Chipeur, arrête de chiper

Chaque bonne idée des équipes Collomb et Kimelfeld est accaparée.

Jeudi, en lisant LyonMag, j’ai fait des bonds sur mon canapé. On découvrait Bruno Bernard heureux d’avoir amélioré la mixité dans les collèges du quartier Mermoz.

Quand on connaît la réalité du quartier, on sait que c’est Gérard Collomb qui avait entrepris au début des années 2000 de transformer les deux verrues de Lyon, La Duchère et Mermoz, en quartiers vivables, passant de 80% de logements sociaux à aujourd'hui 55%.

Avec une baisse de 25%, les supérettes vendant de l’alcool 24h sur 24 sont devenues des Franprix, les tours crasseuses réhabilitées, des immeubles remplis de bobos ont poussé comme des champignons, bio évidemment… Une véritable mixité d’origines et sociale a remplacé les habitants essentiellement pauvres et étrangers.

Donc automatiquement les collèges ont vu leurs IPS (indices de position sociale) s’élever : 60 à Vénissieux pour les ghettos, à 130 à Gerland pour les ghettos de riches. Mermoz est à 88, six points de mieux qu’il y a cinq ans. Mais 15 points de moins que n’importe quel autre collège de Lyon et surtout 15 points de moins que peut espérer la sociologie du quartier.

Donc, on peut considérer que le contournement de la carte scolaire est plus rapide en vélo cargo électrique.

Le Nelson Mandela de la mixité n'est en fait qu’un sombre imposteur construisent des collèges ghettos entre les 2 zones les plus pauvres du Rhône et partant au procès contre l’association No Ghetto qui lutte pour plus de mixité sociale en milieu scolaire. Un vendeur de cigarettes se faisant mousser parce qu’il a baissé la nicotine, mais qui tue toujours autant.

Si on regarde le bilan des écologistes, c’est l’histoire du coucou s’appropriant le nid des belles idées : métro jusqu'à Oullins et Saint-Genis-Laval, réhabilitation des quartiers sensibles, pistes cyclables…

Mais en grattant, on se rend compte qu’ils ont ralenti les projets entraînant une plus grande mixité pour favoriser l’entre-soi. Les dealers du quartier des Palabres à Saint-Fons les remercient encore.

Les électeurs progressistes ont voté pour Che Guevara, et se retrouvent avec un Zemmour vert au pouvoir.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux