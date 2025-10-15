Politique

Municipales 2026 à Lyon : après le sondage, les partenaires des écologistes prêts à abandonner Grégory Doucet ?

Le sondage réalisé par Verian ce mardi a fait l'effet d'une bombe à Lyon.

Car outre le score impressionnant de Jean-Michel Aulas, annoncé presque gagnant dès le 1er tour des élections municipales de Lyon avec 47% des voix, celui de Grégory Doucet (23%), ainsi que le taux d'insatisfaction des Lyonnais à l'égard de son action, a pétrifié les équipes du maire écologiste.

Si les Verts ont très mal accueilli l'enquête et ses résultats, c'est aussi le cas de certains partenaires de gauche.

PS, Place Publique, Voix Commune, PCF... Qui sera encore dans l'équipe Doucet en mars prochain ?

Selon nos informations, une réunion qui s'est tenue mardi a été l'occasion pour certains de mettre pour la première fois sur la table la possibilité de faire renoncer à Grégory Doucet, considéré comme trop clivant voire toxique, de se présenter pour briguer un second mandat à la Ville de Lyon.

Une position qui a vivement fait réagir les écologistes, mais pas tous. Sous le choc, certains semblaient comprendre que Grégory Doucet fera office de repoussoir pour un nombre trop élevé d'électeurs en mars prochain.

Mais au-delà de demander le retrait du maire sortant, d'autres forces de gauche s'interrogent finalement sur le bien-fondé d'une union au 1er tour. Le Parti socialiste pourrait ainsi être tenté de revenir sur sa parole pour partir seul. Perdu pour perdu, autant obtenir le plus de places possibles au conseil municipal sans boulet au pied...

Les prochains jours seront déterminants pour scruter la riposte de l'entourage de Grégory Doucet. Jusqu'à présent, les tentatives initiées pour déstabiliser Jean-Michel Aulas se sont révélées vaines.

OQTH le 17/10/2025 à 09:50

Les surmulots quittent le navire...

Tous pourris ces escrolos ! le 17/10/2025 à 08:47

Le candidat écolo de MARSEILLE jugé pour corruption de mineurs.
Le maire écolo de GRENOBLE jugé pour truquage de marchés publics.
Le maire écolo de LYON bientôt jugé pour détournement de fonds publics (6 millions d'euros quand même !)


J'adore ce parti, ils nous surprendront toujours ! 🤣🤣

@appel le 17/10/2025 à 08:34
Appel au peuple droitardé et au peuple gaucho a écrit le 16/10/2025 à 21h44

Que le sondage soit bon ou pas, ça change quoi au juste ? Les anti-Doucet vont changer d'avis et les anti-Aulas aussi ?
A quoi ça sert de s’écharper avec des arguments stupides ? On verra tout ça le soir du premier tour, voire du deuxième.
A force de vouloir aller chercher les oeufs dans le cul de la poule, on atteint le summum du ridicule.

Au contraire. C'est ce qu'on appelle une dynamique : les bons résultats dans les sondages aident à convaincre les indécis et finalement creusent l'écart.

Sans compter que le bloc de gauche va se poser quelques questions sur la capacité de Doucet à rassembler, alors qu'il est perçu comme très clivant par ses électeurs.

EELV, le PS et LFI sont certainement tous entre 8 et 15 %, et l'ordre du tiercé n'est pas connu.

Vous noterez en plus que c'est l'homme qui est décrié, bien plus que sa politique. Sa mise en examen à venir pour détournement de fonds publics n'y est pas pour rien. L'affaire du Hamas sur la mairie de Lyon non plus.

arno1234 le 16/10/2025 à 23:55

lui ou un autre un escrolo est un escrolo.
c’est le principe de gaucho qui plus est vert qu’il faut tout simplement abandonner.

Pas très clair tout ça le 16/10/2025 à 21:54
Antisocial a écrit le 16/10/2025 à 15h58

Si tel est le cas, les Lyonnais sont donc soumis à la gangrène des réactionnaires : on espère donc que toute la ville s'effondre en Ligue 2 de l'Histoire française une fois Aulas élu. Et débrouillez-vous alors avec vos noyaux de néonazis en pleine ville. Adieu Lyon et bon vent !

Et sinon, est ce qu'il vous arrive de réfléchir par vous même ?

Appel au peuple droitardé et au peuple gaucho le 16/10/2025 à 21:44

Que le sondage soit bon ou pas, ça change quoi au juste ? Les anti-Doucet vont changer d'avis et les anti-Aulas aussi ?
A quoi ça sert de s’écharper avec des arguments stupides ? On verra tout ça le soir du premier tour, voire du deuxième.
A force de vouloir aller chercher les oeufs dans le cul de la poule, on atteint le summum du ridicule.

fiabilité du sondage le 16/10/2025 à 17:29
Sidéré a écrit le 16/10/2025 à 08h13

Je vous suis complètement. Une des phrases les plus éloquente de cette article concerne le fait que les écologistes essaierait de déstabiliser Aulas et ses équipes. Pardon ? Qui est en exercice pour l’instant et à d’autres choses a faire que ça ? Qui a enchaîné fake news sur fake news depuis des semaines ? Perdant ou pas d’après un sondage assez obscur...ce n’est sûrement pas les Ecologistes.

