonnant non ?
une jument palestinienne!Signaler Répondre
"Nous, nous avons des mesures socles qui protègent les Grands Lyonnais, et nous en aurons d'autres"Signaler Répondre
Au secours !!!
Encore d'autres mesures ?
Le ciel va nous tomber sur la tête.....
ben non, c'est pas vrai, tu mens.Signaler Répondre
le contenu est là:
https://www.commission-des-sondages.fr/notices/
soit tu le savais et tu mens, soi tu ne le savais pas, et en prétendant savoir tu mens.
dans tous les cas tu mens.
par ailleurs rien n'interdit de faire payer pour accéder aux résultat d'un sondage, le texte auquel tu te rapporte et que tu n'as pas lu est là:
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000522846
soit tu le savais et tu mens, soit tu ne le savais pas, et en prétendant savoir tu mens.
dans tous les cas tu mens, une seconde fois en 2 phrases.
bonne moyenne, merci LFImenteur69
Franchement, ça change QUOI ? Tu peux expliquer avec des vrais mots, sensés, contrairement à ton habitude.Signaler Répondre
Si le sondage donnait Doudou devant, même question, ça changerait quoi ?
Tu ne sais pas que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses ?
remplacer un cheval boiteux par un âne borgne ?Signaler Répondre
Quand on voit l’état du logement à LyonSignaler Répondre
Qu’il se taise et qu’il PARTE !!!!!!!
Qui est-il ?Signaler Répondre
Ah y'a de plus en plus de clowns !
Un bel exemple du condensé Lyon II et Sciences Po version bien à gauche.Signaler Répondre
Spécimen de notre noblesse républicaine endogame et coopté
Mr Payre collectionne encore les impairs... A moins que ça ne soit les impers, afin de ne pas se retrouver un beau jour, "trop mouillé".Signaler Répondre
Ce serait du propre…Signaler Répondre
On dit qu'il pourrait remplacer la présidente de Lyon 2, qui serait sur la sellette...Signaler Répondre
Dans la case des gens qui en ont rien à faire des autres… surtout s’ils sont pauvres!!!Signaler Répondre
Un PROFITEUR !!!!
Un sondage ne fait pas l'élection ?Signaler Répondre
Ton piètre discours non plus mon pauvre gars !
J'espère qu'en 2026 il retournera dans le néant qu'il n'aurait jamais dû quitter.....Signaler Répondre
Aulas veut la mairie de Lyon alors que la métropole pilote l’essentiel des services publics. Mais quelle mouche l’a piqué, il est bête ou quoi ?Signaler Répondre
En fait non, la ville garde une compétence importante, c’est elle qui délivre les permis de construire. Quand on a planqué sa fortune dans une holding immobilière, les permis c’est important.
C’est reparti pour le copinage et le bétonnage à la Collomb.
y zattendent laborieusement la prochaine cause à defendre pour s eriger en censeursSignaler Répondre
Occupe toi donc des bailleurs sociaux,qui s'en mettent pleins les poches !Et faire des réhabilitations sur des logements qui moisissent ,entre autres désagréments !Tu dois habiter dans le 6ème arrondissementSignaler Répondre
Effectivement le ravi n’a rien d’autre à déclarer…son bilan est catastrophique !Signaler Répondre
Lyon mérite mieux que des militants sectaires qui veulent imposer les dogmes de leur parti, Lyon mérite une équipe passionnée par Lyon et rien d'autre, avec à leur tête une personne qui est passionnée par Lyon également pour incarner la fonction de maire de Lyon.Signaler Répondre
Le genre de gars qui donne envie d'accorder une bonne marge à Aulas...Signaler Répondre
Doucet n'est pas un politicien mais un militant. Et il n'existe pas de sondage sur la satisfaction de la transformation de la ville.Signaler Répondre
Tu m'auras fait l'après-midi.Signaler Répondre
Dis, tu reviens demain ?
