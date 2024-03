Mixité sociale à l'école : "Qu'un sujet aussi important soit aussi absent du débat public, c’est un choc"

Deux invités de marque devaient s'exprimer à l'ENS : l'ancienne ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem et l'essayiste Hakim El Karoui.

Dans la Métropole de Lyon, No Ghetto lutte contre l'implantation d'un collège à la frontière de Saint-Fons et Vénissieux, estimant que ce futur établissement est voué à l'échec. Et aimerait que la loi soit modifiée pour que la mixité sociale soit imposée dans la carte scolaire.

"En quittant le ministère, j’ai trouvé curieux que ceux qui m’avaient précédé étaient rares à avoir continué à porter publiquement ce débat des inégalités sociales, indiquait Najat Vallaud-Belkacem. On se passionne pour une virgule dans le programme, le niveau en maths. Mais beaucoup de nos difficultés viennent de la concentration des élèves en difficulté. Qu'un sujet aussi important soit aussi absent du débat public, c’est un choc".

D'autant plus que le travail effectué lors de son passage au ministère de l'Education (2014-2017) a été suivi par des chercheurs, et notamment les moyens donnés aux Départements pour que les collèges favorisent la mixité sociale. Les conclusions sont tombées en 2023, et Najat Vallaud-Belkacem se désolait de voir qu'elles n'ont fait la Une d'aucun journal.

"On n’a pas constaté de fuites vers le privé. Les résultats scolaires se sont élevés, les résultats des meilleurs n’ont pas baissé. L’estime de soi, la capacité à coopérer, à se projeter vers son avenir ont évolué positivement", se félicitait l'actuelle conseillère régionale d'opposition en Auvergne-Rhône-Alpes.

La socialiste estimait qu'il faut "tirer la sonnette d’alarme, on ne peut pas continuer comme ça. Le séparatisme ne fait que s’aggraver. Les établissements privés ne cessent de s’embourgeoiser. Comment faire nation quand des jeunes voient que "Liberté, Egalité, Fraternité", ce ne sont que des mots et pas pour eux ?"

Hakim El Karoui se lançait ensuite dans une explication utilisant des données que le public n'est pas habitué à entendre. "Contrairement à ce qu'on pense, on peut faire des statistiques ethniques en France", posait-il, comparant ensuite les différences d'intégration selon les sexes et les pays d'origine.

"Les Portugais et les Maghrébins sont arrivés en même temps et dans les mêmes volumes. Taux de chômage, nombre de gens sans formation, mariages non mixtes, les chiffres n’ont rien à voir", poursuivait Hakim El Karoui, indiquant qu'il y avait le double d'hommes maghrébins sans emploi ni formation par rapport aux hommes d'origine portugaise.

"Il faut détruire les collèges ségrégués. Il faut un plafond d’étrangers par classe", prônait-il.

Dans la salle, pas de représentant de la Métropole de Lyon, en froid avec No Ghetto. Seule Stéphanie Léger, adjointe au maire de Lyon chargée de l'Education et non-écologiste, était venue écouter ce débat qui peine à s'inviter dans les projets de Gabriel Attal et son gouvernement.