Il faut quand même remercier Lyonmag de nous permettre de nous exprimer malgré nos divergences forte sur ce que l’on peut appeler ici une ligne éditoriale...

J'ai attentivement lu la notice déposée auprès de la commission des sondages et je n'en tire pas les mêmes conclusions que Loule, que vous reprenez à votre compte.
Tout d'abord il n'est pas indiqué que la sélection des personnes interrogées est faite sur la seule affirmation d'être inscrit sur les listes électorales, contrairement à ce qu'elle affirme, même si la validation de présence sur les listes électorales n'est pas précisée (p.3 du document).
Ensuite il n'est pas certain que les autres instituts de sondage puisse le faire. à mon avis c'est même peu probable, ce serait utiliser les listes à des fins commerciales (vendre le sondage) ce qui n'est probablement pas possible. la méthode interrogative est sûrement la meilleure.
Il est peu crédible que les sondeurs aient sélectionné par téléphone ou physiquement des sondés qui auraient l'air de préférer JMA (les résultats sont par ailleurs cohérents avec les tendances d'autres sondages).
Il est également peu probable que la méthode d'échantillonnage utilisée soit mauvaise, c'est la méthode standard des quotas qui est utilisée.
Reste la possibilité que le cabinet Verian ait truqué les résultats, mais c'est encore une fois peu probable pour un groupe international spécialisé dans ce domaine. Le risque juridique (perte de ses prérogatives) et économique (perte de confiance des clients) est bien trop élevé par rapport à l'enjeu d'une simple élection.
En revanche le timing du sondage est évidement un facteur d'importance. Un sondage précédent en Avril réalisé pour BFM Lyon avait donné des tendances similaires pour Gregory Doucet, mais moins élevées pour Aulas. Le fait de faire le sondage après l'annonce de sa candidature et du soutien du centre et de la droite est évidemment un facteur important.

Pour terminer 2 remarques qui font lire ce sondage autrement:
- Doucet et Wauquiez bénéficient globalement du même taux de rejet d'opinion dans le sondage (p.19 du document, rejet également pour Bernard), ce qui accrédite la thèse du dégagisme, indépendamment des réalisation de la collectivité, et le fait que l'orientation politique de l'acteur public n'est pas le facteur déterminant.
- En dehors de la place de la voiture dans la ville, le niveau d'approbation sur les réalisations de la ville et la métropole est plutôt élevé (p. 13 du document).
La conclusion est la suivante: le niveau d'approbation des réalisations est plutôt élevé alors que le niveau d'approbation de l'action des personnes est faible, ça peut sembler incohérent, mais ça veut surtout dire qu'il y a un sujet de crispation très fort autour de la place de la voiture et des travaux (qui ne dureront pas éternellement) qui hystérise les opinions (les gens ne voient plus que ça, le sujet les obsède).

Mon avis est donc que ce sondage est probable juste (contrairement à ce qui est affirmé), que son timing est évidemment choisi, et qu'il y a probablement une arrière pensée économique du journal. Rien ne l'interdit, le journal investit dans un sondage pour faire venir le client/lecteur. Il choisit le moment du sondage pour que son résultat intéresse le lecteur, c'est du business. Explication suffisante et raisonnable. Rajouter une intention politique du journal en faveur d'Aulas est incertain (ce qui veut dire pas impossible mais indémontrable dans ce cas, contrairement à l'intérêt économique).

Antisocial le 16/10/2025 à 15:58

Si tel est le cas, les Lyonnais sont donc soumis à la gangrène des réactionnaires : on espère donc que toute la ville s'effondre en Ligue 2 de l'Histoire française une fois Aulas élu. Et débrouillez-vous alors avec vos noyaux de néonazis en pleine ville. Adieu Lyon et bon vent !

pasteque69 le 16/10/2025 à 15:31
Le maire au vent a écrit le 16/10/2025 à 09h42

Le maire a trouvé la recette du déplacement écolo sans transpiration : un chauffeur, une voiture, et un vélo dans le coffre. À une cinquantaine de mètres de l’arrivée, on sort la monture, on ajuste la cravate, et hop, un petit coup de pédale triomphal pour la photo. Tout frais, tout vert, à la José Bové !

J'en ai effectivement entendu parler, le maire ne prend son vélo que sur les derniers metres, avant il vient en voiture ! une honte de plus

hollywood le 16/10/2025 à 14:15

voici la politique en France... Après les bijoux et les contrats, Rachida Dati fait héberger sa sœur dans un logement social à Paris

Pierrotte le 16/10/2025 à 13:42

Ce drapeau palestinien sur la mairie de Lyon restera durablement comme une insulte aux lyonnais et à leur intelligence.

Lyon n'est pas une terre de militantisme ou de radicalité, mais au contraire une ville de pudeur et de modération.