2027 sera juste l’année de la faillite française ou la BCE mettra sous tutelle la France avec un gouvernement d’extrême Droite élu avec un 1/3 des français comme Macron. Et qui aura à affronter dans les rues de France 🇫🇷 les 2 autres Tiers des français. Une image tellement mauvaise de la France a l’international que les pays africains nous moqueront et nous ferons la morale…Signaler Répondre
espérer que les manœuvres de Doudou et Nono cessent définitivementSignaler Répondre
S'ils avaient sondé les grands métropolitains, et pris en cause les résultats, ils n'en seraient pas à ce point de rejet de la population. Mais ils sont si bornés et imbus d'eux-mêmes...Signaler Répondre
Oh la vache, tu as un sacré niveau d’info toiSignaler Répondre
Il me fait penser a Jean Dujardin dans l un de ses derniers films.Signaler Répondre
Le titre c est quelque chose comme " L'homme qui ...(je ne me souviens plus)
A part "avoir son rond de serviette" chez LM ce Monsieur a t il une occupation dans la journée ?Signaler Répondre
Parce que en temps que vice-président de la Métropole de Lyon chargé du Logement, il n a pas l air trop occupé .
Qui ont cru que gérer une ville et une métropole c'était comme jouer à à SimCity sur PlayStation plutôtSignaler Répondre
Un sondage ne fait pas l'élection. Oui il est bon de le rappeler.Signaler Répondre
Ceci dit, l'image de l'équipe actuelle est catastrophique et pas seulement à cause des travaux.
Il y a aussi la posture woke, les pissotières inclusives, le refus d'aller au vœu des Echevins (mais pas de problème pour les mosquées), le Chalet du Parc attribué à une équipe sans budget, le coup du drapeau palestinien en dernière date, et tant d'autres affronts faits aux citoyens.
C'est quand même très très mal parti on va dire.
C est vrai que melenchon le fameux républicain qui n aime pas le drapeau français est bien mieux n est ce pasSignaler Répondre
Renaud Payre 5% sur une autre liste et vice président de la métropole avec ellv 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Où est l’erreur ?? Une anomalie démocratique 🤣🤣🤣🤣
Ce gars est chargé de l'Habitat, du Logement social et de la Politique de la ville pour la Métropole.Signaler Répondre
Au lieu de défendre le bout de gras contre la suppression de l'encadrement des loyer il renvoie la patate à la Préfecture.
Un grand courageux ce monsieur !
La dynamique est en ce moment du côté de JM Aulas. S'ils prennent trop de retard, les écolos pourraient ne jamais s'en relever.Signaler Répondre
Et les affaires judiciaires qui plombent les personnalités EELV n'arrangent rien
Il a raison, le sondage est optimiste quant au score de Doucet et n'anticipe pas, l'ampleur du revers qu'il va recevoir de la part des lyonnais.Signaler Répondre
Oh, un playmobil qui s'est échappé de la boite de jeux " dégomme ta métropole" jeu créé par Bruno Bobard bien évidemmentSignaler Répondre
Aulas perdra sur un tapis vert lyon mérite des politiciens et non un homme qui passe sa journée à faire des commentaires sur Twitter bref la majorité des lyonnais sont satisfaits de la transformation de la ville des projets du travail la ville attire des étudiants des cadres et des entreprisesSignaler Répondre
Il s'y connait en manipulation des élections. Lui même gouverne alors qu'il a fait que 9% au premier tour des élections. C'est risibleSignaler Répondre
Et un parti où le vote en interne n'existe pas et où on pratique des purges, cela te parle un peu, non ?Signaler Répondre
Ton gourou revolutionnaire et manipulateur est foutu. En 2027 nous allons l'envoyer en retraite. Bon debarras !!!
quel est le budget sondage à la métro ?Signaler Répondre
... 47%, ça fait mal, hein !Signaler Répondre
Les Lyonnais ne voteront jamais un vieux millionnaire bagnolardSignaler Répondre