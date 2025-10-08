Métropolitaines 2026 : Renaud Payre se range à son tour derrière Bruno Bernard

Si Bruno Bernard n'est pas encore officiellement candidat et donc entré en campagne face à Véronique Sarselli (LR), le président écologiste de la Métropole de Lyon vient d'engranger un nouveau soutien officiel.
Son vice-président au Logement Renaud Payre vient d'annoncer se ranger derrière lui, avec son micro-parti Voix Commune!.
Cela fait suite à une assemblée générale extraordinaire mardi soir et au vote "très majoritaire" en faveur d'une union de la gauche au 1er tour des élections métropolitaines, mais aussi des municipales à Lyon.
"Face au rassemblement des droites, à leurs premières propositions conservatrices et marquées par la régression sociale, à leur discours répétant que 'c'était mieux avant', les adhérents de Voix Commune! ont fait un choix clair : celui d'un projet social, écologique et solidaire d'union de la gauche et des écologistes", indique Renaud Payre dans un communiqué.
L'ancien directeur de Sciences Po Lyon entend désormais "oeuvrer à un programme garantissant et renforçant ce socle protecteur" des habitants de la Métropole de Lyon qu'il indique avoir mis en place ces dernières années, notamment avec son idée-phare imposée aux écologistes : l'encadrement des loyers.
Le premier c’est la sécurité pour tous dans la rue
Lyon est un coupe gorge
À fuir
Ce guignol comme tous les escrolos était paye à science po comme un nabab pour faire du militantisme trotskiste !!!!
Ça dégage !!!
Les 2 font la "Payre" !Signaler Répondre
Que serait-il sans sa vice-présidence à la Métropole ?Signaler Répondre
lui et sa femme…Signaler Répondre
Ah il est beau le "projet social, écologique et solidaire d'union de la gauche et des écologistes"!!!!!Signaler Répondre
Une ville et une métropole où l'on ne peut plus rouler en voiture - Bouchons permanents partout' - et où les transports en commun sont sans arrêt en panne: Bravo au Président du Sytral.
Il reste les vélos, les trottinettes et les pieds. Si vous êtes trop vieux pour cela, une solution: Restez chez vous.
Une ville et une métropole où l'insécurité triomphe. J'aimerais voir les élus à certaines sorties de métro, notamment en soirée. (Gorge de Loup que je connais bien) mais il y en a d'autres.
mêmes effets ; il me semble bien que Nono a fourgué un de ses tontons a grand lyon habitat ; comme aux TCL (avec le succès que l'on connait )Signaler Répondre
lui qui n’a obtenu aucun résultat persiste et signe…Combien de logements à son actif ??Signaler Répondre
Je serai BB, c’est un des premiers que je virerai … et retour à Sciences Po, là il pourra dormir et baratiner….Pathétique !
La soupe est bonne.Signaler Répondre
Je l'avais oublié avec son micro-p.... , c'est un peu le horizons de renaissance, qui trahira quand il le pourra...Signaler Répondre
que pour les campements sauvages , le métro fait des tarifs a l'année , comme dans les campings ...Signaler Répondre
c'est qui avec son micro parti ?Signaler Répondre
des délires de théoriciens qui n'ont jamais rien fait de leur dix doigts ...Signaler Répondre
petit problème niveau CM2 ; comment baisser les loyers alors que la taxe foncière a pris 50 % en 5 ans , que les diagnostiques et les normes bidons s’enchainent et s'empilent et qu'il faut s'attendre a un net renchérissement des travaux d’entretien et des couts de l'énergie ; vous avez 5 mn ...
il n'y a qu'a voir comment sont gérés les hlm (GLH , SACVEL ....) pour se dire que la on tient une pointure ; commencez par faire correctement votre boulot sur les périmètres qui sont les vôtres avant de vouloir encore sur réglementer , ce qui a toujours été contre productifSignaler Répondre
Il n'y a que la foi qui sauve !Signaler Répondre
on croirait entendre les logorrhées d'un Georges Marchais ou d'une Arlette Laguiller des années 70 ... les nostalgiques de l 'urssSignaler Répondre
ou la la que voilà un soutien de poids et totalement inattenduSignaler Répondre
bravo Bruno Bernard va gagner !!!
Bruno est une évidence. je ne comprends pas toutes les critiques contre ce grand homme, qui fait tant pour notre belle ville. Il a fait don de sa personne pour le bien public et je propose, outre le plébiscite de sa réélection, que son visage remplace l'AB Pierre sur la fresque des lyonnais, ce ne sera que justice.Signaler Répondre
Un roi ne se déplace jamais sans ses bouffons 😂😂Signaler Répondre
Elle est tellement bonne… la soupe!Signaler Répondre
Du coup , a t’on vu baisser les loyers depuis 5 ans?