Doucet, qui débarque de Paris, ne comprends rien aux lyonnais.

moismai le 16/10/2025 à 11:02
mamipouzo a écrit le 16/10/2025 à 10h36

Doucet est nuisible, mais moins que Bernard qui sévit sur toute la métropole.

"Le Parti socialiste pourrait ainsi être tenté de revenir sur sa parole pour partir seul. Perdu pour perdu, autant obtenir le plus de places possibles au conseil municipal sans boulet au pied..."
Rien d'étonnant de ces gens là, J'espère qu'ils partiront aussi dans cette purge tant attendue !!

moismai le 16/10/2025 à 10:46
mamipouzo a écrit le 16/10/2025 à 10h36

Doucet est nuisible, mais moins que Bernard qui sévit sur toute la métropole.

+1000
Tellement d'accord avec vous !

Le son de la rue le 16/10/2025 à 10:42
Sidéré a écrit le 16/10/2025 à 08h13

Je vous suis complètement. Une des phrases les plus éloquente de cette article concerne le fait que les écologistes essaierait de déstabiliser Aulas et ses équipes. Pardon ? Qui est en exercice pour l’instant et à d’autres choses a faire que ça ? Qui a enchaîné fake news sur fake news depuis des semaines ? Perdant ou pas d’après un sondage assez obscur...ce n’est sûrement pas les Ecologistes.

Il faut quand même remercier Lyonmag de nous permettre de nous exprimer malgré nos divergences forte sur ce que l’on peut appeler ici une ligne éditoriale...

Le sondage, je l'ai tous les jours, au travail, dans les commerces, avec mes voisins, en famille etc... Au-delà des actes, il y son attitude et sa personnalité clivante et hautaine. Ce maire n'a pas compris qu'il n'était plus le militant d'une association à défendre. Il oppose les lyonnais entre eux et cristalise tous les rejets, alors qu'en définitive, il a très peu de pouvoirs. C'est assez révélateur. Je comprends donc parfaitement, le questionnement sur sa personne et sa légitimité à se présenter.
Le maire actuel n'est pas apprécié, c'est un fait.
Et son rapprochement avec LFI finira de le faire replonger dans l'anonymat.
Face à un tel constat, il n'est pas surrealiste de penser qu'Aulas devrait s'imposer assez facilement.

mamipouzo le 16/10/2025 à 10:36

Doucet est nuisible, mais moins que Bernard qui sévit sur toute la métropole.

Une habitude de son boulot d'avant... le 16/10/2025 à 10:08
Recrutement d'un "sherpa"... a écrit le 15/10/2025 à 18h21

Connaissez-vous la dernière des pastèques islamogauchistes ?

Ils viennent de publier sur le site de la ville de Lyon et sur celui de Pôle emploi, une offre d'emploi.
Une offre, pour un poste de chauffeur du maire et des élus.
Une des missions de ce chauffeur, m'a laissé sans voix, avant d'éclater de me faire rire !

Il devra suivre le maire et les élus, lors de leurs déplacements en voiture ou à vélo...
Oui, vous avez bien lu !! (1/lien vers l'annonce publiée sur le site de la ville de Lyon)

Donc ce chauffeur, suivra en voiture le maire, lorsque ce dernier sera sur son vélo...
À moins que ce chauffeur, chevauche un vélo, pour suivre le maire, qui lui aussi sera sur un vélo...

Mais à ce moment là, ce n'est plus un chauffeur ?! mais un sherpa !!

Cette offre d'emploi, me rappelle un fait passé sous silence, par de nombreux médias.
Après que l'info soit révélée par le quotidien régional, le 23 mars 2022 lyonmag publiais un article ayant pour titre :
(2/lien vers l'article de LM).

"Lyon : un collaborateur du maire obligé de démissionner après un accident en état d'ivresse"

C'est ainsi qu'est révélé, l'existence d'un collaborateur, qui, partout et tout le temps, suivait le maire à vélo, apprend-on.
Ce collaborateur était son sherpa...

Je vous recommande d'observer attentivement, la photo publiée par LM, pour illustrer son article.
On y voit ce sherpa et le maire, qui lance un regard foudroyant au photographe...

Je souhaite bon courage à ceux qui postuleront pour ce poste de "chauffeur sherpa"...mdr

1/ https://recrutement.lyon.fr/front-jobs-detail.html?id_job=1896&id_origin=0

2/ https://www.lyonmag.com/article/121833/lyon-un-collaborateur-du-maire-oblige-de-demissionner-apres-un-accident-en-etat-d-ivresse

Une habitude que notre maire avait du temps ou il travaillait pour une ONG en Afrique .
Ca ne s'appelle pas un Sherpa mais un Boy dans ce cas .
Comme chantait Michel , c'était le temps béni des colonies.(de vacances)

Le maire au vent le 16/10/2025 à 09:42
Recrutement d'un "sherpa"... a écrit le 15/10/2025 à 18h21

Connaissez-vous la dernière des pastèques islamogauchistes ?

