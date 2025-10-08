Métropolitaines 2026 : Renaud Payre se range à son tour derrière Bruno Bernard

Si Bruno Bernard n'est pas encore officiellement candidat et donc entré en campagne face à Véronique Sarselli (LR), le président écologiste de la Métropole de Lyon vient d'engranger un nouveau soutien officiel.

Son vice-président au Logement Renaud Payre vient d'annoncer se ranger derrière lui, avec son micro-parti Voix Commune!.

Cela fait suite à une assemblée générale extraordinaire mardi soir et au vote "très majoritaire" en faveur d'une union de la gauche au 1er tour des élections métropolitaines, mais aussi des municipales à Lyon.

"Face au rassemblement des droites, à leurs premières propositions conservatrices et marquées par la régression sociale, à leur discours répétant que 'c'était mieux avant', les adhérents de Voix Commune! ont fait un choix clair : celui d'un projet social, écologique et solidaire d'union de la gauche et des écologistes", indique Renaud Payre dans un communiqué.

L'ancien directeur de Sciences Po Lyon entend désormais "oeuvrer à un programme garantissant et renforçant ce socle protecteur" des habitants de la Métropole de Lyon qu'il indique avoir mis en place ces dernières années, notamment avec son idée-phare imposée aux écologistes : l'encadrement des loyers.