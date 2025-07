Projet de vélos en libre-service : quatre maires dénoncent le comportement de Bruno Bernard (Métropole de Lyon)

Les maires des communes de Saint-Genis-Laval, Vernaison, Irigny et Charly ont exprimé leur incompréhension ce mercredi 30 septembre dans un communiqué de presse après des propos tenus par le président de la Métropole Bruno Bernard. Pour rappel, ce dernier avait taclé leur idée de lancement de leur propre service de vélos à assistance électrique en libre-service. L'élu écologiste avait qualifié ce projet d'"annonce de com' électorale".

Dans un communiqué, les quatre communes ont dénoncé alors le comportement des élus métropolitains. Saint-Genis-Laval, Vernaison, Irigny et Charly ont affirmé leur volonté d’offrir des alternatives à l’usage de la voiture individuelle. "Nos collectivités réaffirment leur détermination à poursuivre leurs efforts en matière de transition écologique et de mobilité durable, dans l'intérêt de leurs concitoyens et de l'environnement."

Les communes ont également tenu à rappeler qu’un courrier de Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole chargé de la Voirie, avait été adressé au maire de Vernaison le 27 septembre 2024. Dans celui-ci, il confirmait la pleine possibilité d’installer un tel dispositif, ainsi que l’appui technique des services métropolitains à ce déploiement.

Un changement d’avis qui laissera des séquelles. "Cette posture fragilise la relation de confiance que nos communes essaient de tisser au quotidien avec les instances métropolitaines. Face à cette contradiction manifeste entre les engagements pris par écrit et les déclarations publiques récentes, les communes concernées appellent la Métropole de Lyon à clarifier sa position et à maintenir ses engagements en faveur du développement des mobilités douces sur l'ensemble du territoire métropolitain", ont-ils déclaré.