Ils viennent de publier sur le site de la ville de Lyon et sur celui de Pôle emploi, une offre d'emploi.
Une offre, pour un poste de chauffeur du maire et des élus.
Une des missions de ce chauffeur, m'a laissé sans voix, avant d'éclater de me faire rire !

Il devra suivre le maire et les élus, lors de leurs déplacements en voiture ou à vélo...
Oui, vous avez bien lu !! (1/lien vers l'annonce publiée sur le site de la ville de Lyon)

Donc ce chauffeur, suivra en voiture le maire, lorsque ce dernier sera sur son vélo...
À moins que ce chauffeur, chevauche un vélo, pour suivre le maire, qui lui aussi sera sur un vélo...

Mais à ce moment là, ce n'est plus un chauffeur ?! mais un sherpa !!

Cette offre d'emploi, me rappelle un fait passé sous silence, par de nombreux médias.
Après que l'info soit révélée par le quotidien régional, le 23 mars 2022 lyonmag publiais un article ayant pour titre :
(2/lien vers l'article de LM).

"Lyon : un collaborateur du maire obligé de démissionner après un accident en état d'ivresse"

C'est ainsi qu'est révélé, l'existence d'un collaborateur, qui, partout et tout le temps, suivait le maire à vélo, apprend-on.
Ce collaborateur était son sherpa...

Je vous recommande d'observer attentivement, la photo publiée par LM, pour illustrer son article.
On y voit ce sherpa et le maire, qui lance un regard foudroyant au photographe...

Je souhaite bon courage à ceux qui postuleront pour ce poste de "chauffeur sherpa"...mdr

1/ https://recrutement.lyon.fr/front-jobs-detail.html?id_job=1896&id_origin=0

2/ https://www.lyonmag.com/article/121833/lyon-un-collaborateur-du-maire-oblige-de-demissionner-apres-un-accident-en-etat-d-ivresse

Le maire a trouvé la recette du déplacement écolo sans transpiration : un chauffeur, une voiture, et un vélo dans le coffre. À une cinquantaine de mètres de l’arrivée, on sort la monture, on ajuste la cravate, et hop, un petit coup de pédale triomphal pour la photo. Tout frais, tout vert, à la José Bové !

Sarah Connor le 16/10/2025 à 09:40

Les escrologistes qui ne réalisent que maintenant qu'ils sont détestés de tous pour leur accomplissement chaotique pendant leurs mandats.

Bah oui ils n'ont jamais daignés écouter les critiques et les demandes des Lyonnais. Presqu'ile fermée et isolée, nombreux commerces réputés mis en faillites à cause de leur lubies de travaux de végétalisations, insécurités accrues et jamais régulées car refus et blocage des installations de caméras. Le métro toujours en panne depuis 6 ans.

Que ces escrologistes arrêtent de se voiler la face sur leur bilan médiocre. Ils se font caca dessus et pleurnichent quand la vérité les claque.

Allez Merci pour Tout le Poisson Doucet et ses escrolos.
.

Regismelo le 16/10/2025 à 09:22

j'espère qu'il est entrain de vivre ses derniers mois à la mairie de Lyon. Vivement que ces écolos pourfendeurs de la ruine amené chez les commerçants, restaurateurs lyonnais vont être éjectés ; j'espère que nous allons retrouver une ville propre.

Bonjour bonjour le 16/10/2025 à 09:07
Sidéré a écrit le 16/10/2025 à 08h13

Je vous suis complètement. Une des phrases les plus éloquente de cette article concerne le fait que les écologistes essaierait de déstabiliser Aulas et ses équipes. Pardon ? Qui est en exercice pour l’instant et à d’autres choses a faire que ça ? Qui a enchaîné fake news sur fake news depuis des semaines ? Perdant ou pas d’après un sondage assez obscur...ce n’est sûrement pas les Ecologistes.

Il faut quand même remercier Lyonmag de nous permettre de nous exprimer malgré nos divergences forte sur ce que l’on peut appeler ici une ligne éditoriale...

Vous devriez revoir la notion de commentaire . Qui peut lire un pensum pareil ?

Jeff de Lyon le 16/10/2025 à 09:04
Sidéré a écrit le 16/10/2025 à 08h13

Je vous suis complètement. Une des phrases les plus éloquente de cette article concerne le fait que les écologistes essaierait de déstabiliser Aulas et ses équipes. Pardon ? Qui est en exercice pour l’instant et à d’autres choses a faire que ça ? Qui a enchaîné fake news sur fake news depuis des semaines ? Perdant ou pas d’après un sondage assez obscur...ce n’est sûrement pas les Ecologistes.

Il faut quand même remercier Lyonmag de nous permettre de nous exprimer malgré nos divergences forte sur ce que l’on peut appeler ici une ligne éditoriale...

