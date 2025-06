A un an des élections métropolitaines, il est l'heure de faire un bilan. Et le vice-président de la Métropole chargé du Logement doit se faire une raison : la crise du logement n'a pas pu être résorbée dans l'agglomération, et ailleurs en France. "Les professionnels reconnaissent mon engagement et mon volontarisme. S'ils n'avaient pas été là, la crise serait encore beaucoup plus profonde", se défend Renaud Payre, qui cite plusieurs leviers activés par la collectivité, et notamment l'augmentation de 30% du fonds de solidarité logement.

La perspective d'une possible candidature en 2026 dès le premier tour se dessine un peu plus pour Renaud Payre : "Je ne crois pas que l'élection municipale et métropolitaine se jouera sur une étiquette. Nous avons besoin d'un nouveau projet, de femmes et d'hommes qui ne sont pas forcément encartés et qui ont une sensibilité de gauche pour la transformation, qui veulent agir".

Ancien directeur de Sciences Po Lyon, il analyse la probable candidature de Jean-Michel Aulas : "Rassembler le camp réactionnaire et le camp libéral, c'est une situation très préoccupante".

00:00 Crise de l'immobilier

02:56 Encadrement des loyers

07:19 Eurocities

08:21 Union de la gauche

11:40 Jean-Michel Aulas