Métropolitaines 2026 : Renaud Payre se range à son tour derrière Bruno Bernard

Se dirige-t-on vers une élection métropolitaine à deux candidats majeurs ?

Si Bruno Bernard n'est pas encore officiellement candidat et donc entré en campagne face à Véronique Sarselli (LR), le président écologiste de la Métropole de Lyon vient d'engranger un nouveau soutien officiel.

Son vice-président au Logement Renaud Payre vient d'annoncer se ranger derrière lui, avec son micro-parti Voix Commune!.

Cela fait suite à une assemblée générale extraordinaire mardi soir et au vote "très majoritaire" en faveur d'une union de la gauche au 1er tour des élections métropolitaines, mais aussi des municipales à Lyon.

"Face au rassemblement des droites, à leurs premières propositions conservatrices et marquées par la régression sociale, à leur discours répétant que 'c'était mieux avant', les adhérents de Voix Commune! ont fait un choix clair : celui d'un projet social, écologique et solidaire d'union de la gauche et des écologistes", indique Renaud Payre dans un communiqué.

L'ancien directeur de Sciences Po Lyon entend désormais "oeuvrer à un programme garantissant et renforçant ce socle protecteur" des habitants de la Métropole de Lyon qu'il indique avoir mis en place ces dernières années, notamment avec son idée-phare imposée aux écologistes : l'encadrement des loyers.

avatar
Payre de c…? le 08/10/2025 à 15:44

Garantir ce socle commun
Le premier c’est la sécurité pour tous dans la rue
Lyon est un coupe gorge
À fuir
Ce guignol comme tous les escrolos était paye à science po comme un nabab pour faire du militantisme trotskiste !!!!
Ça dégage !!!

avatar
fantomaslamenace le 08/10/2025 à 15:28

Les 2 font la "Payre" !

avatar
GAD le 08/10/2025 à 15:06

Que serait-il sans sa vice-présidence à la Métropole ?

avatar
Minimum 2 le 08/10/2025 à 15:01
antoine69 a écrit le 08/10/2025 à 14h30

c'est qui avec son micro parti ?

lui et sa femme…

avatar
Cyrielle69 le 08/10/2025 à 14:46

Ah il est beau le "projet social, écologique et solidaire d'union de la gauche et des écologistes"!!!!!
Une ville et une métropole où l'on ne peut plus rouler en voiture - Bouchons permanents partout' - et où les transports en commun sont sans arrêt en panne: Bravo au Président du Sytral.
Il reste les vélos, les trottinettes et les pieds. Si vous êtes trop vieux pour cela, une solution: Restez chez vous.
Une ville et une métropole où l'insécurité triomphe. J'aimerais voir les élus à certaines sorties de métro, notamment en soirée. (Gorge de Loup que je connais bien) mais il y en a d'autres.

avatar
petites causes le 08/10/2025 à 14:46
ben quand meme a écrit le 08/10/2025 à 14h20

il n'y a qu'a voir comment sont gérés les hlm (GLH , SACVEL ....) pour se dire que la on tient une pointure ; commencez par faire correctement votre boulot sur les périmètres qui sont les vôtres avant de vouloir encore sur réglementer , ce qui a toujours été contre productif

mêmes effets ; il me semble bien que Nono a fourgué un de ses tontons a grand lyon habitat ; comme aux TCL (avec le succès que l'on connait )

avatar
Un micro bonhomme pour un micro parti,y a pas d’erreur! le 08/10/2025 à 14:43

lui qui n’a obtenu aucun résultat persiste et signe…Combien de logements à son actif ??
Je serai BB, c’est un des premiers que je virerai … et retour à Sciences Po, là il pourra dormir et baratiner….Pathétique !

avatar
la machine a perdre le 08/10/2025 à 14:39
Ex Précisions a écrit le 08/10/2025 à 14h34

Je l'avais oublié avec son micro-p.... , c'est un peu le horizons de renaissance, qui trahira quand il le pourra...

s’engage

avatar
Aucun rapport le 08/10/2025 à 14:35

La soupe est bonne.

avatar
Ex Précisions le 08/10/2025 à 14:34

Je l'avais oublié avec son micro-p.... , c'est un peu le horizons de renaissance, qui trahira quand il le pourra...

avatar
ben peut etre le 08/10/2025 à 14:32
Roico a écrit le 08/10/2025 à 13h03

Elle est tellement bonne… la soupe!
Du coup , a t’on vu baisser les loyers depuis 5 ans?

que pour les campements sauvages , le métro fait des tarifs a l'année , comme dans les campings ...

avatar
antoine69 le 08/10/2025 à 14:30

c'est qui avec son micro parti ?

avatar
ce sont encore le 08/10/2025 à 14:25
Roico a écrit le 08/10/2025 à 13h03

Elle est tellement bonne… la soupe!
Du coup , a t’on vu baisser les loyers depuis 5 ans?

des délires de théoriciens qui n'ont jamais rien fait de leur dix doigts ...
petit problème niveau CM2 ; comment baisser les loyers alors que la taxe foncière a pris 50 % en 5 ans , que les diagnostiques et les normes bidons s’enchainent et s'empilent et qu'il faut s'attendre a un net renchérissement des travaux d’entretien et des couts de l'énergie ; vous avez 5 mn ...

avatar
ben quand meme le 08/10/2025 à 14:20

il n'y a qu'a voir comment sont gérés les hlm (GLH , SACVEL ....) pour se dire que la on tient une pointure ; commencez par faire correctement votre boulot sur les périmètres qui sont les vôtres avant de vouloir encore sur réglementer , ce qui a toujours été contre productif

avatar
Schuss69 le 08/10/2025 à 14:16
roco a écrit le 08/10/2025 à 13h53

ou la la que voilà un soutien de poids et totalement inattendu
bravo Bruno Bernard va gagner !!!

Il n'y a que la foi qui sauve !

avatar
hi hi le 08/10/2025 à 13:57

on croirait entendre les logorrhées d'un Georges Marchais ou d'une Arlette Laguiller des années 70 ... les nostalgiques de l 'urss

avatar
roco le 08/10/2025 à 13:53

ou la la que voilà un soutien de poids et totalement inattendu
bravo Bruno Bernard va gagner !!!

avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 08/10/2025 à 13:39

Bruno est une évidence. je ne comprends pas toutes les critiques contre ce grand homme, qui fait tant pour notre belle ville. Il a fait don de sa personne pour le bien public et je propose, outre le plébiscite de sa réélection, que son visage remplace l'AB Pierre sur la fresque des lyonnais, ce ne sera que justice.

avatar
C'est confirmé le 08/10/2025 à 13:18

Un roi ne se déplace jamais sans ses bouffons 😂😂

avatar
Roico le 08/10/2025 à 13:03

Elle est tellement bonne… la soupe!
Du coup , a t’on vu baisser les loyers depuis 5 ans?