Quand Doucet avec son hypocrisie crasse parle de Aulas comme d'une personne qui insulte les lyonnais alors que Aulas fait référence au mandat du militant écolo Doucet....C'est sidérant de mauvaise foi tout en inversant les valeurs : cela doit vous plaire la manière de "penser" de Doucet ?
C'est vrai que l'on peut remercier LyonMag de laisser exprimer des opinions différentes ou opposées, ce que sont incapables de supporter les écolos qui bloquent tout avis divergeant ou critiques et boquent également leurs réseaux sociaux, après ce sont des militants écolos avec la mentalité qui va avec....

charcutier traiteur le 16/10/2025 à 08:33
Denibloo a écrit le 15/10/2025 à 21h40

Le Tancarville ?

Place Bellecour rebaptisée ... place Mochecour depuis l'étendage et les fêtes à neuneu à répétition !

Sidéré le 16/10/2025 à 08:13
loule a écrit le 15/10/2025 à 10h48

Le magazine Mag2Lyon a publié hierun sondage qu'il a commandé auprès du cabinet Verian. Selon ce sondage, Jean-Michel Aulas ferait plus de 40 % au premier tour et sortirait gagnant au second tour avec environ 60 % des voix. Waouh, on dirait qu'Aulas est devenu l'homme le plus populaire de Lyon du jour au lendemain 😅 et on se comprend quand un média "commande" un sondage hein, on commande et on ne consulte pas un cabinet de sondage.

2°) Le sondage

Problème : aucune notice méthodologique n'a été déposée à la Commission des sondages, ce qui est pourtant obligatoire pour toute enquête publiée dans les médias. Résultat : on ne sait rien sur la manière dont ce sondage a été réalisé. C'est un peu comme si je prenais une feuille et que j'allais interroger les supporters de l'OL à la sortie d'un match contre l'OM en leur demandant "pour qui vous allez voter ?" Vous imaginez bien le résultat. (idem dans l'autre sens pour les écolos)

Les seules infos dispo sont les suivantes :

816 personnes interrogées sur ce sondage (c'est incroyable que les gens tombent dans le panneau vraiment), censées être inscrites sur les listes électorales de Lyon, sur un total de près de 290 000 électeurs. Sauf que c'est du déclaratif : les participants disent eux-mêmes s'ils sont inscrits ou non. - L'enquête a été réalisée en ligne et par téléphone entre le 17 septembre et le 1er octobre 2025. En clair, sur une période très courte et juste après plusieurs actualités locales importantes, ce qui peut fortement influencer les réponses. On peut rajouter que en ligne et téléphone on peut faire dire n'importe quoi aux personnes selon sur qui on tombe. - Et… c'est tout. Aucune précision sur la méthode d'échantillonnage, les quotas, les redressements statistiques ou les marges d'erreur (un média annonce 4,5 sans sources). Sans ces éléments, ce sondage n'a aucune valeur scientifique.

Autrement dit, on ne sait pas si Verian a interrogé un échantillon représentatif, ni comment les données ont été corrigées. C'est un peu comme si on vous annonçait les résultats d'une élection sans dire où, quand, ni comment le vote a eu lieu.
(PS : J’ai trouvé le notice ! https://www.commission-des-sondages.fr/notices/ c’est le premier lien et s’il vous plaît regarder sur quoi ils ont annoncé une victoire de Aulas )

3°) Le business de Mag2Lyon

Et là où ça devient malin, c'est dans la stratégie commerciale. Mag2Lyon a publié un article intitulé "Exclusif : intentions de vote et résultats par circonscriptions et arrondissements", mais pour y accéder, il faut s'abonner à 39 € par an, ou acheter le magazine à 5 € en kiosque. Autrement dit, si vous voulez savoir comment ils ont produit ce fameux sondage, il faut payer. Pas très transparent pour un média qui diffuse une enquête d'opinion censée informer le public.

Breeef, on assiste encore une fois à la même stratégie : un média qui cherche à faire du clic et à vendre du papier. Et je ne comprends toujours pas qu'en 2025, après toutes les élections passées, le covid, les enquêtes bidons et les manipulations d'opinion, on tombe encore dans le piège des sondages. Certains continuent de croire ce genre d'articles sans creuser. S'il vous plaît, faites l'effort de lire au-delà des titres ou des résumés avant d'en parler autour de vous. C'est exactement comme ça qu'on crée une prophétie auto-réalisatrice : à force d'y croire, on finit par la rendre réelle. Je n'ai pas fait le travail de réputation de ce cabinet, je pense que ceci suffit pour zapper cette news sans aucune valeur

Bonne journée

Je vous suis complètement. Une des phrases les plus éloquente de cette article concerne le fait que les écologistes essaierait de déstabiliser Aulas et ses équipes. Pardon ? Qui est en exercice pour l’instant et à d’autres choses a faire que ça ? Qui a enchaîné fake news sur fake news depuis des semaines ? Perdant ou pas d’après un sondage assez obscur...ce n’est sûrement pas les Ecologistes.

Il faut quand même remercier Lyonmag de nous permettre de nous exprimer malgré nos divergences forte sur ce que l’on peut appeler ici une ligne éditoriale...

