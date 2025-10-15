Municipales 2026 à Lyon : après le sondage, les partenaires des écologistes prêts à abandonner Grégory Doucet ?

Le sondage réalisé par Verian ce mardi a fait l'effet d'une bombe à Lyon.

Car outre le score impressionnant de Jean-Michel Aulas, annoncé presque gagnant dès le 1er tour des élections municipales de Lyon avec 47% des voix, celui de Grégory Doucet (23%), ainsi que le taux d'insatisfaction des Lyonnais à l'égard de son action, a pétrifié les équipes du maire écologiste.

Si les Verts ont très mal accueilli l'enquête et ses résultats, c'est aussi le cas de certains partenaires de gauche.

PS, Place Publique, Voix Commune, PCF... Qui sera encore dans l'équipe Doucet en mars prochain ?

Selon nos informations, une réunion qui s'est tenue mardi a été l'occasion pour certains de mettre pour la première fois sur la table la possibilité de faire renoncer à Grégory Doucet, considéré comme trop clivant voire toxique, de se présenter pour briguer un second mandat à la Ville de Lyon.

Une position qui a vivement fait réagir les écologistes, mais pas tous. Sous le choc, certains semblaient comprendre que Grégory Doucet fera office de repoussoir pour un nombre trop élevé d'électeurs en mars prochain.

Mais au-delà de demander le retrait du maire sortant, d'autres forces de gauche s'interrogent finalement sur le bien-fondé d'une union au 1er tour. Le Parti socialiste pourrait ainsi être tenté de revenir sur sa parole pour partir seul. Perdu pour perdu, autant obtenir le plus de places possibles au conseil municipal sans boulet au pied...

Les prochains jours seront déterminants pour scruter la riposte de l'entourage de Grégory Doucet. Jusqu'à présent, les tentatives initiées pour déstabiliser Jean-Michel Aulas se sont révélées vaines.