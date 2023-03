Grégory Doucet dans "C Politique" : "Les groupuscules d’extrême-droite constituent une menace"

Interrogé sur l’extrême-droite, le maire de Lyon considère qu’il s’agit d’un "devoir moral" de lutter contre ces violences : "Ces groupuscules constituent des menaces pour la République."

Pour se faire, Grégory Doucet a notamment demandé l’aide de l’Etat via des lettres envoyées à Emmanuel Macron, aux ministres de la Justice, Éric Dupond-Moretti et de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

A travers ces échanges, il a demandé la fermeture du lieu de rassemblement et la dissolution de l’organisation qui permet à ces groupuscules de se structurer.

Sur la chaîne de télévision, l’élu écologiste a précisé qu’il continuera la lutte tant qu’elle sera nécessaire : "Il ne faut pas lâcher, il faut absolument qu’on ait une action systématique." Par ailleurs, il a déclaré avoir déjà reçu des menaces et avoir porté plainte : "J’ai décidé de ne rien laisser passer. Quand on peut remonter jusqu’aux auteurs, on va jusqu’au procès."

"L’institutionnalisation du RN constitue une menace"

Ces violences sont récurrentes puisque Grégory Doucet a évoqué les slogans "immigrés assassins" entendus lors de la marche en hommage à Lola en octobre dernier ou des rixes et injures qui ont eu lieu avant le match France-Maroc.

Un problème qui dépasse largement Lyon car le maire de la capitale des Gaules a comparé la ville à Bordeaux, Angers ou Lille qui doivent également faire face à de tels actes : "Beaucoup de villes sont concernés par ces résurgences de mouvements groupusculaires qui commettent des actes de violence."

Selon lui, il faut aller à la racine du problème soit "l’institutionnalisation du Rassemblement national" qui constitue une menace selon lui.

Aucun répit ne sera accordé à ces groupuscules. Contre les pourvoyeurs de haine, notre action doit être systématique. J’appelle de nouveau à dissoudre ces organisations d’extrême droite. #Lyon pic.twitter.com/cnZG0xfDhB — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) March 5, 2023