D'où c'est ? le 16/10/2025 à 08:12

Pour être gagnant au 1er tour, il faut 50%, pas 47%
Ça fait peur que Doucet fasse 25%, il y a tant d'idiots ?

Citoyen1 le 16/10/2025 à 06:31
Recrutement d'un "sherpa"... a écrit le 15/10/2025 à 18h21

Connaissez-vous la dernière des pastèques islamogauchistes ?

Ils viennent de publier sur le site de la ville de Lyon et sur celui de Pôle emploi, une offre d'emploi.
Une offre, pour un poste de chauffeur du maire et des élus.
Une des missions de ce chauffeur, m'a laissé sans voix, avant d'éclater de me faire rire !

Il devra suivre le maire et les élus, lors de leurs déplacements en voiture ou à vélo...
Oui, vous avez bien lu !! (1/lien vers l'annonce publiée sur le site de la ville de Lyon)

Donc ce chauffeur, suivra en voiture le maire, lorsque ce dernier sera sur son vélo...
À moins que ce chauffeur, chevauche un vélo, pour suivre le maire, qui lui aussi sera sur un vélo...

Mais à ce moment là, ce n'est plus un chauffeur ?! mais un sherpa !!

Cette offre d'emploi, me rappelle un fait passé sous silence, par de nombreux médias.
Après que l'info soit révélée par le quotidien régional, le 23 mars 2022 lyonmag publiais un article ayant pour titre :
(2/lien vers l'article de LM).

"Lyon : un collaborateur du maire obligé de démissionner après un accident en état d'ivresse"

C'est ainsi qu'est révélé, l'existence d'un collaborateur, qui, partout et tout le temps, suivait le maire à vélo, apprend-on.
Ce collaborateur était son sherpa...

Je vous recommande d'observer attentivement, la photo publiée par LM, pour illustrer son article.
On y voit ce sherpa et le maire, qui lance un regard foudroyant au photographe...

Je souhaite bon courage à ceux qui postuleront pour ce poste de "chauffeur sherpa"...mdr

1/ https://recrutement.lyon.fr/front-jobs-detail.html?id_job=1896&id_origin=0

2/ https://www.lyonmag.com/article/121833/lyon-un-collaborateur-du-maire-oblige-de-demissionner-apres-un-accident-en-etat-d-ivresse

Doudou n'a pas pensé au tandem 🤭
Une occasion de porter son poncho et son surpantalon decathlon payé par le contribuable lyonnais.....

casting la vache qui rit le 16/10/2025 à 05:42

trop transparent-trop distant-physique non avenant-personnalite insipide-pas de charisme...

prets à ...abandonner gregory doucet? le 16/10/2025 à 05:39

comme en ete le chien des vacanciers qui partent à palavas et qu ils ne veulent plus parce que devenu encombrant :attaché à un arbre à l aide d une chaine!

Tidjai le 16/10/2025 à 04:17

Monsieur Doucet se sera laissé porter par un dogmatisme politique avant d'être lui même. Et c'est bien le problème des politiques aujourd'hui qui n'ont pas su évoluer. Un leader porte ses convictions, pas celles d'un mouvement sectaire.
Le Français élit des représentants d'idées de partis, pas des hommes et femmes d'ambition, indépendants. JM Aulas représente, malgré son âge, cette nouvelle vague. Celle de gens portés par une vision personnelles partagée plutôt que des dogmes partisants imposés par des technocrates éloignés des Français et de la vraie vie.
Monsieur Doucet est un soldat d'EELV là où Monsieur Aulas est un Capitaine de navire.

La Meute le 16/10/2025 à 03:55

Tiens, pas de manifestation pour soutenir le Hamas qui tire sur les palestiniens ?

Melenchonnaise le 15/10/2025 à 23:44

Et un petit sondage sur Villeurbanne ? On prend les paris !

Dexterhld le 15/10/2025 à 23:24

On va faire un grand feu de joie avec les poutres entassées place Bellecour, au son des couinements des hommes soja. Ça va être beau à en pleurer.

hihihi le 15/10/2025 à 22:58
Bon a écrit le 15/10/2025 à 12h47

Doucet va avoir l’opportunité de reprendre du service dans une ONG.
Il va pouvoir aller à Gaza, puisque ça avait l’air de lui tenir à cœur.
Ils vont être contents les Palestiniens d’avoir des pistes cyclables et une ZTL !

excellent

Denibloo le 15/10/2025 à 21:40
AntiKons a écrit le 15/10/2025 à 18h23

Sans oublier une magnifique œuvre d'art d' 1,6 millions d'euros place Bellecour
🤣🤣🤣

Le Tancarville ?

Ouiauxvoituresnonauxverts le 15/10/2025 à 20:08

Y a-t-il un écolo dans la salle?

Momotop le 15/10/2025 à 19:55

Enfin !!!!

Le pire c'est que c'est vrai le 15/10/2025 à 19:43
Recrutement d'un "sherpa"... a écrit le 15/10/2025 à 18h21

Connaissez-vous la dernière des pastèques islamogauchistes ?

Ils viennent de publier sur le site de la ville de Lyon et sur celui de Pôle emploi, une offre d'emploi.
Une offre, pour un poste de chauffeur du maire et des élus.
Une des missions de ce chauffeur, m'a laissé sans voix, avant d'éclater de me faire rire !

Il devra suivre le maire et les élus, lors de leurs déplacements en voiture ou à vélo...
Oui, vous avez bien lu !! (1/lien vers l'annonce publiée sur le site de la ville de Lyon)

Donc ce chauffeur, suivra en voiture le maire, lorsque ce dernier sera sur son vélo...
À moins que ce chauffeur, chevauche un vélo, pour suivre le maire, qui lui aussi sera sur un vélo...

Mais à ce moment là, ce n'est plus un chauffeur ?! mais un sherpa !!

Cette offre d'emploi, me rappelle un fait passé sous silence, par de nombreux médias.
Après que l'info soit révélée par le quotidien régional, le 23 mars 2022 lyonmag publiais un article ayant pour titre :
(2/lien vers l'article de LM).

"Lyon : un collaborateur du maire obligé de démissionner après un accident en état d'ivresse"

C'est ainsi qu'est révélé, l'existence d'un collaborateur, qui, partout et tout le temps, suivait le maire à vélo, apprend-on.
Ce collaborateur était son sherpa...

Je vous recommande d'observer attentivement, la photo publiée par LM, pour illustrer son article.
On y voit ce sherpa et le maire, qui lance un regard foudroyant au photographe...

Je souhaite bon courage à ceux qui postuleront pour ce poste de "chauffeur sherpa"...mdr

1/ https://recrutement.lyon.fr/front-jobs-detail.html?id_job=1896&id_origin=0

2/ https://www.lyonmag.com/article/121833/lyon-un-collaborateur-du-maire-oblige-de-demissionner-apres-un-accident-en-etat-d-ivresse

https://recrutement.lyon.fr/front-jobs-detail.html?id_job=1896&id_origin=0

Cette annonce est surréaliste. Ils sont vraiment dans leur bulle idéologique ces écolos ! J'adore le "congés menstruels" et les 10 semaines de congés payés 🤣

lol le 15/10/2025 à 19:22
AntiKons a écrit le 15/10/2025 à 18h23

Sans oublier une magnifique œuvre d'art d' 1,6 millions d'euros place Bellecour
🤣🤣🤣

les fameux chiottes publiques pour faire baisser la délinquance !!

j’ai hâte de voir ce que les Lyonnais vont encore voter en 2026. Je pleure déjà de rire.

Antipathique ? le 15/10/2025 à 19:12
Doucet est antipathique a écrit le 15/10/2025 à 17h02

On voit au premier coup d'œil qu'il n'est pas sincère. Il pue l'extrême gauche, qu'il essaye très maladroitement de masquer. Ça se voit sur chaque photo

Non, c'est sûr il n'est pas sincère. En plus d'être malhonnête et de détourner des millions d'euros d'argent public à des fins politiciennes.

Et d'ailleurs, où en est sa mise en examen ?

Ou pathétique ?🤔

oh là là le 15/10/2025 à 18:28

Le bateau coule , sauve qui peut ! les rats quittent le navire !

AntiKons le 15/10/2025 à 18:23
Sainteange a écrit le 15/10/2025 à 17h53

Je me méfie toujours de ces sondages... Mais une chose me semble certaine : les écologistes au pouvoir semblent déconnectés de la réalité des Lyonnais qui demandent de la sécurité, de la propreté, de la sérénité et une ville apaisée. Aujourd'hui, nous sommes bien loin de tout ça : recrudescence de la violence, ville qui parait par endroit laissée à l'abandon, dépérissement du centre urbain, travaux interminables, désintérêt pour le commerce... Au final, que retiendrons-nous des écologistes après 6 ans au pouvoir : des pistes cyclables et un immense capharnaüm.

Sans oublier une magnifique œuvre d'art d' 1,6 millions d'euros place Bellecour
🤣🤣🤣

Recrutement d'un "sherpa"... le 15/10/2025 à 18:21

Connaissez-vous la dernière des pastèques islamogauchistes ?

Ils viennent de publier sur le site de la ville de Lyon et sur celui de Pôle emploi, une offre d'emploi.
Une offre, pour un poste de chauffeur du maire et des élus.
Une des missions de ce chauffeur, m'a laissé sans voix, avant d'éclater de me faire rire !

Il devra suivre le maire et les élus, lors de leurs déplacements en voiture ou à vélo...
Oui, vous avez bien lu !! (1/lien vers l'annonce publiée sur le site de la ville de Lyon)

Donc ce chauffeur, suivra en voiture le maire, lorsque ce dernier sera sur son vélo...
À moins que ce chauffeur, chevauche un vélo, pour suivre le maire, qui lui aussi sera sur un vélo...

Mais à ce moment là, ce n'est plus un chauffeur ?! mais un sherpa !!

Cette offre d'emploi, me rappelle un fait passé sous silence, par de nombreux médias.
Après que l'info soit révélée par le quotidien régional, le 23 mars 2022 lyonmag publiais un article ayant pour titre :
(2/lien vers l'article de LM).

"Lyon : un collaborateur du maire obligé de démissionner après un accident en état d'ivresse"

C'est ainsi qu'est révélé, l'existence d'un collaborateur, qui, partout et tout le temps, suivait le maire à vélo, apprend-on.
Ce collaborateur était son sherpa...

Je vous recommande d'observer attentivement, la photo publiée par LM, pour illustrer son article.
On y voit ce sherpa et le maire, qui lance un regard foudroyant au photographe...

Je souhaite bon courage à ceux qui postuleront pour ce poste de "chauffeur sherpa"...mdr

1/ https://recrutement.lyon.fr/front-jobs-detail.html?id_job=1896&id_origin=0

2/ https://www.lyonmag.com/article/121833/lyon-un-collaborateur-du-maire-oblige-de-demissionner-apres-un-accident-en-etat-d-ivresse

Sainteange le 15/10/2025 à 17:53

Je me méfie toujours de ces sondages... Mais une chose me semble certaine : les écologistes au pouvoir semblent déconnectés de la réalité des Lyonnais qui demandent de la sécurité, de la propreté, de la sérénité et une ville apaisée. Aujourd'hui, nous sommes bien loin de tout ça : recrudescence de la violence, ville qui parait par endroit laissée à l'abandon, dépérissement du centre urbain, travaux interminables, désintérêt pour le commerce... Au final, que retiendrons-nous des écologistes après 6 ans au pouvoir : des pistes cyclables et un immense capharnaüm.

Savoureux résultats. le 15/10/2025 à 17:39
Comme ceux des dernieres législatives a écrit le 15/10/2025 à 16h24

Résultats réels : cartons pleins à Lyon pour le NFP . Q 'est ce qui aurait brusquement changé , le nombre de sauciflards , vendus par une charcutière du centre , dont on apprend que le CA est déclinant depuis 2018 . La faute à cette jeunesse végan , ma bonne dame !

Doucet ne passera pas et même avec l'aide de ses amis de LFI avec qui il est prêt à toutes les compromissions pour sauver sa gâche.
C'est le candidat qui pose problème, sa personnalité, son attitude et ses prises de position de militant et non de maire.
C'est comme pour Melenchon, dont nous serons enfin débarrassés en 2027.

Doucet est antipathique le 15/10/2025 à 17:02

On voit au premier coup d'œil qu'il n'est pas sincère. Il pue l'extrême gauche, qu'il essaye très maladroitement de masquer. Ça se voit sur chaque photo

Non, c'est sûr il n'est pas sincère. En plus d'être malhonnête et de détourner des millions d'euros d'argent public à des fins politiciennes.

Et d'ailleurs, où en est sa mise en examen ?

Les bras croisés le 15/10/2025 à 17:00
loule a écrit le 15/10/2025 à 15h06

tenez vous bien à la branche que vous sciez, vous n'êtes pas capable de réfuter un seul de mes arguments.

Quand on a plus rien à dire, on se ne démontre pas qu'il n'y a rien entre les oreilles svp.

Vous confondez propagande grossière avec des arguments ? Pas un peu sectaire comme le clan qu'il défend loule ? La partie sur Aulas est tellement risible : waouh !

des amateurs, et d'un petit niveau scolaire en plus le 15/10/2025 à 16:59
Et les autres aussi a écrit le 15/10/2025 à 14h00

Et vous n'avez visiblement jamais travaillé avec Michaud. Une vrai bouffonnerie cette équipe ! Tous plus mauvais les uns que les autres...

C'est comme Doucet, diplômé d'une boîte à papa payante ! Hahahaha, les loooooooosers !

Je te l'ai déjà expliqué au moins 3 fois le 15/10/2025 à 16:57
Comme ceux des dernieres législatives a écrit le 15/10/2025 à 16h24

Résultats réels : cartons pleins à Lyon pour le NFP . Q 'est ce qui aurait brusquement changé , le nombre de sauciflards , vendus par une charcutière du centre , dont on apprend que le CA est déclinant depuis 2018 . La faute à cette jeunesse végan , ma bonne dame !

Pour les législatives, on a tous voté pour éliminer Macron
Pour les municipales, on votera tous pour éliminer Doucet

C'est pourtant plutôt simple à comprendre, ça s'appelle le degagisme. Et les écolos dogmatiques et malhonnête, plus personne n'en veut !!!

LaurentChamponnois le 15/10/2025 à 16:57

🤣🤣🤣🤣

antoine69 le 15/10/2025 à 16:51

tout le monde s'en doutait...sauf eux...qui sème le vent récolte la tempête !

LFI 69 le 15/10/2025 à 16:50

On ne touche pas à Aulas, Lyon Mag veille et censure certains messages pourtant en conformité avec la loi.

